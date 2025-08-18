Dos veces Italia

Javier Álvarez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 18 de agosto 2025, 22:52 Compartir

En 2017 volamos a la ciudad universitaria de Bolonia, donde comenzamos con un paseo por el centro histórico. Recuerdo numerosas tiendas gourmet donde la pasta y el queso eran los grandes protagonistas. Calles peatonales y preciosos edificios de ladrillo. Ya de noche, disfrutamos de una rica cena en L'Arcimboldo: cocina italiana moderna, con raíces tradicionales reinterpretadas con creatividad. Pedimos, cómo no, pasta fresca, tortellini, lasaña y risotto. Buenísimo todo.

L'Arcimboldo C7

Al día siguiente recogimos nuestro coche de alquiler rumbo a Módena. Espectacular ciudad donde se entremezclan monumentos históricos con Ferraris y otros coches impresionantes. A mediodía nos dirigimos a la Osteria Francescana. La primera decepción nos la llevamos con la sala: ni una ventana, solo cortinas oscuras. Me resulta delictivo que en una maravillosa ciudad como Módena el restaurante no esté ubicado en la mismísima plaza del Duomo, con vistas a la blanca catedral. La segunda decepción fue enterarnos de que no estaba Massimo Bottura. Perdonable. La tercera fue el extraño maridaje. Recuerdo un mojito que no pegaba con la comida. Eso sí, al menos la comida estaba riquísima. ¡Solo faltaba!

Osteria Francescana C7

A la mañana siguiente, coche a Milán, donde nos esperaba la grata sorpresa del viaje: Contraste. Restaurante dirigido por el uruguayo Matías Perdomo, conocido por su enfoque divertido y conceptual de la gastronomía. La cocina de Contraste se basa en el juego de percepciones, donde nada es lo que parece a simple vista. El restaurante busca sorprender y emocionar al comensal, combinando técnica, arte y narrativa. Todo mágico de principio a fin. Sala 10, servicio 10 y comida de 10 también. Extraña mucho que no sea un restaurante más conocido. Un socio mío, residente en Milán, ni había oído hablar de él cuando le comenté lo bien que lo pasamos.

Contraste C7

Dos años después, en 2019, volvimos a Italia. Esta vez volamos a Turín. Para la cena pedimos recomendación a mi amigo Jorge, quien sin pensarlo dos veces nos mandó a Al Gatto Nero, el que era el restaurante favorito de su padre. Desde que entras en la sala se respira Italia en estado puro: cocina tradicional italiana, pasta casera con sabrosas salsas. Vaya manera de empezar el viaje. Sueño con volver algún día.

Al Gatto Nero C7

A la mañana siguiente, pillamos coche de alquiler rumbo a la mítica ciudad de Alba, la capital mundial de la trufa. La calle peatonal es un espectáculo de tiendas gourmet, con la trufa como gran protagonista. Pero, como en 2017, el restaurante nos decepcionó. Piazza Duomo y sus tres estrellas están en un bonito local frente a la catedral. Buen servicio, pero decepcionante menú degustación. Aquello no tenía ningún sentido, especialmente cuando a cada uno de nosotros nos pusieron como quince platos (¡quince!) en la mesa. En fin, qué se le va a hacer.

Piazza Duomo C7

Pero lo mejor nos aguardaba en Francia, en Mentón, en un edificio de los años 30, con vistas espectaculares al Mediterráneo, decoración elegante y luminosa, rodeado de vegetación exuberante: MIRAZUR. Sí, hay que escribirlo en mayúsculas. Escribo estas líneas con los pelos de punta, emocionado. Esta maravilla está dirigida por el chef argentino Mauro Colagreco, formado con grandes chefs franceses como Alain Ducasse y Bernard Loiseau.

Trece años llevamos viajando y guardo un puesto en el top tres para este templo.

Mirazur C7

