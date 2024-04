Sofía Urbín, la repostera que ha hecho de Santa Brígida un lugar de peregrinación dulce

Su perfil de Instagram es seguido por cerca de 20.000 personas. Más bien, 20.000 enamorados de sus potentes creaciones dulces, que se han convertido en tendencia más allá de Gran Canaria, con Santa Brígida como capital indiscutible del universo de La Cocina de Sofi, como se llama la pastelería. La joven respostera, nacida en Uruguay hace 32 años, es hija de una profesora universitaria y pastelera y de un veterinario y panadero. «Cuando nací tenían una panadería, por lo que me crié entre panes y dulces, además en casa siempre se cocinó, así que no quedó otra opción que salir cocinera», relata.

Tuvo un precoz interés por la creación y la gastronomía: «con 15 años hice mi primer curso de pastelería y empecé a venderle postres a conocidos. Lo mío siempre fue endulzar a los que me rodean. Estudié gastronomía en la Universidad del Trabajo de Uruguay, luego fui a Lima a estudiar cocina peruana en el instituto Le Cordon Bleu», señala Sofía, que de ahí dio el salto a la cocina de uno de los mejores restaurantes del mundo, el ABaC Barcelona, de Jordi Cruz, que cuenta con tres estrellas Michelin. «Fue una experiencia alucinante. Me encantó trabajar con él, es súper simpático, canchero y aprendí mucho de él, de técnicas y de productos que en la vida había visto».

Esa experiencia de alto nivel la llevó a trabajar en varios restaurantes de Uruguay, aunque «por las vueltas de la vida terminé estudiando la licenciatura de Educación Infantil en la Universidad Católica del Uruguay. De la adrenalina de una cocina a la locura de una clase de preescolares, estaba claro q eso no era suficiente. Por lo que creé La cocina de Sofi, que era un taller de cocina para niños de 2 a 12 años. Me lo pasaba bomba y lo hacía en simultáneo con el trabajo de maestra en un colegio (doble horario) y la carrera de educación infantil… siempre culo inquieto», describe la joven cocinera.

A Gran Canaria por amor

Precisamente esa nueva etapa educativa la llevó a Gran Canaria, gracias a un intercambio con la universidad. «Conocí a un chico, llegó el amor y todo cambió. Al terminar la carrera y estar dos años a distancia, decidimos que me viniera a vivir a la isla para poder estar juntos, la distancia ya era inaguantable». Dicho y hecho. Con su trayectoria, formación y experiencia, Sofía estaba convencida de que su mudanza a la isla le daría multitud de oportunidades, algo que no sucedió. «No conseguí trabajo a pesar de tener un buen currículum, tanto en cocina como en educación, idiomas, experiencia... fue muy duro. Y tenía claro que iba a regresar a Uruguay». Pero llegó la pandemia, se tuvo que quedar en Gran Canaria, y empezó el comienzo de un cambio que la impulsó al éxito. «Yo tenía decidido que me iba a dedicar a la educación, hice un máster en neuropsicología y todo lo enfoqué a ello, pero la pandemia lo cambió todo».

Esa terrorífica etapa pandémica sirvió también para impulsar la creatividad, lo que la llevó a compartir sus recetas a través de Instagram, algo que, aunque en ese momento no era consciente, le cambiaría la vida. «Escuché a la gente, cada vez más seguidores, cada vez más desconocidos pidiéndome más recetas y de repente muchas preguntaban por un local, querían comprar mis cosas. Una locura, mi idea era trabajar en un colegio, pero gracias a esa comunidad virtual que nació en pandemia me lancé a la aventura». El 18 de septiembre de 2020 inauguró el local de La Cocina de Sofi, en Santa Brígida, «con la idea de que iba a durar poco, tres meses como máximo. El primer día había cola en el local, fue muy emocionante. Hice partícipe a la gente por Instagram, me ayudaron a crearlo, me daban consejos...».

Ahora, cuatro años después, su proyecto de éxito da un paso más, haciéndose con un nuevo local, en el centro de Santa Brígida, donde sus creaciones tendrán un espacio definitivo, para fortuna de su legión de seguidores. «La idea es crecer, le voy a dar el enfoque que quiero, tiene muchas posibilidades. Estoy en pleno proceso de creación, y lo hago escuchando a todos los clientes, que además están participando en este proceso». Dentro de su amplia gama de productos, destacan algunos que arrasan. «Los alfajores, por supuesto. El Lemon Pie, que es la tarta de limón con merengue. Hay uno que se llama Liada Parda, que mis clientes lo aman; es un cuadrado de kinder, nutella, dulce de leche, chocolate blanco y galleta. Y después las tartas cookies. Me dedico todo el miércoles a elaborar las bases y el jueves tempranito, desde las seis, lo dejo todo preparado para abrir».

Y así, de jueves a domingo, centenares de personas «de muchos lugares diferentes» ponen rumbo a Santa Brígida para deleitarse con las creaciones de una repostera que acabó en Gran Canaria por los caprichos del destino, y que a pesar de todas las dificultades iniciales, consiguió cumplir uno de sus grandes sueños. Un sueño del que disfrutan mucho.