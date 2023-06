Tasca La Marillanos: el paraíso de los vermús en Gran Canaria con una sólida oferta gastronómica

A ritmo de buen jazz y con una decoración cuidada al detalle. Así nos recibe Tasca La Marillanos un jueves al mediodía, hora de aperitivo y por tanto uno de los momentos cumbre de este local. En una mesa alta, y con vistas a la calle gracias a la gran cristalera, nos espera José Miguel Sánchez, socio de la empresa junto a Arístides Santana, «que es socio y amigo desde los quince años».

Ambos iniciaron el proyecto de El Trastero hace ocho años, convirtiendo esa pequeña tasca en un punto de encuentro que rápidamente se hizo un hueco en el panorama gastronómico de la ciudad. Tras un cambio de local a uno mayor, quizás empezó a perderse ese espíritu de tasca familiar y cercana que ambos socios habían conseguido construir. De ahí que volvieran a mirar atrás y retomaran, en abril de este año, ese bucólico concepto de bar de buen comer, con gran presencia de vinos, vermús (con una oferta enorme, única en Canarias) y cervezas, además de una variedad de platos muy interesante, elaborados por Arístides, que es el que lidera la cocina.

Ampliar Un grupo de clientes en la tasca. C7

«La tasca es un lugar donde la gente tiene que ir a comer sabiendo que siempre va a encontrar ahí su sitio, su mesa, su camarero, su cocinero. Ahí nace la idea, buscando volver a la magia de la hostelería, la complicidad con los clientes, algo que habíamos perdido». Tras encontrar el local y hacer una considerable reforma, nace La Marillanos (calle Los Martínez de Escobar, 26), que pronto se convirtió en un referente para comer y adentrarse en el aún desconocido mundo del vermú, con una casi ilimitada oferta.

Ni hora ni lugar

«Hay dos tipos de clientes con respecto a este mundo: está el que bebe un Martini para ir a lo seguro, que está bien, y al que le gusta experimentar y dejarse asesorar, lo cual es magnífico porque descubre un mundo nuevo de esta bebida que aunque esté relacionada con el aperitivo, no tiene horarios». Sobre esto, José Miguel señala que «el vermú nace cuando a las mujeres, que no les dejaban tomar alcohol, se les permitía tomar uno en el bar frente a la iglesia después de misa, sobre las once y media o doce. Sí es verdad que es un perfecto acompañante para el aperitivo, porque despierta los sabores. Pero lo cierto es que hay una oferta de esta bebida que es ideal para el mediodía, para por la noche, más ligeros, más densos... el vermú no tiene hora ni lugar».

Ampliar José Miguel atendiento en la terraza. C7

Pero no todo va de beber aquí. La Marillanos cuenta con una carta de comida que deja claro que el buen comer también tiene espacio en un local tan singular. «Tenemos platos que llevan con nosotros desde el principio y que ya son icónicos. La ensaladilla de batata, con huevo frito y pimentón de la vera que la gente siempre nos pide. Las croquetas de jamón ibérico de bellota, las únicas que hacemos porque queremos hacer las mejores. La tortilla de chorizo de Teror, que es un invento del padre de Arístides y que tanto disfrutábamos cuando éramos pequeños; el brioche de costilla; ropa vieja de codillo, judías pochas con almejas, las célebres bravas o un pequeño asadero donde hacemos lomo alto, lagarto ibérico, solomillos... cocina de tasca donde predomina el producto».

Los fuera de carta también hay que tenerlos muy en cuenta. De ahí pueden salir unas albóndigas con queso flor de Guía, queso asado de Valsequillo y hasta un cachopo que cada vez que sale vuela.

Ampliar

El nombre de la tasca también tiene su historia, evidentemente. «Es el conjunto de los nombres de la madre de Arístides y de la mía. Mi madre se llama María de los Llanos y a la madre de mi socio todo el mundo la conoce como 'La Mari', por lo que quisimos darle ese homenaje a ambas, y en vida, que es cuando hay que hacerlo». Mientras hacemos la entrevista, el entrar y salir de gente es continuo. Una caña con una tapa, un vermú antes de comer o un picoteo en la terraza. Han conseguido recuperar un local ubicado en una zona privilegiada de la ciudad para potenciar más una oferta que nunca sobra, y que además es muy agradecida. Con Arístides en la cocina y José Miguel en la sala, espacio que maneja a la perfección, la experiencia está garantizada.