Dónde saborear Gran Canaria, según la influencer Patricia García

Graduada social de formación y asesora laboral y jurídica de profesión, esta grancanaria comenzó hace seis años a compartir sus experiencias gastronómicas en redes, principalmente en Instagram. «Fui una de las primeras, junto a otras cinco cuentas gastronómicas, en recomendar los restaurantes que visitaba, siempre bajo mi criterio, subiendo las fotos de los sitios que más me gustaban y compartiendo mi experiencia». Ese perfil en redes se llama @masquegastro, y acumula cerca de 20.000 seguidores.

«La gastronomía es una parte muy importante para mí, quiero creer que hasta lo reflejo en mi propia personalidad. Es una de mis mayores maneras de disfrutar de la vida, de evadirme, de trasladarme, de viajar. ¡Soy una disfrutona!», confiesa Patricia, que siempre saca tiempo para visitar nuevos lugares o repetir en sus favoritos. «Tengo la ventaja de librar los fines de semana, por lo que trato siempre de permitirme algún que otro nuevo restaurante que me falta por descubrir. Los viernes y sábados son mis días favoritos para desconectar y disfrutarlo».

Patricia García, posando sonriente. C7

La influencer se define como una apasionada de la comida asiática «en todas sus versiones, ¡potencia y sabor, siempre!». En cuanto a proyectos a corto plazo, Patricia se encuentra «enfocada más bien en temas relacionados con mi profesión de asesora, pero con el blog lo que tengo pensado es seguir como lo he estado haciendo siempre. Lo que más me llena es ayudar a mis seguidores a conocer nuevos restaurantes, y a la vez ayudar, dentro de mis posibilidades, a que esos negocios tengan la visibilidad que se merecen». A la hora de disfrutar plenamente de un almuerzo o una cena, ella no tiene nada indispensable. «Bueno sí, una buena compañía siempre será el mejor aliado para un momento inolvidable». Nos vamos con Patricia a saborear Gran Canaria.

El desayuno

La oferta de desayunos en cualquier punto de la isla ha mejorado considerablemente, y nuestra invitada elige tres locales que nunca fallan. «Los desayunos en Ave Pastelería se convierten unos de los mejores momentos del fin de semana, más todavía cuando tienen en vitrina mi brioche favorito de pastrami, al igual que todos sus dulces franceses de tan alta calidad. ¡Es que Dana hace magia!»

Napolitanas de Ave Pastelería. C7

Por otro lado, «La Picnitería, de Rebeca y Laura, es otros esos lugares 'cuquis' en los que disfrutar a tope. Esos pancakes de chocolate rosado se han grabado a fuego en mi paladar. Caracolillo Coffee, nunca deja de sorprenderme. ¡La combinación de ese café de especialidad junto con el Tuna Melt no hay quien lo supere!».

El almuerzo

Llega la hora de almorzar, y toca afinar. «Para almorzar tengo muchísimos sitios, no sabría por dónde empezar. Está claro que debo decantarme por mis favoritos y es que sin duda tengo que decir que La Palmera Sur es uno de mis restaurantes top 5, ya no solo por su espectacular fusión, sino por el lugar y la potencia de sabor en cada uno de sus platos».

Siguiendo en el sur, Patricia confiesa que «como buena fan de la comida hindú que soy, el restaurante Taj Palace en Mogán es mi perdición. Me fascina todo, desde el pan naan de coco, pasando por el Tikka Masala y el pollo tandoori. ¡Ya ni te cuento si lo acompañamos con un Mango Lassi!».

Variedad de platos de Taj Palace. C7

Y ahora de regreso en la capital grancanaria, «el restaurante De Contrabando también es uno de los que definiría como indispensables. Sus platos inspirados en Asia y como no, con mucho sabor. Pedro y su equipo hacen las cosas muy bien y eso se nota, sobre todo felicitarles por su recomendación en la Guía Repsol 2024».

La cena

Hablando de cenas, «sin duda alguna El Camino al Jamonal, en el que Miguel y Alberto desbordan pasión y cariño en cada uno sus platos. Esa garbanzada, ese arroz meloso de churrasco, la ensaladilla caramelizada… ¿Continúo? En definitiva, es un espectáculo de lugar».

Patricia siempre pone el foco en el sur, donde «una cena con vistas increíbles y platos insuperables el restaurante 222 SW en pleno sur de la isla, concretamente en Patalavaca. Elegancia y vanguardia pura. ¡Esto es nivelazo y lo demás son tonterías!».

Restaurante 222 SW C7

Para ella, «de las mejores pizzas napolitanas de la isla, sin duda, es en Pomodoro y Mozzarella. Para confirmarlo, en 2022 fueron los ganadores de la mejor pizza de Canarias. ¿Mi favorita? La Tartufona, y respecto a la pasta fresca casera que elaboran ahí, no dejes de probar los espagueti Frutti Di Mare».

Y la ruta nocturna gastronómica acaba con una oferta asiática. «Para concluir con comida japonesa, mi 'must' siempre será Hito. Sueño con ese nigiri de salmón flambeado con trufa, el de vieira, el de atún toro… Todos los uramakis habidos y por haber. Simplemente brillantes».

Y la copa...

Cócteles en Masebba. C7

Como es tradición, la ruta del sabor termina tarde, con una copa que es la guinda del pastel. «La copa habrá que disfrutarla en dos de los locales más de moda ahora mismo, que son Atelier Cocktail Bar y Masebba. Siempre será un acierto reposar la cena después del homenaje acompañándolo con un cóctel de autor, ambiente y buena música de fondo. ¡Eso sí, reservar siempre con algo de antelación!».