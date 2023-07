Asturias y Cantabria: gastronomía y naturaleza como grandes emblemas

Dicen de Asturias que para disfrutarla se necesita a pleno rendimiento los cinco sentidos. Sin ellos no se puede saborear su gastronomía, maravillarse con su arquitectura, respirar su imponente naturaleza, escuchar y vivir el ritmo de su corazón urbano o disfrutar de la sincera acogida de sus gentes. De su vecina, Cantabria, que además vive su Año Jubilar Lebaniego, dicen que es infinita, viva, sobrecogedora, tan auténtica que una vez allí parecerá que el viajero se adentra en un cuento. Y lo cierto es que para ambos territorios los adjetivos se quedan cortos. De lo que no hay duda alguna es de un nexo común que las ilumina en todo el mundo: su gastronomía.

Tierras de materias primas excepcionales, en Asturias se combina con una naturalidad pasmosa la tradición y la innovación, con los restaurantes, las sidrerías o las clásicas casas de comida donde la sabiduría de los fogones o la tradición, por ejemplo, de las guisanderas locales hacen el resto. La honestidad hace que en cualquier rincón la experiencia gastronómica sea un éxito, una alegría, de ahí que aquí se peregrine desde casi cualquier parte del mundo para comer.

En Cantabria, gracias a su privilegiada situación geográfica en la zona central de la cornisa cantábrica, podemos disfrutar de sus pescados y mariscos, de unas carnes supremas gracias a los verdes pastos que alimentan a la ganadería bovina y a los rebaños ovinos y caprinos; o disfrutar, evidentemente, de todos los productos que regala su generosa y agradecida tierra. Por eso, y para facilitar algo la labor al afortunado viajero, le ofrecemos un pequeño paseo gastronómico por esos dos territorios mágicos que tenemos la gran fortuna de conocer con vuelo directo desde Canarias gracias a la aerolínea Binter.

Asturias

Es indudable que de Asturias no podemos irnos sin probar algunos de sus platos icónicos. La fabada, bandera nacional, por supuesto; los quesos, con el Cabrales como el más famoso, el chorizo a la sidra, los cachopos, el pastel de cabracho, el pote asturiano, el arroz con leche y, evidentemente, la sidra. Son sólo algunos ejemplos de lo que esta tierra, ofrece, aunque su variedad es casi ilimitada, y los productos de temporada juegan un papel fundamental.

En la capital, Oviedo, es todo un clásico ir a la calle Gascona, en el corazón de la ciudad, para hacer la ruta de la sidra. Esta calle, de ritmo desbordante y siempre repleta, es también conocida como el 'Boulevard de la Sidra', y francamente, todas las opciones que allí habitan son formidables, porque la experiencia, en este caso, es la calle en sí. Hablando de sidras, una de las más famosas sidrerías de la capital es El Gato Negro (Plaza Tarroscales 17, en el casco antiguo) que ofrece una generosa selección de platos y tapas para comer, con una enorme selección de vinos y sidras. Los pescados y las carnes son de una calidad excepcional.

Si lo que nos pide el cuerpo es un gran cachopo, una de las mejores opciones está en el restaurante La Puerta de Cimadevilla (Calle Cimadevilla, 21), que es el vigente campeón del VI Concurso Nacional del mejor cachopo de España, elaborado con ternera asturiana.

Si no queremos dejar escapar una buena fabada, una de las mejores está en el restaurante La Corte de Pelayo (Calle San Francisco, 21), de elegantes comedores y formidables vistas al exterior gracias a las grandes cristaleras. Un clásico que nunca falla.

Ampliar Calle Gascona. C7

Ya en la costa, y más concretamente en la hermosa ciudad de Gijón, es fundamental hacer una parada en el restaurante V. Crespo (Calle del C. Periodista Adeflor, 3), todo un símbolo culinario de la gastronomía gijonesa, inaugurado en 1994 por Vicente Crespo y actualmente gestionado por el hijo, encargado de mantener la excelencia y la esencia. Variada carta donde los productos de temporada mandan, con los pescados y los arroces como grandes reclamos.

