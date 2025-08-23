Dónde saborear Gran Canaria según Francisco Rivero, periodista y empresario De DJ en los años 70 a empresario de referencia en la vida nocturna grancanaria, Rivero mantiene viva su pasión por la comunicación y la gastronomía, con el carnaval como eterno hilo conductor de su historia

Desde pequeño, Fran vivió con un pie en la música. «Estaba todo el día con el pinganillo puesto», recuerda. En su infancia, las emisoras de radio eran limitadas, pero su curiosidad iba más allá, ajustaba las frecuencias hasta lograr captar señales internacionales desde Londres o Luxemburgo. Ese afán por descubrir sonidos nuevos acabaría marcando su futuro.

A los 17 años, durante unas vacaciones de verano, Fran dio sus primeros pasos como DJ en «La Cacatúa», cubriendo las vacaciones de los pinchadiscos del momento. Poco después, el dueño de la discoteca Saxo —la más vanguardista de Las Palmas de Gran Canaria, donde sonaba música que no se escuchaba en ningún otro local— se fijó en él. Aunque todavía no tenía la edad mínima requerida, regresó al cumplir los 18 y consiguió el puesto. Permaneció allí seis años, compaginando las noches de cabina con sus estudios de Magisterio.

En paralelo, Fran colaboró con una compañía discográfica, donde gestionaba la promoción de sellos como EMI y Disco Play. «A Eduardo Bautista le debo mucho, aprendí mucho de él», recuerda así al padre de Teddy Bautista, fundador del icónico grupo Los Canarios. También trabajó en A3 Radio, donde conducía programas musicales y magazines dominicales junto a su amigo y compañero Manolo Vieira, cuya pérdida le marcó profundamente. «Fue una persona muy importante para mí. Manolo y yo estábamos muy unidos», confiesa visiblemente emocionado.

La carrera de Fran en la radio se extendió por emisoras como Radio Minuto y M80, hasta dar un salto decisivo como accionista de su propia emisora, Radio Paraíso. «Siempre he tenido mucho contacto con la radio, a día de hoy lo sigo teniendo», asegura con una sonrisa.

Actualmente colabora con Radio Las Palmas y mantiene viva una de sus facetas más queridas: poner voz a los carnavales. Medio siglo después, sigue siendo una de las narraciones más reconocibles y entrañables de la fiesta más popular de Las Palmas de Gran Canaria.

Aunque el currículum de Fran Rivero no termina aquí. Su nombre también está ligado a locales de referencia como Saxo, Utopía o B52, además de haber participado en la inauguración de Pachá en la isla. Poco después dio un paso más y fundó su propia discoteca, Pick Up, que durante doce años marcó tendencia en la vida nocturna de la capital hasta su traspaso en 2006.

Con los beneficios de aquel proyecto, impulsó nuevas aventuras, entre ellas MISIN, creado junto al compositor Sino Saavedra y la periodista Marisol Ayala. «Sino era el alma del negocio», recuerda con cariño Rivero sobre el local, que se mantuvo abierto hasta el fallecimiento del músico. Más tarde llegaría El Vinilo, su último gran proyecto en la noche grancanaria, aunque siempre fiel a su esencia: la música. «He viajado mucho a Nueva York y he tomado mucha referencia de los locales neoyorquinos para dar vida a los míos», reconoce.

Su incursión en la gastronomía llegó con la apertura de varios restaurantes, entre ellos uno en la Alameda de Colón, instalado en un antiguo kiosco del siglo XVII. El espacio, con una pequeña cocina en el sótano y un montacargas para subir los platos, no era el más cómodo, pero Fran recuerda aquella etapa en la restauración con especial cariño.

La vida nocturna quedó atrás en 2009, cuando la enfermedad de su hijo cambió sus prioridades por completo. Fran decidió retirarse de los negocios nocturnos y durante siete años trabajó en el sector inmobiliario, hasta que la pandemia de 2020 marcó su retirada definitiva. «Cambié la noche por el día», bromea. En televisión, fundó Tele Gran Canaria junto a un grupo de amigos, logrando incluso transmitir partidos de la UD Las Palmas.

