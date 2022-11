¿Va a Madrid el puente de diciembre? Le proponemos 10 planes culturales y gastronómicos

Madrid es el destino nacional favorito por los canarios para disfrutar del puente de diciembre. Sobre todo porque, pocas ciudades como Madrid, ofrecen una oferta tan amplia y variada, con opciones de disfrute para toda la familia.

Por lo general, nos encanta sentir el frío que ya impera en esas fechas y deleitarnos con el amplio abanico de propuestas culturales y gastronómicas. Dando por sentado que no faltará el paseo por la Plaza Mayor, alumbrado para Navidad y su mercadillo por estas fechas, el Madrid de los Austrias, Sol, Gran Vía, Paseo del Prado, Cibeles y Neptuno o la Puerta de Alcalá.

Para que nada se nos escape, en esta guía encontrará 10 planes culturales y 10 propuestas gastronómicas, con las que sacarle el máximo partido al Puente de la Constitución.

10 propuestas culturales para no perderse este puente en Madrid

1. Hergé. The Exhibition

El Círculo de Bellas Artes de Madridacoge la exposición 'Hergé. The Exhibition', una muestra que no se pueden perder los amantes de los cómics de Tintín. La muestra cuenta con el comisariado del Musée Hergé de Bélgica. Entre sus múltiples atractivos figura que se incluye, además de mil y un detalles de los personajes de las aventuras de este periodista intrépido, una selección de la colección privada de arte contemporánea del propio Hergé, que ayuda a entender las claves de su oficio y gustos. Se puede visitar hasta el 19 de febrero de 2023, de martes a domingo, entre 10.00 y las 20.00 horas. Las entradas para mayores de 13 años cuestan 14,90 euros y 8 euros para los menores de esa edad.

Hergé. The Exhibition. / C7

2. Vive Molière

El Teatro de La Abadía es uno de los templos madrileños para los amantes de las artes escénicas. En la Sala Juan de la Cruz podrán ver durante todo este puente de diciembre el montaje 'Vive Molière', de la mano de Álvaro Tato y Yayo Cáceres, conocidos por sus trabajos con la compañía Ron Lalá, llevará al espectador a disfrutar de distintos pasajes de las principales obras de este genio del arte dramático, del que se cumplen 400 años de su nacimiento. Kevin de la Rosa, Juan de Vera, Marta Estal, Laura Ferrer y Mario Portillo integran el reparto. El precio de las entradas es de 24 euros, aunque hay distintas modalidades para descuentos.

Vive Moliére / C7

3. Picasso/Chanel

Entre las distintas exposiciones temporales que están activas durante el mes de diciembre en el Museo Nacional Thyssen-Bornemiza, nos quedamos con la titulada 'Picasso/Chanel', que se puede visitar hasta el 15 de enero. Se recomienda sacar la entrada con antelación para disfrutar de una muestra que explora la relación y las veces que colaboraron Pablo Picasso y Gabrielle Chanel. Se estructura en cuatro secciones que abarcan las primeras décadas del pasado siglo XX.

Picasso/Chanel / C7

4. Zóbel. El futuro del pasado

Hasta el 5 de marzo de 2023, el Museo del Prado, a un paso del Thyssen, abre sus puertas al arte contemporáneo como complemento a los grandes clásicos con los que cuenta esta pinacoteca, una de las mejores del planeta. Se trata de una muestra protagonizada por Fernando Zóbel (Manila, 1924-Roma, 1984), que incluye 42 pinturas, 51 cuadernos de apuntes y 85 dibujos y obra sobre papel, procedentes de distintas colecciones que ayudan a entender y descubrir el universo creativo de este artista fundamental del pasado siglo XX. Se recomienda comprar la entrada por anticipado en la web del museo.

Zóbel. El futuro del pasado / C7

5. Laure Prouvost. En la profundidad el calor se fuga

Seguimos con arte contemporáneo y en esta ocasión les recomendamos que recalen en La Casa Encendida, un enclave quizás menos conocido por el gran público pero que siempre merece una visita, cuente con la exposición temporal que cuente. En esta ocasión podrá disfrutar de la muestra de Laure Prouvost, una artista gala que nunca deja indifente con sus propuestas multisensoriales, trasmedia y de gran formato en muchas ocasiones. Esta propuesta, que juega con el propio enclave de La Casa Encendida, está comisariada por João Laia y es la primera individual de esta artista que se puede ver en España. Está abierta al público hasta el 8 de enero.

