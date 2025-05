Dónde tomar buen té y sitios donde comprar té de calidad en Las Palmas de Gran Canaria

Bea Miranda Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 2 de mayo 2025, 22:45 Compartir

Un tímido «me gustaría una taza de té», en el mejor de los casos obtiene como réplica «¿verde o rojo?» en ocasiones un «tenemos manzanilla» (que no es té, es manzanilla). El té resulta de la infusión de brotes, hojas o tallos de la planta Camellia sinensis. Los sitios más modernos ofrecerán rooibos, que por cierto, tampoco es té, sino otra planta diferente (Aspalathus linearis).

Minutos después aparece en la mesa una taza con agua recién traída de las calderas del Titanic junto a un sobrecito de papel que esconde una bolsita que esconde unas hierbecitas secas, quizá un sobre de azúcar (moreno, eso sí) para camuflar el amargor de una mezcla de origen dudoso, que probablemente dejaremos flotar demasiado tiempo en un agua demasiado caliente.

Ampliar ¿Qué sabemos del té? C7

Sería injusto y arbitrario responsabilizar a la persona que lo sirve, con todo su cariño, del desconocimiento propio de toda una generación. En general, no sabemos mucho sobre té. ¿Qué sabemos sobre qué lleva esa bolsita de hierbas con hilo colgante? ¿Y sobre quién lo produce?

En la actualidad, el té se cultiva en áreas muy localizadas y sustenta a más de 13 millones de personas, incluyendo pequeños agricultores y sus familias, que dependen del sector del té para su subsistencia, de acuerdo a información publicada por la FAO. China, Corea y Japón tienen 5 sitios de cultivo de té designados como Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial por la misma organización.

Dónde tomar té en Las Palmas de Gran Canaria

Ante la expectativa de disfrutar de una taza de té en la ciudad, se comprobará que no existen muchos sitios especializados en té. No obstante, encontramos algunas cafeterías, en particular las de café de especialidad, así como restaurantes o cafeterías que preparan el cada vez más notorio té matcha o un especiado chai latte. Presentamos una lista de sitios donde tomar té en Las Palmas de Gran Canaria, donde encontrar un momento de tranquilidad o simplemente para degustar un té excepcional.

Cha Iro Abierto recientemente en Calle Lepanto, 27, en La Cícer. Un pequeño templo del té japonés, ideal para llevar y tomar su matcha, hojicha o sencha, entre otras muchas variedades. Una golosina para los amantes de Japón, con un concepto entre lo ancestral y lo nuevo, desde una aproximación cercana y juvenil.

CHAgria Cha Iro

Caracolillo Coffee En la calle León y Castillo, 24. Aunque su mundo es el café de especialidad, brinda bastantes opciones de té para llevar a casa, todos de Tesuko, la marca importadora de té de origen, impulsada por la leonesa Verónica Hegar, sommelier y tea hunter, quien recorre el mundo investigando los secretos del té.

Cuptural Coffee Volvemos a la zona de Guanarteme (c. Rafael Almeida, 5) donde también trabajan con los tés de especialidad de Tesuko. Disponen de varios tés para tomar en el local y a la venta (sujeto a disponibilidad del producto), siempre dispuestos a asesorar sobre las opciones disponibles.

Té matcha Cuptural coffee

Luwak Una cafetería situada en calle Joaquín Costa, 24, cerca de Plaza de Fray Junípero y del Parque Santa Catalina. Ofrecen café de especialidad, un menú vegetariano y degustar su matcha yabukita japonés cultivado en Wazuka (principal área de producción del té Uji en Kioto). No disponen de bolsas de té a la venta.

Té matcha LUWAK

Bien de Amores El nuevo café club de Calle Perojo, 2, muy cerca del Parque San Telmo y de la zona de Triana también dispone entre sus bebidas destacadas el matcha latte (utilizan el matcha que se vende en la tienda La Buena Tierra (más información aquí) y el chai latte, preparado con mucho cariño.

Bien de Amores C7

Mikönika Icecream Bar Situado en un rincón del c.c. Minilla Center, ofrece desayunos, helados, crêpes y café. Esta cafetería-heladería se cuela en el listado de lugares donde tomar té en Las Palmas gracias al matcha ceremonial (la variedad de té matcha de más alta calidad), algo inusual. Su matcha también es de La Buena Tierra.

