Ferran Adrià: «Si mi vida hubiera sido de otra manera, yo estaría viviendo en Canarias»

El legendario cocinero catalán, una de las figuras más influyentes del mundo en el ámbito gastronómico y autoridad también en cualquier proceso que conlleve innovación extrema, formación, motivación y consultoría, visitó este viernes la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Telefónica, que este año celebra su centenario como compañía. Para ello, la empresa, en colaboración con la universidad, organizó el encuentro 'Imaginémonos sin límites', donde el genial cocinero compartió con los alumnos en el Paraninfo de la institución educativa su metodología 'Sapiens', técnica centrada en conectar diversas respuestas para comprender mejor y fomentar la innovación.

Cuestionado, en una entrevista para este periódico, sobre la utilidad que tiene la metodología para los alumnos presentes en su ponencia, Adrià destaca que «van a tener una herramienta que conecta el conocimiento. Parece algo simple y que está hecho, pero no hay tantos métodos o sistemas para conectar el conocimiento. La clave está en el pensamiento sistémico, que es algo poco conocido, pero es verdad que todo está conectado. Cuando lo conectas se convierte en comprensión, y a partir de ahí intentas tener un criterio lo máximo objetivo posible. Por poner un ejemplo sencillo, en el fútbol tú puedes ver todo, tienes datos, información, conocimiento...todo. Esto lo conectas, ves un penalti que te hacen en contra, y dices que no es penalti, aunque sea clarísimo. Por lo tanto, no hay un criterio objetivo. Cuando te dedicas a nivel profesional a las cosas, lo importante es tener este criterio objetivo».

El embajador de Telefónica atendió a CANARIAS7 antes de su ponencia. Cober

De la gastronomía a todas las disciplinas

El origen de esta metodología, en la que Adrià está metido de lleno desde hace años y que fomenta allá por donde va, que es medio mundo, está en el propio restaurante El Bulli, para muchos expertos el mejor que ha existido en la historia. «Cuando cerramos el restaurante, nos tomamos dos años sabáticos anglosajones, es decir, destinado a estudiar los motivos y para interntar dar respuestas a preguntas como: ¿Por qué hemos conseguido lo que hemos conseguido? ¿Qué hemos hecho?, empezamos a estirar el hilo y comenzamos a analizar nuestro sector, que dio lugar a la Bullipedia, donde ya llevamos 24 libros y al final serán unos 50. Para que la gente lo pueda entender, esta Bullipedia equivaldría a un grado en una universidad gastronómica. Fue a partir de ahí cuando pensamos, y hemos demostrado, que se puede aplicar a otras disciplinas, y en este tour que estamos haciendo con Telefónica lo estamos comprobando». Por resumir lo que significa 'Sapiens', el catalán hace lo siguiente aclaración: «Qué son las cosas, con qué las puedo comparar, cómo las puedo clasificar, dónde está en la sociedad y una visión histórica».

La IA de 'Sapiens', el reto

El sueño actual de Ferran Adrià es «crear un chat de inteligencia artificial, que cuando el usuario le pregunte algo, las repuestas estén 'sapienizadas'. Es mi próximo gran reto, y la IA es un aliado, no un enemigo, pero no se trata de ser el primero, pero sí de ser innovador». Lo que sí tiene claro el embajador de Telefónica es que su nuevo rol «le llena profundamente, al final la vida es muy compleja, pero la podemos sintetizar con cosas que nos permitan pasarlo lo mejor posible. En el proyecto de El Bulli Foundation lo pasamos pipa, porque tenemos retos. Toda mi vida ha estado basada en retos importantes y me llena tanto como la cocina, de lo contrario no estaría aquí. Estaría en Canarias disfrutando, tierra con la que tengo una relación muy intensa. Siempre he dicho que, si mi vida hubiera sido de otra manera, yo estaría viviendo en Canarias, en todas las islas. Estaría unos meses en cada isla, ese es otro de mis sueños».

El cocinero, a pesar de su intensa actividad de investigación y docente, donde entre otros hitos fue profesor invitado en Harvard durante años, sigue teniendo una estrecha vinculación con la gastronomía, donde es leyenda. «Estoy diseñando una universidad gastronómica en Madrid, un proyecto muy bonito, donde vamos de la mano de Comillas, ahí la parte de gestión y administración será clave. Por otro lado, sigo metiéndome en algunas cocinas, como en las de los 'Bullinianos' que hay en Barcelona, como mi hermano con Albert Adrià con Enigma. Además, salgo mucho a comer, ayer almorcé en Diverxo, por ejemplo. Estoy al loro». Por último, Adriá lanza una reflexión sobre el turismo y Canarias. «Tendríamos que utilizar 'Sapiens' (ríe). Hay que utilizar la lógica, pero los que están en contra del turismo, entonces que no salgan de casa, que no viajen, ¿no? ¿Los turistas que vienen a Canarias no tienen derecho? Hay que buscar calidad, y ahí la gastronomía juega un papel fundamental. Una cosa es el criterio objetivo, y otra el subjetivo, pero el turismo vital».