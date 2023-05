Jimena Delgado cocina «las lentejas de la alcaldesa» con la mirada puesta en el 28M

No dudó la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la hora de ponerle nombre a su creación culinaria. «Las lentejas de la alcaldesa», dijo, afirmando además que hasta ese mismo momento nunca se había planteado bautizarlas, a pesar del gran cariño que le tiene a este plato que heredó de su madre.

Lo cierto es que esta creación es tan singular como sorprendente. Cebollas, beicon, comino, pimentón, papas, sal, vinagre y aceite, junto las lentejas, conforman una receta que «llevo comiendo en mi casa desde que era niña, mi madre la preparaba y a ella se la enseñó mi abuelo, que era militar pero cocinaba bastante. Le relajaba escribir recetas por la noche», señaló Delgado mientras preparaba el sofrito en la cocina de CANARIAS7, siendo, por cierto, la primera mujer que visita estos fogones para sorprender con una receta personal.

Ampliar La invitada, en un instante de la elaboración del plato. Arcadio Suárez

Madre de tres hijos y con gran solvencia en la gestión pública, esta funcionaria de carrera compartió además su particular receta urgente para la capital grancanaria en caso de ganar las próximas elecciones municipales, algo de lo que está convencida que hará.

«Arreglar el Ayuntamiento por dentro, lo que está pasando en esta ciudad es que las cosas no funcionan porque hay que darle una vuelta por dentro, motivar a los funcionarios, contratar a más gente, darle recursos. ¿Por qué no vemos policías por las calles y los bomberos están como están? Porque hace falta mimar a los funcionarios y arreglar eso por dentro para que la ciudad lo vea por fuera. Mi primer mes me dedicaré a implantar mi receta, que va a ser una forma de gestionar completamente nueva a lo que se ha hecho hasta ahora». Las lentejas, por cierto, ganaron por goleada.