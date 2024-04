Dónde saborear Gran Canaria, según la periodista Elena Chedas

La vemos a diario en el programa '1 Hora Menos' recorriendo Canarias en busca de aventuras, atardeceres inigualables, o cualquier rincón descomunal. Y también en el programa 'Macaronesia, islas felices', acercando a los canarios los mejores secretos de las paradisíacas islas que nos rodean, y con las que tenemos más cosas en común de lo que creemos, algo que hemos descubierto gracias a esta producción de Videoreport Canarias.

La tranquilidad no va con ella, y parece no querer encontrarla, porque Elena Chedas, como reconoce, exprime al máximo el tiempo y la vida, ya sea por su trabajo televisivo o por sus aficiones, aunque ambas cosas, en su caso, van de la mano. Cuando tiene un rato libre es habitual verla con una tabla de surf en busca de las mejores olas, bañándose en algún charco del norte de Gran Canaria o disfrutando de otras de sus grandes pasiones, la gastronomía. «Elaborar esta ruta ha sido algo sencillo y muy complejo al mismo tiempo. Me encanta viajar y la gastronomía, y combinar ambas cosas me fascina. Conocer los sabores de los sitios que visito es parte fundamental del viaje», reconoce Chedas.

Elena, en uno de sus viajes. C7

Elena se ha tomado su tiempo para preparar esta ruta, porque ni la insistencia de este periodista aceleró el proceso, que ella quería plasmar con reposo y reflexión. «Ha sido sencillo porque en Canarias existen muchos cocineros y cocineras que utilizan unos productos de cercanía que son un tesoro, y ha sido difícil porque tenemos tantos restaurantes extraordinarios que no sabría muy bien por dónde empezar. Esta ruta por Gran Canaria es la que pongo en práctica cuando llevo a amigos y familiares a saborear Gran Canaria, para que sepan a qué sabe esta isla tan maravillosa que me ha acogido», dice entusiasta la periodista tinerfeña.

El desayuno

Churro de La Churrería.

La ruta empieza fuerte para Chedas, ya que «dicen que el desayuno es el plato más importante del día, y como buena tinerfeña que soy, me gusta empezarlo con un buen bocadillo de pollo y unos ricos churros. Mis preferidos están en La Churrería, en Tafira. Es un negocio familiar, que gestiona Joaquín, un joven grancanario apoyado por sus padres, que son encantadores. Este bocadillo de pollo me traslada directamente a Tenerife, es una pasta riquísima, queso manchego y cebolla caramelizada, además de un toque secreto que no me ha querido contar...», comparte, añadiendo que «por supuesto, cuando hace frío, o en cualquier momento, no nos vamos a engañar, me tomo unos ricos churros con chocolate. Son de otro planeta, de verdad. Crujientes por fuera, blanditos por dentro...únicos diría yo», confiesa sonriente Chedas.

El almuerzo

Carmelo, de La Pasadilla.

Para almorzar, la protagonista de esta ruta elige un lugar que descubrió recientemente, y que le encantó. «Se llama La Pasadilla, un grill ubicado en un barrio del mismo nombre, en Ingenio, y que cuenta con menos de 50 habitantes, eso sí, todos encantadores. Lo que más me gusta de este sitio es que comes como en casa, nunca mejor dicho, porque Carmelo prepara recetas de toda la vida, que aprendió de su madre Carmen. Carne de machorra, mojo de cochino, escaldón de gofio, pero de carne, fabada, unas ensaladas riquísimas que vienen literalmente del campo a la mesa, y una carne exquisita y madurada que te pesan en la mesa para que veas exactamente la cantidad de gramos o kilos que vas a consumir. ¡No lo había visto nunca!». Además, «todo se cocina con leña de almendro, y todos los platos son sin gluten, lo que me parece un súper acierto. No se pueden ir sin probar el mousse de tuno».

La cena

Carmelo y Nereida, de La Trastienda de Chago. C7

Se hace de noche y el ritmo no para en esta ruta gastronómica. Elena Chedas propone aquí dos opciones: una en Gáldar y otra en Las Canteras. «La Trastienda de Chago: mi parada obligatoria en Gáldar, y si no tengo que pasar por allí, también voy. Sencillamente espectacular el amor y devoción de Nereida y Carmelo. Una pareja, él dentro de la cocina, ella experta en vinos, que se fusionan y complementan tan bien que eso se transmite en cada plato que pruebo. Además todos los productos son de cercanía, tienen una variedad enorme de vinos canarios y sus quesos…de otro mundo».

Para Elena, algunos obligatorios aquí son «el almogrote de Carmelo. ¿Por qué digo de Carmelo? Porque solo él lo hace así, exquisito. La ensalada de tomates es la más rica que he probado en años, tiene un sabor inigualable y todos los productos que la componen tienen presencia, nunca falla. ¿Podría elegir toda la carta? Sí, podría y debería, pero si me quedo con dos platos serían: el cochino negro, jamás había probado un cochino negro tan rico, con un sabor tan sutil y una textura perfecta. Y por otro lado, la terrina de cordero, sin duda, un manjar. Ah, la ropa vieja es tradicional pero con un toque muy moderno, riquísima. Y, para terminar, yo no soy de postres pero el helado de suspiro de Moya jamás falla».

Yeray Bolaños, de Origen Steakhouse.

La otra propuesta de la periodista para la cena está en Las Canteras, y es un lugar perfecto para los amantes de la mejor carne. «Mi otro lugar favorito para cenar es Origen. Yeray, su dueño, pone toda la carne en el asador, nunca mejor dicho. Jamás he visto a alguien hablar con tanta pasión de este producto. No importa la carne que pidas, todo está riquísimo, pero he de decir que la de buey minhoto me cautivó. Un sabor especial. Lo mejor de todo es que tiene carnes de muchos rincones del planeta y si no te decides, no te preocupes porque llegarán con su carrito para aconsejarte. Nunca falla, todo el mundo que he llevado ahí ha repetido».

Y la copa...

Preparación de cócteles en Atelier.

Tras esas dos grandes opciones de cena, y para cerrar una jornada redonda, Elena Chedas propone tomar una copa en el sur de la isla, concretamente en Atelier Cocktail Bar, de Bohemia Suites & Spa. «Este lugar lo conocí trabajando, realmente todos, tengo esa gran suerte. Además de sus espectaculares vistas, tiene una coctelería muy creativa, de hecho, no sabes qué elegir porque la oferta es espectacular, pero me quedo con 'This is not tequila sunrise'. Además tienen música en directo para amenizar el fin de una velada extraordinaria». Y vaya si ha sido extraordinaria, una ruta diferente que seguro que triunfa ante cualquiera que quiera disfrutar plenamente de una isla donde la gastronomía está mejor que nunca. Algo que Elena Chedas sabe, disfruta y comparte.