Laure Prouvost / C7

6. Los que hablan

Tras el adiós de la compañía Kamikaze a su proyecto en el Teatro Pavón, el Teatro del Barrio, en Lavapiés, se ha convertido en uno de los epicentros escénicos más comprometidos y vanguardista de la capital y del país. Para el puente de diciembre su oferta es amplia, pero nos quedamos con 'Los que hablan', pieza teatral protagonizada por Malena Alterio y Luis Bermejo, que se representa entre el 7 y el 11 de diciembre. Durante 80 minutos, los dos protagonistas protagonizan un debate dialéctico. Las entradas, que volarán, tienen un precio de 21 euros en taquilla y 19 en venta anticipada 'online'.

Los que hablan / C7

7. Cine en versión original

Ver una película de estreno en pantalla grande y en versión original con subtítulos es algo casi imposible en la mayor parte de las ciudades españolas, fuera de las filmotecas y algunas asociaciones sin ánimo de lucro como Vértigo, en la capital grancanaria. En Madrid aún hay salas que apuesta por este formato de exhibición y con unas programaciones centradas en el cine independiente y de autor en algunos casos. Los Cines Renoir Princesa, en la Plaza de los Cubos, y los Golem son dos de los reductos principales para disfrutar de este manjar cinematográfico para paladares exquisitos y nostálgicos.

Cines Renoir / C7

8. La Cuesta de Moyano

Si lo suyo es la lectura, la Cuesta de Moyano, junto al Real Jardín Botánico y a un paso del Paseo del Prado es un lugar de inexcusable visita si pasa por Madrid. Ahí se topará con una serie de librerías de viejo, en casetas, que llevan más de un siglo ofertando libros que en muy pocos sitios se pueden conseguir. Si le apasiona encontrarse con ediciones desconocidas, títulos descatalogados y olor a papel con encanto, se topará con el paraíso. Coronando la cuesta se topará con una escultura de Pío Baroja.

Cuesta Moyano / C7

9. Una ciudad de musicales

Si los musicales de gran formato son lo suyo, ya no tiene que viajar hasta Londres o Nueva York, como antaño. Madrid se ha convertido en una de las grandes capitales del género y su oferta actual, revitalizada tras el parón de la pandemia, es muy variada, focalizada en la céntrica Gran Vía. 'Mamma mia!, en el Teatro Rialto, 'El Rey León', en el Teatro Lope de Vega, 'La historia interminable', en el Teatro Calderón, 'We Will Rock You, el musical', en el Gran teatro Caixabank Príncipe Pío, 'Charlie y la fábrica de chocolate, el musical', en el Espacio Ibercaja Delicias Teatro, 'Matilda, el musical', en el Nuevo Teatro Alcalá, y 'Cantando Bajo la Lluvia', en el Teatro Apolo, entre otros, son algunos de los que podrá ver hasta pasadas las navidades.

Información para obtener entradas

El Rey León / C7

10. Ilse Bing

Si las exposiciones de fotografía le interesan, no deje de pasarse por la Sala Recoletos de la Fundación Mapfre para contemplar la muestra dedicada a Ilse Bing (Fráncfort, 1899-Nueva York, 1998). Su obra es tan variada como amplia y no se circunscribe a un estilo o género concreto. Objetos cotidianos, arquitectura, retratos, autorretratos y paisajes conviven en esta muestra imprescindible. Se puede visitar hasta el 8 de enero y los horarios son de martes a sábados, de 11:00 a 20:00 horas, y los domingos y festivos entre las 11.00 y las 19.00 horas.

Ilse Bing / C7

10 propuestas gastronómicas para no perderse este puente en Madrid

1. Yamato BBQ y Sushita

En pleno centro de Madrid, no debería perderse Yamato BBQ. Calidad del producto impresionante a un precio inmejorable.

Cada mesa cuenta con una barbacoa propia para que cada comensal de la cocción a las diferentes carnes de la carta. Panceta o tataki de ternera, lengua de añojo, secreto o un chuletón de Wagyu. Además de los entrantes como langostinos en tempura, rollitos de primavera o huevo cocido a baja temperatura con un ligero toque de soja y cebollino. Tampoco debería perderse el arroz frito, ¡riquísimo!

