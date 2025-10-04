Dónde Saborear Gran Canaria según Rosa Rodríguez, especializada en nutrición deportiva, clínica y patologías digestivas Un recorrido personal por los lugares que combinan sabor, equilibrio y calidad en la mesa

Nacida en Venezuela aunque los lazos y orígenes familiares la trajeron a España, en concreto a la isla de Gran Canaria. Debido a la situación socioeconómica de su país, Rosa decidió viajar a Estados Unidos y allí formarse mediante un grado en salud, fisiología y anatomía. Ahí comenzó su interés por saber cuáles son los secretos del cuerpo humano y sería esa curiosidad la que la traería hasta hoy.

Sin embargo, fue en España donde comenzó su andadura por la medicina, aunque pronto descubriría que no le interesaba tanto curar a las personas si no saber el motivo y la raíz de sus dolencias para poder entenderlas, es ahí donde ella cree que está la solución a muchas de ellas. Finalmente el camino la llevó a la nutrición como medio para rebuscar entre las entrañas de las enfermedades crónicas y descubrir su origen y así poder ayudar a su pacientes mediante la alimentación.

Con su filosofía de trabajo intenta transmitir a sus pacientes que la nutrición no es sinónimo de restringir y que cada persona debe adaptarse a sus condiciones de sueño, alimentación e incluso personales y laborales. «Se trata de aprender a comer e integrar otros hábitos como el descanso o el ejercicio».

Admite la cantidad de desinformación que existe sobre su gremio y en otros casos la sobre información que las redes sociales e internet han provocado, además de lo ligado que se encuentra su ámbito al bienestar mental y una mejora general de salud y no solo físico.

Muchas personas llegan a consulta queriendo mejorar su estilo de vida a través de la alimentación con la finalidad de bajar de peso, mejorar su composición corporal o aumentar su musculatura. Aunque sin duda, lo que más atiende son los problemas digestivos, los cuales se han posicionado como uno de los principales dolores de cabeza de la población a día de hoy.

La raíz del problema según Rosa, reside en los malos hábitos alimenticios que arrastramos desde la niñez. «Hoy en día tenemos una vida muy frenética y recurrimos a lo que es fácil de consumir, como pasa con los procesados».

Los errores más comunes se suelen cometer en las dietas diarias, ya que solemos primar la rapidez antes que la calidad, así como los productos preparados de supermercado o directamente salir a comer fuera, antes que intentar preparar algo en casa.

En consulta Rosa se dedica a diseñar planes de alimentación que se ajusten lo máximo posible al estilo de vida de las personas y en función de eso valora su tiempo para cocinar entre otros factores, el cual intenta suplir mediante conservas o vegetales que sean rápidos de cocinar, de manera que sea factible para poder comer en el trabajo.

Confiesa saber ver -como si fuese adivina- a través de sus pacientes, ya que los hábitos son siempre la clave y mediante los cuales ves de donde viene cada persona. Además, de estos suelen venir todas las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes u obesidad, todo derivado de malas costumbres alimenticias acumuladas durante muchos años.

En cuanto a la alimentación vegetariana lo tiene claro: es factible siempre y cuando se tenga conciencia de aprender a identificar qué alimentos son proteicos y cuáles no, y con ello, sí es importante simplemente añadir la B12 como suplemento y el omega 3 en algunoscasos también. Pese a ello, la suplementación confiesa que es un terreno que hay que explorarlo con cuidado, ya que muchas veces se abusa de ello.

Entre las dietas milagros, las tendencias en las redes y las publicidades de ultra procesado, muchas personas terminan confundidas de qué es comer saludable. La filosofía y finalidad que aborda en su trabajo es enseñar que la nutrición debe estar basada en evidencias para guiar y educar, mostrando cómo los alimentos impactan no solo en nuestro cuerpo, sino también la energía, el bienestar mental y la salud a largo plazo de las personas.

Debido a su especialidad en enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión, obesidad y los problemas cardiovasculares sabe de primera mano cómo estas enfermedades están íntimamente relacionadas con los hábitos alimentarios.

Así como que una buena nutrición puede prevenirlas, controlarlas, incluso mejorar la calidad de vida de las personas que viven con ellas. Por eso, asegura que hoy más que nunca necesitamos una educación nutricional que sea clara, accesible y adaptada a la realidad de cada persona.

Para ella es fundamental elegir bien los restaurantes que visita, ya que no muchos están educados en la sostenibilidad del producto y gran parte de la oferta gastronómica se basa en frituras. Más bien, indagar en las opciones a la plancha, al horno y en opciones donde incluyan más legumbres y verduras.

Es por ello, que desde su postura como especialista en nutrición deportiva, clínica y patologías digestivas, recomienda los que son para ella, algunas de las mejores opciones saludables de la isla.

Dónde desayuna Rosa Rodríguez

Nadie como ella para saber cómo se debe empezar el día con energía y qué alimentos son los necesarios para lograrlo. Aunque el frenetismo del día a día la lleve a desayunar en casa normalmente su café y su tosta, la cual debe componerse siempre unos básicos: grasas saludables y proteínas, cuando sale se inclina más por visitar sitios con café de especialidad.

Uno de sus favoritos son Caracolillo Coffee, por su increíble variedad de desayunos y la calidad de su café. Aunque a veces, por el simple hecho de disfrutar de unas buenas vistas, va hasta el Café Regina de Las Canteras y pide un café en la terraza con casi un pie en el mar.

A la hora de la comida

La comida favorita de Rosa es el sushi y es por ello que tiene dos debilidades, el restaurante Fuji, emblemático en la ciudad de Las Palmas y el también japonés Hito. Su plato favorito, la anguila flambeada, no duda.

Aunque también no se olvida de la Tasca La Marillanos, un local de tapeo muy moderno ubicado en Mesa y López, del cual destaca las papas con berberecho, o el brioche decostilla.

Pero si lo que quiere es tomarse un buen arroz, lo tiene claro, El Arrosar es su lugar, dónde siempre se pide un arroz con bogavante.

Dónde cena una nutricionista

Sin duda, otra de las cosas favoritas de Rosa son los tardeos que se alargan hasta la cena, para ello tiene una lista de imprescindibles que siempre son una apuesta segura. Entre ellos está el Mar Gastrotasca, y lo que más aprecia de este lugar es que puede disfrutar de las tapas típicas, pero reinventadas, como por ejemplo la ensaladilla rusa, readaptada en lugar de con papa, con boniato.

La Deliciosa Marta también guarda un espacio especial en su lista y Jable, ubicado en Las Canteras, dónde disfruta de unas papas arrugás con mojo y canelones de espinacas y queso majorero hasta un tartar de remolacha o berenjena a la parrilla con tahini y aceite picante.

Los sitios de pescados son los mejores para ella como opción de cena, siempre hechos a la plancha y evitando las frituras. Uno de sus favoritos es el restaurante Embarcadero, dónde siempre puede encontrar pescado fresco del día.

Dónde disfruta de una copa

Y a pesar de que ella no es muy fan de la bebida, si que sabe apreciar un buen vermouth antes de la comida, y para ello, para Rosa no hay sitio mejor donde disfrutar de un buen aperitivo que la tasca La Marillanos.

