Trío de ases para una amistad a prueba de fogones

Cuando tres amigos unen sinergias, cualquier cosa puede suceder. Prueba de ello fue la pasada cita en el restaurante Muxgo, en la capital grancanaria, donde la conocidísima Marta Ibrahim, influencer de profesión, Jorge Farías, empresario del sector de la moda con una interminable y deseada lista de clientes, más la inigualable y laureada cocina de Borja Marrero, dejaron de manifiesto lo mejor de sí mismo y los estrechos lazos, anécdotas y años que los unieron en una sólida amistad.

Borja Marrero, Marta Ibrahim y Jorge Farías MARÍA NOVO

Amor a primera vista

En la mesa, todo perfectamente dispuesto como antesala a las obras de arte que comenzarán a salir de cocina. Marta y Jorge comienzan contándonos que llevan siendo amigos desde hace más de 16 años. Se reconocen como almas gemelas, así como también reconocen todas las veces que se llaman a diario porque Marta, según cuenta Jorge, «siempre responde a mis llamadas»

Lo que empezó siendo pura casualidad, por amigas en común, les hizo a ambos aterrizar en un grupo, a día de hoy vigente, denominado Petit Comité. Y el flechazo fue instantáneo.

Marta Ibrahim y Jorge Farías MARÍA NOVO

La moda, pasión y profesión de ambos, enseguida construyó entre ellos un dialecto propio, en el que se entienden con solo mirarse. «Nadie como Marta para enseñar en sus redes las propuestas de By Me (tienda de Jorge Farías). Lo que a ella le gusta, le gusta a todo el mundo y las prendas se agotan en cuestión de horas. Marta es talismán de By Me»

Los entrantes

Bajo una atención exquisita, llegan a la mesa esos pequeños guiños iniciales de Borja Marrero para dejar clara su singular y admirada propuesta. Tartar de hierbas silevestres, tosta de millo y cabra, corteza de pino canario, escabeche de fresa amargo... todo aquí es territorio, imaginación, respeto máximo a la naturaleza y sus regalos.

El comienzo del menú. C7

Entre los primeros bocados, ellos nos cuentan que saben perfectamente cuáles son sus puntos en común. «Somos iguales en lo que nos gusta, tanto a Jorge como a mí nos define el cariño y la pasión en todo lo que hacemos y si solo necesitáramos una pablara para definirnos esa sería disfrutones, porque realmente lo pasamos bien juntos y nos gustan prácticamente las mismas cosas»

Y es que la antesala de su relación fue esa precisamente, descubrirse y encontrarse en gustos comunes, en la complicidad que no necesita de palabras, en ser, sin más complicaciones. Como los platos que estaban probando. Producto en su más auténtica esencia porque, «cada creación de Borja es un triunfo del producto local, que defiende como nadie» nos comenta Jorge.

En la cocina de Muxgo, Jorge Farías, Borja Marrero y Marta Ibrahim MARÍA NOVO

Compartir no es lo mismo que vender

Marta nos cuenta que es licenciada en periodismo, con doble postgrado, tanto en Comunicación como en Marketing Digital. «Mientras me formaba, mi ilusión siempre fue trabajar en la televisión y aunque sí me dediqué durante un tiempo al marketing, al final todo lo aprendido lo empleo hoy en mis redes sociales». Y es que Marta, conocida y reconocida influencer canaria, ha hecho de las redes y del móvil su despacho. «No me gusta emplear el término vender en las redes, porque yo no siento que venda nada, sino que comparto lo que es real en mi vida, lo que a mí me funciona y desde ahí colaboro con marcas, pero, si no funcionan, si no son honestas o el producto no me convence, no lo comparto con mis seguidores»

Marta Ibrahim en Muxgo MARÍA NOVO

Porque en esto también coinciden. Tanto Borja como Marta y como Jorge nos cuentan que sus logros y triunfos son fruto de su trabajo, haciendo lo que mejor saben hacer y compartiéndolo, «porque solo siendo generosos y honestos, puedes llegar a todo el público«, nos responde Jorge. Y eso, quizás sin ellos mismos saberlo, probablemente sea el secreto del éxito que ha encumbrado a cada uno en su campo.

