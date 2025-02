Dónde saborear Gran Canaria, según el actor Horacio Colomé

Bea Miranda Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de febrero 2025, 23:00 Compartir

«Un cortado largo, por favor» solicita amablemente Horacio Colomé, actor internacional nacido y criado en Gran Canaria, con un currículum viajero y varios éxitos logrados ejerciendo una profesión que ama y para la que parece haber nacido. Son las 15:30 en una cafetería de Las Palmas de Gran Canaria, y el actor y cantautor teldense comenta cómo se está interesando por el mundo del café: «Me hice superaficionado al café desde que estuve en Bogotá, donde participé en una cata de alrededor de 25 variedades. Como visito a menudo Catania, en Sicilia, también saboreo un café ristretto (café corto, intenso) después de una mini siesta tras grabar. En mi casa, he destinado la mitad de la cocina a preparar cafés».

Conociendo a la persona detrás del personaje

«En la casa donde me crie se cocina mucho, pero mucho» subraya el actor. La especialidad de sus padres son los arroces en paella, así lo corroboran amigos y familiares, quienes consideran su paella y fideuá legendarias, míticas, vamos, un éxito rotundo. Este amor por la cocina parece acompañarle desde incluso antes de que supiera andar «al parecer, cuando era apenas un bebé, me fui a tirar a un caldero de garbanzos» sonríe. Y es que apetito no le falta, no solamente por el chocolate (lo que reconoce ser `un peligro´ para él) sino también por los nuevos proyectos.

Paella de la familia de Horacio C7

Sus apariciones más recientes en pantalla incluyen el próximo estreno de `Nine bodies in a Mexican morgue` (MGM+), o su participación en la serie de humor `Guasap´ que se puede ver los domingos a las 16:00 en RTVE. Asimismo, lo hemos visto hace poco interpretando a un presentador de TV mexicano en 'Disco, Ibiza, Locomía´ahora en Netflix, entre otros personajes. Ante la pregunta: `¿alguna vez has interpretado algún personaje relacionado con la gastronomía?´, se ríe con mirada perspicaz, pero no nos da más detalles. Habrá que seguirle la pista.

A pesar de su gran popularidad, Horacio se muestra cercano, honesto, transparente y con los pies en la tierra. «La gente que no me conoce en persona ve mis personajes y cree que soy eso« declara « El 10% de mi trabajo es lo que la gente ve; pero el 90% es trabajo de mesa: estar estudiando, investigar, proponer, trabajar el cuerpo, la voz, mis sesiones de terapia, leer mucho, viajar y conocer. Todo eso no se ve».

¿Qué desayuna el actor?

Horacio Colomé comparte su desayuno ideal: tostada de pan integral (que ha aprendido a hacer él mismo) con aguacate, un poco de orégano, sal y un huevo poché, quizá un poco de salmón.

«No es lo mismo alimentarme que nutrirme» reflexiona, evita los ultraprocesados y está intentando ser más consciente con su alimentación, lo cual no es siempre sencillo debido a las exigencias de su trabajo; nos cuenta que para interpretar a un boxeador tuvo que subir 20 kilos en dos meses, por lo que para él es fundamental prestar atención a su cuerpo y cuidar de sí mismo.

Los almuerzos favoritos de Horacio

Declara que no hay restaurante que supere el sabor a jamón del bueno y la textura perfecta de las croquetas de su madre. Pero si tiene que salir, a poca distancia de casa, le viene a la mente el Perico Junior, en Playa del Hombre, junto al mar. Un lugar campechano y familiar (como él mismo) donde disfrutar de pescadito fresco, papas arrugadas o gofio escaldado.

Ampliar Perico Junior Dónde Saborear Gran Canaria C7

De la costa este de la isla pasamos al barrio de Triana, «al sitio de la tortilla« señala el actor teldense, refiriéndose al restaurante Midway, que lleva desde 1985 cosechando una buena reputación en Las Palmas de Gran Canaria, especialmente por su famosa tortilla.

