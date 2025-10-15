La vivienda agita los ránkings de renta: el esfuerzo económico para comprar una casa según donde vivas

Guillermo Villar Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:12 Comenta Compartir

Estas semanas habrás visto las estadísticas de la Agencia Tributaria de los municipios más ricos y más pobres: Pozuelo y Boadilla los que más renta tienen; Benamargosa (Málaga) y Guadahortuna (Granada) los que menos. De estos datos, que ya alcanzan hasta 2023, la renta disponible permite ver la economía de las familias (tras deducir impuestos) y su mediana muestra una radiografía real, sin alterarse por el patrimonio de unos pocos.

Pero quizás hayas contemplado estos ránkings mientras estás pagando una hipoteca o mientras ahorras hasta poder meterte en una. Con la situación de la vivienda actual, ¿cuál es el esfuerzo verdadero de quienes han comprado en estos municipios una casa?

Este es el mapa de la renta mediana disponible por municipios en España, a partir de los últimos datos extraídos. Destaca la brecha del sur frente al noroeste español. Madrid y Barcelona albergan las ciudades más pudientes. Y este es el mapa del precio del m2 para los municipios destacados en los últimos informes de prensa de Idealista en el último mes. De las diez zonas más caras, nueve son de Baleares. Cadaqués (Girona) y Zarautz (Guipúzcoa) son las otras dos y dan paso a las zonas más costosas en País Vasco, Madrid, Barcelona y Málaga. Cruzando todos los datos nos queda el porcentaje de renta en 2023 destinado al precio actual del m2 (cifras del INE de 2022 para Navarra y País Vasco al no tener datos la Agencia Tributaria). De nuevo con Baleares como protagonista, las proporciones superiores al 20% se distribuyen entre Madrid y Barcelona, junto a enclaves costeros e isleños. Si en un escenario optimista para 2025 estimamos la misma subida para cada uno de los años siguientes desde el último registro para cada municipio, el peso sigue siendo superior al 20% prácticamente en las mismas zonas.

El análisis por municipios

La relación entre el mayor nivel de renta con el mayor coste de la vivienda impacta en el esfuerzo económico de quienes pagan ahora una casa. Si bien los municipios con una renta más humilde lidian con cómo asumir el coste de vida, las zonas con rentas más solventes afrontan ahora el reto de que la vivienda no absorba los ahorros de sus ahora hipotecados.

Pero los propietarios que venden sus casas también forman parte de esta ecuación de la renta. Su economía se engrosaría por los precios actuales de la vivienda, y esto se aprecia de manera instantánea con el alquiler. Los precios de referencia del Ministerio de Vivienda en este aspecto, aunque no son los reales y no están para todas las regiones, muestran también el vínculo entre renta e ingresos mayores por m2 para los caseros.

La vivienda se interpone en los municipios de cualquier tamaño, pero en las grandes urbes la mediana de la proporción destinada al m2 aumenta considerablemente, elevando el esfuerzo económico de los hipotecados. Los destinos turísticos con cifras discretas de población encuentran la combinación menos deseada: una renta disponible baja frente a una vivienda cara, como ocurre en las islas. Municipios como Cadaqués (Girona), «pueblo más bonito de España» en múltiples reseñas, sopesan ahora también ser los pueblos menos asequibles (36,6% de su renta mediana para costearse el m2).

Estos porcentajes son una estimación para contraponer la renta disponible de los nuevos inquilinos frente al precio del hogar. Al no tener la mediana de la proporción de dinero destinada al m2, este periódico ha dividido la renta mediana con el valor mediano de esta superficie. El escenario hipotético de rentas en 2025, calculado aplicando la misma variación en el año 2023 para los siguientes solo para los municipios que mejoraban (año 2022 en Navarra y País Vasco), será también distinto al real pero ayuda a comprender estas relaciones.