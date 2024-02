Dónde saborear Gran Canaria, según la periodista Alicia Suárez

Periodista de eterna sonrisa, alegría que contagia y un carisma natural que la ha llevado al éxito. Quizás esa sea una buena y breve definición de Alicia Suárez, que lleva años triunfando en la Televisión Canaria, tanto en informativos como en diferentes programas que ha presentado, así como en numerosos eventos en los que ella es la maestra de ceremonias.

Tuve la suerte de conocerla en la tele, precisamente, donde Alicia presentaba y yo era colaborador, y fue ahí donde conocí a una excelente profesional, y a una grandísima persona. De afinado sentido del humor, más de una vez le dije que tenía que hacerme una ruta gastronómica para esta sección, y ese día al fin llegó.

Alicia Suárez es una enamorada de su tierra, Gran Canaria, y más concretamente de su querido sureste, donde vive con su familia y donde le gusta pasar el tiempo libre. «Yo voy a tirar pa' mi sureste, que tenemos mucho potencial y algún día gobernaremos Canarias», bromea la periodista. Como sus días entre semana suelen ser algo caóticos, Suárez aprovecha los fines de semana para desconectar plenamente, y ahí la gastronomía juega un papel fundamental.

El desayuno

Müller Panadería, en Vecindario. C7

«Entre mis sitios favoritos para desayunar está el Müller, presentes en Vecindario y Arinaga. La focaccia de pollo no falta, junto al zumo de naranja natural y café con leche. Solemos hacer un desayunito fuerte para seguir de ruta», apunta Suárez. «También quiero probar el de un amigo, Darío Ojeda, que se llama Black Coffee. Lo acaba de abrir en el Polígono de Arinaga y todo tiene una pinta buenísima».

El almuerzo

Como buena patriota de lo suyo, la ruta gastronómica continúa en el sureste, destacando algunos lugares de especial interés. «Para almorzar depende del día, pero tengo dos sitios favoritos: en el Ingenio de Santa Lucía está Bar El Silencio Casa Flora. Una tienda de aceite y vinagre convertida en restaurante-guachinche que ahora regentan Tata y Alba, la hija y la nieta de Flora. La carne de cochino con ensalada y papas fritas naturales, los huevos rotos, la ropa vieja, la garbanzada... y de postre, una tableta de chocolate Tirma. Maravilla pura. Es un sitio súper pintoresco al que llevo yendo casi 20 años». Sin duda un gran descubrimiento.

Garbanzada de El Silencio Casa Flora. C7

Otra gran opción para ella, es «ir al restaurante Humus, en Vecindario, y comernos un arroz negro, o pedirlo para llevar y disfrutarlo en casa con amigos». Tras el almuerzo, Alicia Suárez disfruta mucho tomando algo en el paseo de Meloneras, mientras se deleita con esas bucólicas puestas de sol.

La cena

Uno de los platos de La Palmera Sur. C7

Para cenar, las opciones se extienden un poco más allá de su sureste, aunque no se aleja demasiado. «En función del plan, me iría a La Palmera Sur o al Brooklyn Burger, depende de los exquisitos que nos pongamos», ironiza la periodista. «Aunque no esté en el sureste, en La Palmera, ya sabes, no solo te garantizas comer rico y con una cocina moderna, sino que además compartimos con Manolo y María, que son amigos y unos cracks. Siempre que vamos intentamos probar los platos nuevos que hayan sacado, aunque los chips de berenjena con miel de palma no pueden faltar». En cambio, según apunta la protagonista, «si el plan es más informal, las hamburguesas del Brooklyn, en Vecindario, están riquísimas».

La copa

Salinas de Tenefé. C7

Y tras todos estos homenajes, aunque ella bromee entre risas diciendo que «lo suyo sería ir a una farmacia y buscar sal de fruta y un almax», lo cierto es que la televisiva invitada prefiere ir a tomarse una copa a las mágicas Salinas de Tenefé, «donde hay un ambientillo genial y el entorno es inigualable». No había dudas de que Alicia cerraría su ruta en el sureste, al que ha hecho un tremendo reconocimiento a base de locales con mucho interés, donde sin duda merece la pena detenerse.