Ampliar Midway Dónde Saborear Gran Canaria C7

A Horacio le atraen los conceptos de cocina abierta y con menús que varían según la temporalidad de la materia prima. «En Latinoamérica fui hace no mucho a un estrella Michelin y claro, estaba riquísimo, pero yo soy de platos sencillos». Cuando se trata de la comida mexicana, su elección son los chilaquiles y los tacos. En cuanto a la gastronomía canaria, no duda en resaltar que le encanta la ropa vieja que prepara su madre, o bien un gofio escaldado con mojo verde y cebolla roja, así como las papas arrugadas y el queso frito. «Es que me gustan muchas cosas», dice con una sonrisa.

El tipo de restaurante que más le gusta es el que sirve platos caseros, con sabores reconocibles. Las porciones minúsculas con biografías mayúsculas no son lo suyo, «si como carne, como carne», afirma.

Adio Mare Dónde Saborear Gran Canaria C7

En la imagen, Horacio frente a un plato del Addio Mare (más información sobre el establecimiento aquí). Al fin y al cabo, su trabajo como intérprete requiere de mucho estudio y un trabajo de introspección y trabajo personal. Cuando se cierra el telón, la persona detrás del personaje valora la tranquilidad y las cosas tal y como son: unas buenas papas con huevo, por ejemplo, le hacen feliz. La carne, tres cuartos, preferiblemente en parrilla; nos conduce en ruta hacia el interior de la isla para recomendarnos dos sitios para comer buena carne.

El restaurante Bentayga, ubicado en el Monte Lentiscal, de camino a Santa Brígida, es un punto de referencia en la zona. En especial, la mesita del fondo, donde está la cristalera con vistas, que permite disfrutar de un entorno natural impresionante mientras se saborea la comida.

restaurante Bentayga Dónde Saborear Gran Canaria C7

No muy lejos del anterior, sugiere su descubrimiento más reciente, El Manicomio. Comenta haber acudido solo dos veces, pero haberle encantado. Este restaurante tipo bochinche está de camino a San Mateo, se atiende por orden de llegada y según Colomé, merece la pena esperar para probar su carne a la brasa o el escaldón de gofio.

El Manicomio brasa Dónde Saborear Gran Canaria C7

Sus cenas, con sabor a sushi y helado

Cuando asoma el antojo de sushi en la ciudad, Horacio nos recomienda recurrir al Umare Sushi Las Palmas. Se trata de un sitio pequeño cerca de la biblioteca de San Telmo con una carta variada que incluye opciones clásicas como sushi, rolls, nigiri y sashimi y platos especiales como el poké de atún maridado en salsa yakiniku o su versión de tonkatsu (unas croquetas de paleta de cerdo y miso cocinada a baja temperatura).

Horacio Colomé en el restaurante Umare C7

Cuando le preguntan sobre esos días en los que se viste elegante, él responde con sinceridad: «Es que, por mi profesión, cuando acabo de grabar, me encanta estar cómodo». Reconoce que la realidad de su trabajo lo obliga a cambiar constantemente de apariencia, pasar horas en vestuario, peluquería… Y luego están las promociones. Nos confiesa que a veces esto le hace sentir que no tiene control sobre su propia imagen.

No obstante, cuando quiere celebrar algo, su lugar preferido es el Restaurante Fuji, ahora en Las Canteras, por la zona del Hotel Cristina by Tigotan. El actor y cantautor canario afirma disfrutar intensamente de platos como los nigiris flambeados y compartir esa felicidad con su pareja.

Ampliar Restaurante Fuji Dónde Saborear Gran Canaria C7

Llegamos al postre y Horacio menciona que disfruta de un delicioso helado de Helados Peña la Vieja mientras camina por la avenida de Las Canteras. También le encantan los surtiditos de restaurantes con cuadraditos de chocolate, especialmente el de sabor a piña.

Ampliar Helados Peña La Vieja Dónde Saborear Gran Canaria C7

Reconoce que tiene una debilidad por los helados, y no puede resistirse a pedir un helado de Kinder con Ferrero. Aunque al llegar a casa de sus padres se convierta en un `catador de estrellas Michelin´, disfruta de ir al bazar de la esquina para comprar un paquete de regaliz, aclara que toma muy poco alcohol, excepto en momentos especiales con su pareja o amigos.

Tal como ha revelado en este diario, sus mayores alegrías son disfrutar de la playa y tener a su familia cerca. Entre viajes, rodajes y pasarelas, este actor grancanario sabe apreciar los momentos más sencillos de la vida.

Dónde Saborear Gran Canaria según el actor Horacio Colomé Fotografía María Novo