También puso en marcha Radio MIT, una emisora dedicada a la música y el deporte, además de un periódico deportivo gratuito que se distribuía en el estadio. Amante de la comunicación y periodista de corazón, Fran sigue hoy vinculado a la música y al carnaval como colaborador en Radio Las Palmas, donde aporta la experiencia acumulada durante casi medio siglo narrando estas fiestas. Lo hace con la misma pasión con la que, de niño, buscaba en su radio las frecuencias que lo transportaban más allá de su isla.

Dónde desayuna Fran Rivero

Aunque Fran suele desayunar ligero —no más que un café acompañado de fruta o un yogur—, confiesa que en días especiales se permite disfrutar de su desayuno favorito: unos churros con chocolate.

Cuando tiene poco tiempo, suele acudir al Mercado de Vegueta, donde le gusta deleitarse con un buen desayuno en Nuestra Señora, una churrería de toda la vida que combina sabor y tradición en cada bocado.

Otro clásico al que Fran no falta es Mallow, en Santa Brígida, un local en el que siempre encuentra algo delicioso para acompañar su café, disfrutando de una atmósfera cómoda y tranquila.

A la hora del almuerzo

Para disfrutar de una comida con amigos o familia, Fran apuesta por La Florinda, en la calle Cano. Pequeño y acogedor, con terraza, el local está regentado por Idoia y Agustín, expropietario de La Casa Vasca, a quienes guarda mucho cariño por presentarles a grandes amigos a lo largo de su vida, como Shakuni, de quien se despidió hace menos de un mes. Más allá de la carta, siempre hay pescado del día, huevo de corral escalfado y crema trufada de papas. Entre sus especialidades destacan el carpaccio de atún rojo y el lomo de merluza. Fran lo define como: «Una apuesta segura».

Otro clásico para él es La Alemania, en la calle Barcelona, donde disfruta de cocina tradicional canaria. Sus platos favoritos: albóndigas y ensaladilla, que incluso se lleva a casa para seguir disfrutándolas al día siguiente.

El Gambrinus, otro imprescindible para Rivero, recomendado por la Guía Repsol, ofrece cocina española de mercado a pasos del Parque Santa Catalina. Fran lo considera un lugar imprescindible, con platos como lubina, buey de mar o cordero lechal de Burgos.

Por último, El Dorado, en la playa de Las Canteras, Fran disfruta de una carta variada. Sus favoritos: chocos, papas arrugadas y ropa vieja, clásicos que nunca fallan.

Las cenas favoritas de Fran

Hoy en día, Fran cena fuera cada vez menos y prefiere algo ligero en casa. Salvo celebraciones o compromisos, prefiere comer fuera que cenar. Entre sus lugares preferidos destaca La Bodeguita, en el emblemático Hotel Santa Catalina. Sus salones, mesas altas y terrazas son el escenario perfecto para disfrutar de su propuesta de cocina tradicional española.

Otro imprescindible es El Churrasco, con mención en la Guía Repsol. Este restaurante combina la cocina a la parrilla con un servicio cuidado, y siempre tiene un hueco en la lista de favoritos de Fran.

Finalmente, Rías Bajas, referente de la cocina gallega en las islas, es su opción cuando busca algo diferente. Fran valora la frescura de sus pescados y mariscos, la cuidada selección de carnes y vinos, y el ambiente acogedor que siempre le hace sentir cómodo.

Dónde terminar con una copa

Para el aperitivo, Fran no se aleja de la calle Cano y su lugar de referencia es La Coqueta, un pequeño local regentado por viejos amigos suyos. Allí suele reunirse con amigos para disfrutar de una copa —ya sea un whisky o un gin tonic— en un ambiente cercano y agradable. Además, el local ofrece una selección de embutidos para picar, convirtiéndolo en una opción perfecta tanto antes como después de la comida.

