De Enyesque, la garantía de un clásico que nunca falla en Arucas

Es un lunes cualquiera, día tradicional de cierre para muchos negocios de la hostelería, que aprovechan ese inicio de semana para un pequeño descanso, recargar mercancías, o simplemente para poner a punto diferentes detalles de la estrategia del negocio ante una nueva e intensa semana de trabajo. Pero aquí, en De Enyesque, los lunes son garantía de lleno total, mucho movimiento, tanto dentro como en la terraza. «Los lunes abrimos porque trabajamos muy bien, y descansamos martes y miércoles, para volver a tope el resto de la semana, que siempre llenamos», confiesa Patsy Jackson, la propietaria y cocinera, que ya era la jefa de cocina cuando el negocio pertenecía al histórico Brito, y que fue en ella en quien confió para su traspaso, asegurándose que todo seguiría igual de bien.

Un ejemplo de superación

Y no erró el tiro, desde luego. En De Enyesque la vida sigue igual de bien; la carta es sólida y reconocible, los platos tienen sabor sin renunciar a la creatividad, las sugerencias cambian con mucha regularidad, lo cual garantiza nuevas sensaciones en cada visita, y los platos icónicos permanecen intactos a la espera de agradar a los comensales de siempre, que son muchos. «De pequeña siempre me fijaba en la cocina de mi abuela Susana García, que fue mi referente en este sentido. A pesar de ser autodidacta, no he parado de formarme. Empecé aquí en el fregadero y llegué a jefa de cocina, para acabar siendo propietaria», relata orgullosa Patsy, cuya historia de superación evidencia su talento innato.

No fue fácil su llegada a España, ni tampoco su aterrizaje en Canarias, donde pasó momentos muy duros, hasta que Brito se cruzó en su camino, cuando ella trabajaba en la cocina de un negocio en Las Palmas de Gran Canaria, y le dio una oportunidad para comenzar en el restaurante del que ahora es propietaria, y donde trabajan 13 personas. Allí, con Steven Marrero comandado la sala, es fundamental fijarse en la tabla de sugerencias, siempre garantía.

El arroz con marisco y una selección de entrantes. / J.L.R.

De esas sugerencias probamos, por ejemplo, las soberbias gyozas rellenas de chistorras con salsa teriyaki; las croquetas de jamón ibérico y chutney de tomate, o esas pequeñas pero grandes esferas de parmesano con anchoa. Todo ello antes de dar paso al magnífico arroz con marisco que nos había preparado Patsy, y del que dimos muy buena cuenta. «Tenemos muchos clientes que vienen al restaurante de otras islas sólo para disfrutar de las carajacas , que es uno de los platos emblemáticos de nuestra carta. Lo mismo ocurre con la ensaladilla de langostinos, las croquetitas o, uno de los clásicos de la casa, las aceitunas fritas con mayonesa de pimientos».

La flamante cava de vinos del restaurante. J.L.R.

Su oferta líquida no se queda atrás, con una variada y cuidada selección de vinos, que ahora además reposan en una preciosa cava, realizada a mano por el marido de Patsy, carpintero de profesión, que hizo un trabajo de nivel. Y en el postre, como no podía ser de otra manera en estas fechas, una enorme y sabrosa torrija, muy bien elaborada, que cierra un almuerzo de los de siempre en De Enyesque. «Mi objetivo es seguir aquí hasta que el restaurante consiga algún reconocimiento importante. Pero mi sueño, mi gran deseo, es montar una escuela de cocina en Arucas. Un centro de referencia para poder compartir con todos, los conocimientos que he adquirido». Y viendo su trayectoria vital, y el éxito que ha conseguido en todos los objetivos que se ha propuesto, no tardaremos mucho en ver ese sueño hecho realidad.