Alfredo Montes inicia una ilusionante etapa al frente de la Academia de Gastronomía de Las Palmas

Es una institución con historia, los académicos son personas respetadas en sus diferentes ámbitos, y la gastronomía es el nexo de unión que impulsa a la Academia de Gastronomía de Las Palmas, que ahora inicia una nueva etapa bajo la presidencia de Alfredo Montes, al frente con el beneplácito del resto de miembros, que vieron en él a la persona idónea para impulsarla y afrontar los diferentes retos que tiene por delante.

«Estoy muy ilusionado, sinceramente. La gastronomía tiene un poder de atracción muy grande, eso es indudable. A todos mis amigos y conocidos, cuando les he comentado este nuevo reto que afronto en la academia, todo el mundo se interesa, les apasiona este tema», apunta Montes, cuya relación con la gastronomía viene de lejos. «Siempre me ha gustado todo lo relacionado con este mundo. Mi padre era bastante cocinillas, mi madre era muy buena cocinera y en casa siempre nos educaron en comer bien, en comer sano. En mi faceta de cocinero, soy muy humilde, me defiendo en cuatro cositas, pero me gusta mucho el arte de preparar las cosas. Mi mujer es muy amante de lo protocolario, el saber poner una mesa... todo el ritual, el relato. Con un mínimo de cariño, la experiencia mejora exponencialmente».

En su faceta como comensal, el flamante presidente de la Academia de Gastronomía de Las Palmas se define como «universal, me gusta todo. Tengo predilección por los pescados, hubo una época en la que pesqué bastante y despiecé mucho pescado, lo cual ayuda a conocer más sobre el producto. Qué es lo que comen, la voracidad de ciertas especies dentro de la inmesidad del mar... Pero soy un comensal agradecido. Valoro mucho la gran elaboración que hay detrás de un plato, para luego convertirlo en un placer efímero», reflexiona Alfredo Montes.

Presidente por aclamación

Este asturiano de nacimiento y canario de corazón, ingresó hace apenas un año a la academia, tras un almuerzo en su casa con dos amigos, también académicos, que lo animaron a entrar. «Fue una gran experiencia, y me animaron a ingresar. Siempre hablo de vinos, de comida, del protocolo... me propusieron y entré. Cuando en diciembre me proponen el ser presidente, les dije que me sentía muy halagado, pero que no creía que fuera la persona para ello, teniendo en cuenta que esta institución lleva 22 años, con presidentes ilustres. Al final accedí, siempre que hubiera unanimidad, que fuera muy amistoso. Y así fue, por parte de los 32 académicos».

En la institución hay todo tipo de perfiles, «hemos perdido a Jerónimo Saavedra, que era un académico histórico, muy ameno y sabio. Hay profesionales liberales, empresarios... es muy dispar. Porque la riqueza de la academia es tener el perfil más amplio posible con un denominador común, la gastronomía». En la institución existen tres grandes ejes de actuación. «Por un lado, la parte social, que es la de intentar ayudar y aportar. Por otro, la parte científica, que es la de investigación. Por ejemplo, este mes de marzo presentamos un trabajo fantástico, por parte de un académico, Pepe Solea. Es catedrático en Biología y ha hecho un trabajo formidable que ya conocerán. Luego está el tercer eje, que es la comunicación, el dar a conocer la academia, divulgar lo que hecemos, etc».

Diversos retos

Bajo su presidencia, Montes tratará «de darle un sesgo más institucional a la academia, con toda la admiración y respeto por los presidentes anteriores, que quisieron tener el perfil que tuvieron; pero creo que la gente debe conocer la academia, lo que hacemos y podemos aportar. Por otro lado, me he encontrado una academia que, por razones muy diversas, no tenía la periodicidad de encuentros que debería, algo que desde la nueva junta directiva queremos darle la vuelta y retomar los encuentros. También queremos poner en marcha un página web, que sirva de referencia tanto para locales como para los turistas. Pero, prioritariamente, queremos potenciar la parte social y la científica», reflexiona Montes.

Tras 40 años en Mapfre, Alfredo Montes se queda con «todo lo positivo que ha vivido en esa empresa. Empecé muy jovencito, con 22 años, y al final te quedas con muchas cosas buenas, de mucha gente. Pero llega el momento en el que hay que cambiar de tercio. Yo me he adaptado perfectamente a mi nuevo rol. En el fondo sigue habiendo retos, personas, gestión... y eso es muy bonito».

El académico insiste en poner en valor el fantástico producto que hay en Canarias, al que se le dará el peso y protagonismo que merece desde la institución que preside. Además, Montes pone el foco en Fuerteventura y Lanzarote, donde la academia quiere profundizar y potenciar ambas islas, tanto con eventos como en visibilizar acciones y restaurantes, además de tener representación de académicos. Una serie de retos sin duda apasionantes, donde la gastronomía será la principal vencedora. Y esa es la mejor de las noticias.