Té matcha Mikonika

Lava&Salt En el universo dulce de Ana María Ojeda, situado en calle Almansa (Guanarteme) también encontramos chai latte y matcha latte, aunque son otras pequeñas gemas las que captan la mirada, como su té verde al jazmín o sus variedades de filtro como el té blanco con frambuesa.

El mundo del Bubble Tea

El bubble tea, también conocido como té de burbujas o té de perlas, es una bebida popular entre la población más joven por su presentación divertida y sus sabores dulces. Originaria de Taiwán, tiene té como base y se prepara mezclado con leche o sabores de frutas. Sus `burbujas´ son, en realidad, bolitas de tapioca que aportan una textura masticable y se sirve en un vaso grande con una pajita ancha.

En Las Palmas de Gran Canaria encontramos 18CTEA, una franquicia con varias ubicaciones (c. Barcelona, 41 y en el c.c. a Ballena). Otros negocios similares son Hi! Bubble Tea, un establecimiento ubicado en la playa de Las Canteras, o Gicha Bubble Tea, localizado en el Centro Comercial Las Arenas, también cerca de la playa.

Otros sitios donde tomar té matcha Café Sol - calle Triana, 12

Pura Vida Triana - c. Travieso, 29

Buga Ramen - c. Cano, 1

Guajira - c. Viera y Clavijo, C. Constantino, 2

Bachaco - c. Escritor Benito Pérez Galdós, 32

Kafema - c. Ruiz de Alda, 17, Local 2

Llévame el Huerto -c. Ruiz de Alda, 26

Nankurunaisa - Av. Juan Carlos I, 29

Dónde comprar té a granel en Las Palmas

Una investigación realizada en diciembre de 2024 por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha detallado cómo algunas bolsitas de té comerciales liberan millones de nanoplásticos y microplásticos en la infusión, lo que supone un peligro para la salud. Además, la contaminación por residuos plásticos se ha convertido en un desafío ambiental.

La decisión de comprar té a granel, de calidad y de origen conocido, parece trascender a cuestiones hedonistas o de salud para convertirse en una elección más política de lo que imaginábamos. Un ejemplo de esto es el caso del té matcha, que, impulsado por influencers y creadores de contenido, ha ganado tal popularidad que Japón se está quedando sin capacidad productiva, ocasionando un aumento del precio y la proliferación de opciones más industrializadas y de menor calidad.

La Buena Tierra C7

Si eres amante del té, Las Palmas de Gran Canaria ofrece una variedad de tiendas donde puedes encontrar tés de mejor calidad. A continuación, presentamos una selección de tiendas donde conseguir té a granel, además de comprar accesorios, tazas o teteras (incluyendo el kit para elaborar té matcha) o sencillamente donde explorar el amplio universo de la Camellia sinensis.

La Buena Tierra En cualquiera de las dos ubicaciones de La Buena tierra (calle Losero,1, zona Triana y c. Gravina, 54, en Mesa y López) ofrecen más de 150 variedades de tés e infusiones artesanales, seleccionando la materia prima de países productores reconocidos. Sus tés provienen de lugares como Japón, Sri Lanka, Nepal, China, Taiwán, Sudáfrica y Brasil. Además, cuentan con una amplia gama de accesorios, entre los que se encuentra el kit necesario para preparar té matcha incluyendo teteras de cerámica y hierro, termos, tazas, filtros e infusores, para que puedas disfrutar de un té en casa.

Infusores y teteras en La Buena Tierra C7

La Cabaña del Té La Cabaña del Té es una tienda especializada en tés ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. Ofrece una amplia selección de infusiones de diferentes partes del mundo, así como complementos necesarios para disfrutar de una buena taza de té. Además, en La Cabaña del Té se puede comprar matcha y una variedad de utensilios para su preparación. La Cabaña del Té se encuentra en Calle Galicia 36, local 4, en Las Palmas de Gran Canaria.

Utensilios té matcha La Cabaña del Té

La Despensa del Café y del Té (en Gáldar) Salimos brevemente de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para mencionar La Despensa del Café y del Té, una tienda ubicada en Gáldar que se especializa en ofrecer una amplia variedad de cafés y tés, así como todos los accesorios necesarios para disfrutar de estas bebidas.

Otros Además de las tiendas mencionadas, algunos herbolarios y comercios especializados en menaje del hogar disponen de utensilios, utillaje e incluso té a granel, como es el caso de La Trastienda biomarket, situada en calle Daoiz, 23 o el herbolario Triana Natural, donde se puede conseguir té de diversas marcas. En algunos supermercados y grandes almacenes también se puede encontrar latas y accesorios para tomar el té.