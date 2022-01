En directo: El debate electoral de Castilla y León

21:59Ángel Domingo Mañueco demuestra su nerviosismo en el tema de la corrupción refiriéndose despectivamente a los otros candidatos como "estas personas". 21:58Ángel Domingo Hay que hacer valer lo hecho pero ya está amortizado. En unas elecciones se esperan propuestas y mirada al futuro. Soluciones. 21:57Ángel Domingo Buen punto para Tudanca no centrándose tanto en los casos de posible corrupción sino en las consecuencias negativas para la ciudadanía como el empobrecimiento. 21:57Ana Salazar Para Igea solo hay una línea de debate: demostrar que Mañueco fue deshonesto con él convocando elecciones. Ha salido en todos los bloques, es un tema que le duele. 21:55Ángel Domingo La corrupción centra el bloque de la regeneración, que es algo más. Mañueco está siendo acorralado por Igea y Tudanca. Era uno de los momentos más sensibles para él por las cuestiones judiciales abiertas. Mañueco no consigue salir de ese debate zanjándolo con una respuesta clara, sino que se enerva. Una solución sería lanzar sus propuestas al respecto. 21:54Ana Salazar Después de muchos debates hablando de corrupción del Partido Popular, sublime el punto de fuga de El Hereje de Miguel Delibes (claramente preparado por el equipo de debate).

21:52 Ángel Domingo Alguna falacia se cuela... ¿Una moción de censura no es democrática?

21:50Ángel Domingo Si hablamos desde el corazón, debemos mirar a cámara (a los ojos del espectador) y no estar pendientes del crono o los monitores. 21:49Imelda Rodríguez Escanciano ¿Qué pensarán las personas, las familias que están en su casa viendo el debate, en una situación de desempleo -por ejemplo- y sin expectativas de futuro? ¿Algo de lo dicho solucionará alguno de sus problemas cotidianos? 21:49Ana Salazar Cada vez Igea golpea a Mañueco, Tudanca queda relegado del debate. La tensión de los ex-socios provocan demasiados momentos de debate a dos. El candidato socialista debería intentar romper esa dinámica. 21:46Imelda Rodríguez Escanciano Necesitamos más datos referentes al futuro, más soluciones, más hechos que avalen su capacidad gubernamental. 21:46J. A. Pardal Abre fuego Alfonso Fernández Mañueco



21:46 J. A. Pardal Es momento para el tercer bloque del debate, toca hablar de regeneración democrática.

21:45Ana Salazar Gran golpe de Igea puntualizando que el gobierno no es del Presidente sino de la sociedad 21:45Ángel Domingo El lenguaje no verbal delata que Mañueco no encaja bien los golpes. 21:44J. A. Pardal Último medio minuto para Francisco Igea en este bloque temático. 21:43Ángel Domingo Igea sigue con el discurso despechado, lo que le perjudica a estas alturas. Error aferrarse al pasado y no abrir foco al futuro. Hay que ser más propositivo. 21:43J. A. Pardal Los candidatos, en esta ocasión Francisco Igea, han nombrado por primera vez a Vox. Han pasado 37 minutos de debate.

21:42 Ana Salazar Los ejemplos de Tudanca ayudan a aterrizar el debate a la realidad, baja al terreno, y eso aporta mayor credibilidad.

21:42Ángel Domingo Igea interpela a Mañueco para intentar llevarle al cuerpo a cuerpo. Y, por fin, aparece Vox. 21:41J. A. Pardal Poco más de dos minutos para que termine este bloque. 21:40Ángel Domingo Imelda, incurren en un error clásico de los debates electorales: la endogamia. Pierden de vista a quién se dirigen. 21:39Ángel Domingo Se salta de una cuestión a otra sin orden ni estructura. Un discurso no solo ha de ser coherente sino poseer una tesis principal sólida, apoyada en ideas secundarias, y estar bien organizada. Se salta de FP a gratuidad de los libros, pasando por la EBAU a presupuestos. Descuidan la idea fuerza. 21:37Imelda Rodríguez Escanciano No están debatiendo en las Cortes. Deberían tenerlo presente, en todo momento. La clave está en IMPACTAR a los espectadores, a los ciudadanos, a las personas que piensan quedarse en casa porque están saturados de la política, porque no creen que ningún político pueda hacer nada bueno por ellos. A ellos se deben dirigir. A ELLOS.

21:37 Ángel Domingo Mañueco quiere reforzar su imagen presidencial. Repite constantemente "mi Gobierno".