Yamato BBQ

Yamato BBQ / C7

En cuanto a los restaurantes de Sushita, le recomendamos que no se pierda alguno de los seis restaurantes que tienen en Madrid. Si es amante del sushi, sin duda le sorprenderá y le encantarán todas las propuestas que elaboran desde 1999.

Sushita / C7

2. La Campana

Si es de los que no perdona el bocata de calamares cuando visita Madrid, La Campana es parada obligatoria porque allí encontrará los más famosos de la capital del reino.

RRSSUbicación

La Campana / C7

3. Lhardy

Ir a Lhardy y disfrutar de su cocido madrileño, es vivir la historia de Madrid. La mejor gastronomía de la capital, desde sus solemnes y elegantes salones es una de las propuestas que no debería pasar por alto. Refinamiento, gastronomía e historia, conviven en sus paredes, ya en el tercer siglo de su existencia.

Lhardy / C7

4. La Martinuca

Si quiere disfrutar del más aclamado bocata de tortilla de papas en Madrid, La Martinuca es su sitio. Producto de excelente calidad y receta tradicional, con o sin cebolla. La tortilla de siempre elaborada para disfrutarla como nunca.

La Martinuca / C7

5. El Qüenco de Pepa

Con Pepa Muñoz a la cabeza, disfrutará del mejor producto de temporada elaborado con mimo, dedicación y cariño. Los tomates de la carta, en cualquiera de las elaboraciones que propone, las verduras de temporada o probar los huevos de campo harán de su visita, una experiencia inolvidable.

Además podrá visitar, a la vuelta de la esquina, el colmao de Pepa con productos de su huerta, conservas selectas, carnes saludables o quesos de la sierra de Madrid. Si lo visita, deje hueco en la maleta.

Imprescindible reservar

El Qúenco de Pepa / C7

6. Soy Kitchen

Si es amante de la cocina china más auténtica, Soy Kitchen hará su sueño realidad. Cocina de autor, Julio Zhang, transgresora y vanguardista, harán que disfrute de un auténtico espectáculo. No deje de probar los Dim Sum.

Imprescindible reservar mesa

Soy Kitchen / C7

7. Docamar

No puede ir a Madrid y dejar de disfrutar de su tapa más famosa, las papas bravas. En Docamar, presumen de elaborar las más valoradas y famosas de todo Madrid, así que habrá que ir y comprobarlo.

Papas bravas de Docamar / C7

8. La Bistroteca

Con dos locales en Madrid, uno en Espartinas y otro en General Pardiñas, no puede regresar del puente sin probar la Mejor Hamburguesa Gourmet de España de 2021. Sobre todo, su hamburguesa La Palma. Seguro que le emocionará.

La Bistroteca / C7

9. La Maruca

Con tres locales repartidos en Madrid e indispensable reserva previa, disfrutará del mejor producto cántabro ejecutado de manera excepcional. Cocina casera desde el desayuno hasta la cena, harán que se deleite en cualquiera de sus locales, confortables, bonitos y bulliciosos. Sin duda, de lo mejor de Madrid para disfrutar con familia o amigos. Además, concentra las tres B, bueno, bonito y barato, para la calidad que ofrecen. No hay que perderse las anchoas, las alcachofas cuando están de temporada y de postre, si o si, la tarta de queso.

La Maruca / C7

10. Sala de Despiece

Si en su escapada quiere probar un sitio diferente, vanguardista y con cierto aire a clandestino, Sala de Despiece es todo lo que estaba buscando. Cualquiera de sus locales hará que se sorprenda y nuestra principal recomendación es que se deje llevar.

Sobre todo recomendamos la mesa despiece. Pero lo mejor es no adelantar nada y viva la experiencia porque estamos seguros de que se convertirá en todo un acontecimiento gastronómico.

Sala de Despecie / C7

Si además de estos planes, aun le queda tiempo y espacio para disfrutar de un buen desayuno o una castiza merienda, no debe dejar de visitar los maravillosos locales de Cristina Oria y su delicados desayunos y meriendas o los más famosos churros de todo Madrid en la Chocolatería San Ginés, abierta todos los días del año.

Cristina Oria / C7