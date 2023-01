El café más alegre del Sebadal expande su sonrisa con un nuevo local

Dice una norma no escrita de la gastronomía que hay que entrar a comer a esos sitios en los que siempre hay gente ocupando las mesas y la barra. Es el mejor indicador de que ahí la experiencia será agradable. Ese consejo, que sirve para cualquier lugar del mundo, lo visibiliza en el polígono del Sebadal, en la capital grancanaria, el Ángel Café, que desde octubre de 2017 lleva alegrando los días de los numerosos trabajadores de la zona.

Justo enfrente de las instalaciones de CANARIAS7, esa pequeña cafetería decidió atender a la importante demanda y lanzarse a por un nuevo e ilusionante reto, expandir su negocio y coger un nuevo local, también en la calle Profesor Lozano. Se trata de una valiente apuesta, pues la inversión para dejarlo como nuevo ha sido significativa, con un resultado estético brillante. «Desde que nos instalamos en El Sebadal las sensaciones han sido muy buenas. Tenemos una clientela muy fiel y numerosa, lo que nos animó a dar el paso para apostar por este nuevo local», apunta Emilia Amarilla, propietaria del negocio.

El secreto

«Nuestra filosofía y esencia es calidad en el producto, amabilidad y atención personalizada al cliente. Es una clientela de casi todos los días, por lo que sabemos sus nombres, lo que comen y lo que beben. Nada más verlos entrar ya imaginamos lo que necesitan, y eso es algo que agradecen mucho», señala Emilia, que cuenta con nueve trabajadores en plantilla.

«Hemos hecho una inversión muy fuerte, y en gran parte ha sido gracias a todos los empleados, que con su trabajo, cercanía y amabilidad han conseguido que hayamos crecido a este nivel». Y Emilia no exagera. En Ángel Café no hay día malo ni malas caras. Ni los lunes, ni con lluvia. De ahí su éxito y su particular secreto. «Queremos llegar a todo El Sebadal y que la gente que no trabaje aquí venga también a probar nuestros platos».

Interior del nuevo local. / C7

La oferta gastronómica en este nuevo establecimiento quiere diferenciarse, por eso apuestan por un menú diario muy elaborado, además de los platos existentes en la carta y los famosos desayunos, que cuentan con una respetable legión de seguidores. «Apostamos por la calidad, con una carta pequeña pero sabrosa y un menú del día variado y solvente».

Dicho y hecho. De nuevo el termómetro diario apunta a un nuevo éxito. Y tanto el primer Ángel Café como el flamante y moderno local de estreno siguen repartiendo felicidad a los fieles clientes que acuden a su trabajo sabiendo que ese café del día les regalará una sonrisa.