21:36Ángel Domingo Enumerar un listado de propuestas sin más, no convence. No llega. 21:35Ana Salazar Así es Ángel, estamos viendo mensajes bastante flojos. 21:34Ángel Domingo El mensaje debe aterrizar a lo concreto y lo relevante para la ciudadanía. Alejarse de lo abstracto, que no interpela ni persuade. 21:33J. A. Pardal Cada candidato tiene tres minutos y cuarenta segundos para intervenir en este bloque, una vez que han consumido un primer minuto para fijar posición. 21:32Ángel Domingo Las primeras intervenciones de cada bloque, las más preparadas, están siendo desaprovechadas. No impactan ni atraen. Son demasiado anodinas y empaquetadas en discurso monótono. Tampoco les ayudan a situar el debate donde quieren.

21:32 Ana Salazar Mañueco se ha colocado en el vértice de un triángulo atacado por los dos puntos de la base. Es una posición muy delicada para proyectar fortaleza y credibilidad.

21:31Imelda Rodríguez Escanciano Cuando el mensaje está realmente interiorizado, no es necesario mirar las notas continuamente. Y un gobernante debe tenerlo asimilado, siempre. Es el primer paso para mostrar una imagen presidencial y presidenciable. 21:30Ángel Domingo Ana, me encanta la comparación con Pimpinela. Es puro despecho sin interés. Esta herida ya deberían haberla sanado. Es mirar atrás. 21:29Ángel Domingo Igea y Mañueco han perdido demasiado tiempo en sus cuitas. No les favorece y no colocan su mensaje mientras que Tudanca intercala ideas desestructuradas que no se sabe si son sus propuestas de futuro o recriminaciones del pasado. 21:29 Luis Tudanca abre el segundo bloque temático del debate. Ahora se abordará la educación 21:28Ana Salazar Este último careo entre Igea y Mañueco es más propio de una canción de Pimpinela que de un debate electoral.

21:28 Ángel Domingo Guerra de cifras que hacen confuso el mensaje para el espectador. Hay que transmitir el mensaje con claridad y debe ser relevante para la audiencia. El intercambio de acusaciones entre Igea y Mañueco repele al público como una disputa doméstica que no le interesa. El debate ha entrado en una bronca antipática por colocarse medallas que no importan a la ciudadanía.

21:27Imelda Rodríguez Escanciano Esta tensión entre Mañueco e Igea no les beneficia a ninguno de los dos. El foco debe estar siempre en el futuro, en aliviar a las personas, en mejorar sus vidas. Tienen poco tiempo para debatir. Deben emplearlo bien. 21:26Ana Salazar Todos los ataques del candidato Popular están centrados en Pedro Sánchez: una estrategia para desviar el foco de lo autonómico a lo nacional. 21:24Ángel Domingo No mirar al rival cuando te interpela puede considerarse un gesto de arrogancia o inseguridad. 21:23J. A. Pardal La llegada del intercambio de impresiones después de que los candidatos hayan tenido un minuto para fijar su posición bajo la temática de la pandemia trae consigo también los primeros intercambios de golpes entre candidatos. El debate gana en intensidad. 21:22Ángel Domingo Igea se ha perdido en un aluvión de datos que ocultan el mensaje. No llegan, se pierden, le obligan a mirar al papel y desconectar. Claridad y concisión.

21:22 Ana Salazar Como era de esperar Igea saca pecho de la gestión de la Consejería de Sanidad mientras que Mañueco intenta apropiarse del éxito de la vacunación. Tudanca aprovecha para atacar a ambos responsables de la gestión de la pandemia recordando disposición a la colaboración como líder de la oposición.

21:21Imelda Rodríguez Escanciano Mirar las notas que están en el atril, recurrentemente, resta naturalidad. Y distrae. Mucho. 21:21Ángel Domingo Tudanca ha aceptado el marco propuesto por Mañueco, defendiendo la gestión de Moncloa. Juega con las reglas del rival. 21:19Ángel Domingo Claramente, Mañueco continúa apostando en debatir con el Gobierno de Sánchez ignorando al candidato socialista. Es una estrategia inspirada en Ayuso para aprovechar el desgaste de Moncloa. 21:17Imelda Rodríguez Escanciano Es fundamental que el debate gire en torno a propuestas concretas y útiles de FUTURO, pero que supongan un alivio en el PRESENTE. 21:15Imelda Rodríguez Escanciano Debe existir una conexión fuerte entre el discurso (las palabras) y la gestualidad (lenguaje no verbal). Si no hay coherencia entre ambos, el mensaje no llega.

21:15 Ana Salazar Tudanca comienza apelando a la idea de cambio. Mañueco renuncia a centrarse en su propia idea para poner el foco en Pedro Sanchez. Igea arranca con una acusación velada sobre la honestidad hacia su, hasta ahora, socio de gobierno.