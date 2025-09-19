De La Gomera a Vegueta: Mimila es la tradición dulce que pretende enamorar a los grancanarios Cuatro generaciones, una receta que resiste el paso del tiempo y una apuesta por la innovación digital llevan a este local a convertirse en parada obligada en el mercado más emblemático de Las Palmas.

Paula F. Rodríguez-Borlado Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:11 Comenta Compartir

Ubicado en el histórico mercado de Vegueta, entre coloridos puestos de frutas y flores, se encuentra Mimila, un pequeño stand que busca acercar a los grancanarios el verdadero sabor del dulce gomero. Al frente está Oliver Escuela, cuarta generación de una tradición familiar que comenzó hace más de 60 años. Aunque lleva 16 años en Gran Canaria, llegó a la isla por motivos muy distintos: su carrera como veterinario. Sin embargo, la vida lo llevó por otro camino.

Mimila nació en 1962, en plena playa de Santiago, en La Gomera, como un modesto sueño repostero. Fue la bisabuela de Oliver quien emprendió esta aventura y convirtió el negocio en un legado familiar, que ha pasado de padres a hijos hasta llegar a él.

Cober

Aunque fue hace apenas tres meses cuando los dulces de Mimila cruzaron el mar hasta Gran Canaria, en su tierra natal ya eran un clásico. Vecinos y turistas los habían convertido en parada obligatoria, especialmente los que llegaban del aeropuerto, situado a apenas cinco minutos de su primer local. Allí, en un punto de venta con cafetería, el visitante puede disfrutar de café de especialidad, productos de kilómetro 0 y unas vistas inmejorables a la playa de Santiago. «Desayunar producto fresco del día con un buen café en ese lugar no tiene precio», confiesa Oliver.

Su obrador en La Gomera abastece tanto el local original como el stand de Vegueta, y además ofrece una experiencia inmersiva para los visitantes: desayunos en la propia fábrica, protagonizados por su café y su repostería artesanal.

Pero el camino no ha sido estático. Hace tres años, la familia decidió que era hora de actualizar el negocio. «Los tiempos cambian y los consumidores también», señala Oliver. Su conexión con la repostería viene de la infancia, cuando acompañaba a su abuelo a repartir pan a los vecinos desde las cinco de la mañana.

Sin embargo, reconoce que hoy este tipo de negocio es difícil de mantener. «La gente que tenía la costumbre de recibir el pan a las 5 am hace 30 o 40 años ya no está, y no podemos quedarnos anclados en un negocio que está desapareciendo», explica.

La empresa apostó entonces por la digitalización. Potenciaron sus redes sociales, abrieron una página web y contrataron fotógrafos profesionales para mostrar su producto de manera más atractiva. «Pasamos de no tener siquiera datáfono a hacer estrategias de marketing en Instagram y Facebook», cuenta Oliver. Este impulso les permitió llegar a más clientes y expandirse a otras islas.

El cambio no fue sólo digital. Rediseñaron el packaging, modernizaron la presentación y reforzaron la idea de producto artesano de alta calidad. Su meta era clara: hacer que el dulce gomero viajara más allá de La Gomera. Empezaron contactando con tiendas gourmet de distintas islas y, tras la buena acogida, decidieron dar el salto a Gran Canaria.

Un legado que cruza el mar

Su ubicación privilegiada en Vegueta les permite llegar tanto a clientes locales como a turistas que visitan el mercado. «La aceptación ha sido enorme», afirma Oliver. Cada semana reciben encargos de clientes que ya se han convertido en habituales.

Para afrontar este proceso de modernización, contaron con la ayuda de la escuela de ventas Jetselling, que les ayudó a diseñar una estrategia digital sólida. Gracias a esta asesoría, Mimila logró posicionarse como un negocio que, sin perder su esencia tradicional, responde a las demandas actuales de los consumidores, «Nosotros sabíamos que teníamos un gran producto y que podíamos ofrecer una buena experiencia», admite Oliver con orgullo sobre el negocio que caracteriza a su familia.

La filosofía de Mimila es clara: producto local, de cercanía y completamente artesanal. Nada de lo que venden es externo o industrial, y todo ha sido probado personalmente para garantizar su naturalidad. «Nuestras galletas no las encontrarás en ningún supermercado, solo en nuestros locales», asegura Oliver.

Cober

El consumidor grancanario ha sido clave para su éxito. «Aquí la gente se mueve mucho por el producto artesano. Son capaces de venir de Mogán o Maspalomas solo porque nos vieron en prensa o redes sociales», comenta Oliver. «El grancanario, cuando algo le gusta, lo valora y lo protege. Consumirlo es una manera de mantenerlo vivo».

Además de su repostería tradicional, en Mimila ofrecen otros productos gomeros como gofio, quesos, almogrote e incluso vinos, así como quesos y mieles de Gran Canaria premiados internacionalmente. También incluyen productos de la península que comparten su misma filosofía: aceites de Granada, conservas de Santoña y chocolates de Teruel.

Toda la galleta y pastelería se elabora en su obrador de La Gomera, donde la tradición se mantiene intacta desde hace más de 60 años. Antes de abrir el local en Vegueta ya hacían envíos a toda Canarias a través de su web.

El bollo gomero, la joya de la casa

Su producto estrella es el bollo gomero, un pan de leche similar al brioche, esponjoso y ligeramente dulce. Se elabora de manera artesanal en La Gomera y, por cuestiones logísticas, solo está disponible en Gran Canaria los sábados. Cada semana producen unos 120 bollos, que se pueden reservar por WhatsApp o Instagram para no quedarse sin ellos.

Ampliar Bollo gomero. Mimila Delicatessen

De este bollo nace el bizcocho tostado, que sí se encuentra a diario en el stand de Vegueta. Al tener menos agua, su vida útil es más larga, llegando a durar tres o cuatro semanas. Es uno de los favoritos para combinar con el almogrote gomero, el cual también tienen disponible.

Más que dulces, vinos, quesos y sabores de la tierra

Otro de los productos que también triunfa es la torta de cuajada, elaborada con queso fresco, huevo y matalauva. Así como las galletas de mantequilla, -elaboradas al 100% con mantequilla-, las galletas de aceite, los rosquetes de manteca y los almendrados, todos elaborados en su fábrica, son super demandados por su clientela.

Ampliar Torta de cuajada. Mimila Delicatessen

Mimila también apuesta por bebidas especiales como la hidromiel, la primera bebida alcohólica de la historia, elaborada a base de agua, miel y levadura, sin sulfitos ni gluten. No solo eso, si no que también tienen disponibilidad de vinos que vienen directamente de La Gomera y que asegura ser una apuesta segura en un regalo.

Galletas, vinos, aceites y miel disponibles en Mimila Delicatessen. Cober

Un detalle artesanal para cualquier ocasión

Como parte de su nueva propuesta, Mimila ha lanzado cajas de regalo disponibles todo el año, perfectas para Navidad, cumpleaños, eventos o reuniones familiares. Estas cajas permiten combinar productos dulces y salados para crear una experiencia gastronómica completa.