Ampliar Gijón. C7

Por último, y antes de dar el salto a Cantabria, proponemos un plan más auténtico, donde la naturaleza y la gastronomía se unen en la pequeña aldea San Feliz, en Lena. Allí encontramos el restaurante Monte, que con una estrella Michelin y un sol Repsol ha conseguido impulsar esta zona rural con un entusiasmo admirable. Al frente, el joven chef asturiano Xune Andrade, natal de Lena, que decidió volver a casa tras triunfar con grandes chefs en el extranjero y tras dirigir proyectos de primer nivel en Madrid. Monte es un lugar único para conocer y saborear el territorio.

Ampliar Interior del restaurante Monte. C7

Cantabria

Cocido montañés, cocido lebaniego, sus célebres anchoas de Santoña, los quesos cántabros, las rabas, los sobaos pasiegos... los platos icónicos de Cantabria no se quedan atrás, y a cada cual mejor. Fieles a lo que les da el mar y la tierra, en este territorio el buen comer no es una opción, sino una obligación. Dónde si no iba a estar uno de los mejores restaurantes del mundo, con nada menos que tres estrellas Michelin y tres soles Repsol. Sí, es el Cenador de Amós del chef Jesús Sánchez, una leyenda internacional de la cocina que despacha en una casona palaciega del siglo XVIII de Villaverde de Pantones.

Ampliar Cenador de Amós. C7

Aunque este es un ejemplo de la más alta cocina en Cantabria, lo cierto es que uno de los mejores planes en esta infinita y hermosa tierra es disfrutar plenamente de su gastronomía a la vez que lo hacemos de su naturaleza, paisaje y costa. Por eso le queremos acompañar en una ruta para conocer el origen de los productos, y una de las paradas fundamental es el municipio de Santoña, de profunda vocación marinera, con un puerto clave en la economía regional y con los productos del mar y las conservas de pescado como base de la gastronomía. Santoña es el primer puerto conservero del Cantábrico y posee el récord mundial de pesca, siendo la cuna mundial de las anchoas en aceite de oliva.

Ampliar Santoña. C7

Ya en la hermosa capital cántabra, Santander, lo obligado es comer en algunos de los locales especializados en unos de los platos más emblemáticos, el cocido. En este caso, el cocido montañés y el cocido lebaniego. Una gran opción es el restaurante El Chumarru (Calle La Montañesa, 17), especializado en estos dos platos, donde los sirven de manera generosa, a precios populares y con una calidad muy alta. Otro de los grandes templos para adentrarse en los platos típicos de la zona, servidos, como es habitual, de manera más que generosa, es la Bodega Fuente Dé (Calle Peña Herbosa, 5), negocio familiar en pleno centro que presume de tener el mejor cocido de la ciudad.

Por último, para sorprender y dejarse sorprender, hay que poner rumbo a San Vicente de la Barquera, villa marinera por excelencia que es lugar de paso obligado cuando viajemos de Asturias a Cantabria. Con privilegiadas playas y un contraste de paisajes único, aquí el rey gastronómico es el sorropotún, el gran guiso marinero preparado a base de bonito. En los restaurantes Puente La Maza (Avenida Miramar, 18) o Las Redes (Avenida Los Soportales, 24) puede ir a comprobar si la parada ha merecido la pena. Un pequeño spoiler: no querrá irse.

Ampliar Cocido montañés clásico. C7

Binter ofrece vuelos directos a Asturias y Cantabria desde el año 2020

En el caso de Asturias, la aerolínea opera vuelos 6 días a la semana, los miércoles, viernes y domingos con Gran Canaria y los lunes, jueves y sábados con Tenerife. Con el Aeropuerto Seve Ballesteros - Santander son cuatro los días de conexión, los jueves y domingos con Gran Canaria y los lunes y miércoles con Tenerife. Además, en caso de querer conectar desde o a otra isla de Canarias, Binter permite realizar el salto interinsular sin coste.

La experiencia Binter empieza desde la compra del billete, pero donde alcanza su máxima expresión es a bordo de su moderna flota de aeronaves E195-E2 del fabricante Embraer, un avión que sorprende por su comodidad y eficiencia, encargado por la compañía con una configuración que permite un espacio entre filas similar al de una clase business.

En sus cómodos asientos, el pasajero puede disfrutar de un aperitivo gourmet de cortesía, que incluye ibéricos y productos canarios como queso, mermelada, fruta o las populares ambrosías de la aerolínea. Una selección variada de productos de calidad que, sin duda, nos ayuda a disfrutar aún más del placer de volar con Binter.