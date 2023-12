Dónde saborear Gran Canaria, según Zoilo Alemán, director de Lopesan MICE

Zoilo Alemán, además de ser un apasionado del turismo, donde es un profesional muy respetado y de reconocido prestigio, es también un deportista nato, que se mantiene en una forma envidiable, cuidando también la alimentación. En este sentido, Alemán disfruta especialmente de la gastronomía y de todo lo que rodea el placer de sentarse en una mesa para compartir ese agradable rato con amigos, la familia y una buena conversación, para él, fundamental.

«Lo que más me gusta de la gastronomía es compartirla, el ceremonial que hay alrededor de una mesa. El gran disfrute que tengo es la conversación que se genera, algo que por cierto, se ha ido perdiendo poco a poco», apunta Zoilo.

Zoilo Alemán, durante el reportaje en CANARIAS7. Juan Carlos Alonso

El desayuno

En la parte de desayunos, el protagonista de esta ruta es tan versátil en sus gustos, que sin duda el lector agradecerá tanta variedad. Para él, «no existe un sitio con desayunos mejores que los del hotel Lopesan Faro Collection, pegado al mar. Es una maravilla», destaca, aunque también «me gusta mucho la churrería del Mercado de Vegueta, por ejemplo. Y por supuesto, un placer mayúsculo es desayunar en casa con los cruasanes de Colomar. Eso es sagrado».

Desayuno en el hotel Faro Collection. C7

Zoilo Alemán, disciplinado deportista, hace «muchos batidos de fruta y verduras en casa, todas del Mercado de Vegueta. Lo primero que hago al levantarme, a las cinco de la mañana, es ir a entrenar a diario. Y a la vuelta me hago el batido de frutas de temporada y verduras. Es lo que me pone las pilas».

El aperitivo

Restaurante El Santo. C7

«Yo tengo cuatro grandes amores en Gran Canaria: Meloneras, Las Palmas de Gran Canaria, Las Lagunetas y Agaete, y de ahí que mi ruta esté enfocada en estos puntos. Para el aperitivo, por ejemplo, me encanta Dorotea, un sitio perfecto para un vermú los sábados y luego picar algo. También la terraza del restaurante El Santo, que es muy polivalente, porque sirve para el aperitivo, el almuerzo y la cena», destaca el directivo de Lopesan.

El almuerzo

Restaurante Puerto de Laguete. Cristóbal García

A la hora del almuerzo, Zoilo Alemán apunta a Las Lagunetas, «al restaurante Hermanos Moreno, un sitio muy rico para almorzar. O Sibora, en Fontanales, «que tiene unos potajes ideales, algo que me encanta porque yo soy muy de cuchara». Por supuesto, no podía dejar de pasar por Agaete, y allí se queda con «el restaurante Puerto de Laguete, donde tienen buen pescado fresco o gofio escaldado y está ubicado en un sitio muy especial para mí, el Puerto de las Nieves». Otra recomendación para los amantes de la pasta, «La Toscana, en Lopesan Costa Meloneras, en mi opinión es el mejor sitio para disfrutar con los platos de pasta».

La cena

Imagen de archivo de El Perola. C7

Ya por la noche, Zoilo disfruta mucho cenando «en Sorondongo, un lugar fantástico en el que he estado varias veces. Por supuesto, en Deliciosa Marta, me parece ir a caballo ganador. Y luego me encanta la tortilla de papas de El Perola, en Agaete, además del ambiente, tomar unos botellines con los amigos, es algo que disfruto especialmente. Me parece una exquisitez. Yo no soy de restaurantes Michelin, pero sí soy de restaurantes para disfrutar. No soy un experto en gastronomía, pero voy allá donde sé que voy a disfrutar de la cocina y la compañía».

La copa

Y la copa, es un local que lleva años siendo referencia en la noche, y que con su nuevo local acapara más elogios, El Viajero. «El otro día estuve y me encantó. Yo no soy mucho de salir de noche, pero este sitio me sorprendió. Fue como volver a los ochenta, me encontré con muchos amigos y es un sitio maravilloso para tomar una copa».