Jorge Farías en Muxgo MARÍA NOVO

Y mientras tanto, y haciendo gala de este mismo precepto, Borja descorcha un fantástico Agala Altitud 1212 y anima a Marta y a Jorge a probar un trocito de Tejeda con las genialidades propias de un cocinero que no para de recibir elogios y reconocimientos nacionales desde que le concedieran la estrella Verde en la Guía Michelín o arrasara en Madrid Fusión. Sopa de hierbas silvestres con crema de queso, pera, tunera y millo, papa confitada en leche de oveja con camarón de Mogán y crema de cebolla quemada y trebolina o berenjena con holandesa de vinagrera. Todo aquí es inesperado, radicalmente placentero y un continuo homenaje a Gran Canaria, en general y a Tejeda en particular. Qué decir de ese rancho canario al estilo del chef, sutil, sabroso, perfecto.

Selección de platos del menú disfrutado en Muxgo. C7

La admiración es indispensable

Tanto Jorge como Marta nos cuentan que por Borja sienten una profundad admiración, «porque clava como nadie nuestra bandera allá a donde vaya». Consideran mágica su cocina y aún más mágica y también disparatada, divertida y bonita la relación que les une a los tres desde hace años.

Como en el siguiente plato, una lubina sellada con salsa de alfalfa y heno cítrica y ahumado con carbón de olivo de tejeda, que Marta aplaude y se afana en vitorear a su amigo Borja, e idéntica acción replica Jorge con el baifo mientras apuntilla, «a las relaciones hay que ponerles intensidad, hay que reconocerle al otro lo que sientes, lo que te gusta, siendo uno mismo siempre y por encima de todo».

La lubina sellada. C7

Y es que volvemos a encontrar otro nexo en este equipo en el que juntos, podrían ser capaces de cualquier cosa.

Toda relación tiene sus confesiones y sus concesiones

Ya en los postres, abriendo boca con una espectacular puesta en escena de la selección de quesos de Gran Canaria y el célebre petite fours, con bombón de bienmesabe, macaron de tunera, cítrico de millo y el queso de Tejeda, Jorge aprovecha una breve ausencia de Marta para confesarnos que se siente terriblemente afortunado de contar con ella en su vida, «cada uno de nosotros aporta algo al otro, pero es que cuando estamos juntos, nos multiplicamos».

Petit fours de Muxgo. C7

Minutos después la misma acción se repite a la inversa y Marta se conmueve hablando de Jorge, porque es su alter ego sin complicaciones, con quien sabe que podría compartir su vida sin temor a equivocarse y porque lo siente como su alma gemela, llevada al máximo exponente.

Marta Ibrahim y Jorge Farías MARÍA NOVO

De todo lo que son y tienen juntos, hastas las madres entran en escena. «A mi madre le habría pegado más tener un hijo como Jorge» a lo que Jorge replica que «tú habrías sido hija de mi madre sin problema».

Pura magia

Por y para todo lo demás, las eternas sobremesas con Petit Comité, el pisarse la palabra, la pasión por la gastronomía, por descubrir y saborear juntos la vida, por dejar el coche en el parking toda la noche si se tercia, por ser mutuamente el contacto de emergencia en el móvil, por compartir decepciones amorosas, por ayudarse a ser más y mejores profesionales o por encontrarse impecables el uno al otro.

Marta Ibrahim y Borja Marrerro en Muxgo MARÍA NOVO

Por dejarse ser jiribillas, que es aún más intenso que ser hiperactivos y porque como el propio Borja dice de ambos, «Marta y Jorge son de las parejas más peculiares que conozco, porque lo que mejor hacen es querer y dejarse querer por sus amigos y eso, aunque parezca que es fácil, realmente es magia pura».