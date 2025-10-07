Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada» Cientos de pensionistas en Canarias hacen largas filas para conseguir una plaza en un programa cada vez más limitado y disputado

Helena Victoria Falcón Santana Las Palmas de Gran Canaria Martes, 7 de octubre 2025, 13:15

La historia se repite un año más, largas colas de pensionistas en la agencias de viajes para conseguir una plaza en los viajes de Imserso en el arranque de la campaña. Desde primera hora de este martes, la calle Rafael Cabrera en Las Palmas de Gran Canaria muestra una estampa ya tradicional: pensionistas con la carta del Imserso en la mano esperando su turno, algunos desde las 7.00 de la mañana, con la esperanza de lograr un destino para esta temporada. «Cada año es más difícil, hay más gente y menos plazas. Pero la esperanza es lo último que se pierde», comenta un grupo de jubilados que aguarda frente a una agencia durante casi dos horas.

En Canarias, donde los viajes suelen agotarse en cuestión de horas, muchos se quedaron sin opciones desde el lunes. René García, pensionista no contributivo, relataba su frustración tras haber salido de una agencia a primera hora de este martes sin ningún viaje: «Llegué a la agencia a las 9.00 y ya no quedaba nada. Quería viajar entre islas, pero me dijeron que ya no había plazas. Parece que para poder viajar hay que sacarse la lotería».

Mientras el testimonio de René es el hilo común en todas las agencias a lo largo de este martes, hay pocos afortunados como María del Carmen Reyes: «Llevaba desde las 7.00 haciendo cola y fui la tercera en entrar. Conseguí un viaje a Valencia, aunque quería ir a Benidorm. Vale la pena el esfuerzo», comentaba con sus billetes en la mano tras tres horas buscando un destino, aunque finalmente tuvo que conformarse con lo que quedaba, sin opción a elegir, a pesar de haber sido la tercera persona en entrar a la agencia de viajes este martes.

Conseguir una plaza: «auténtica lotería»

Las cifras hablan por sí solas: la competencia es feroz. Las islas cuentan este año con casi 176.000 plazas, una cifra insuficiente ante la alta demanda de los mayores acreditados para participar en el programa. Este lunes 6 de octubre se abrió el plazo para los usuarios preferentes, y este martes 7 de octubre, lo hicieron el resto de acreditados, tanto de forma presencial como por vía telemática y las dificultades en ambos medios era la misma: «Me conecté a la página web del Imserso desde las 8.00 de la mañana, ya la mayor parte de las plazas estaban cogidas, nos costó demasiado, en la página web quedaban plazas limitadas. Solo pude conseguir una plaza tras varios intentos y tuve suerte de seleccionar un destino que quería, en este caso Málaga», comenta un Javier Falcón pensionista que intentó conseguir plaza en la web de Imserso este martes.

Nuevas estrategias para evitar las colas

Algunas agencias han intentado modernizar el proceso para aliviar las aglomeraciones. Ana Ojeda, responsable de la agencia IAG 7 Viajes, explica que este año han optado por una gestión telefónica: «Pedimos las cartas con antelación para tramitar todo por teléfono y evitar las colas desde las 5.00 de la mañana como el año pasado. Y ha funcionado, son las 9.00 y solo hay dos personas esperando, lo demás los gestionamos de forma más ágil por teléfono».

Aun así, la mayoría de las agencias de la conocida calle capitalina—Halcón Viajes, El Corte Inglés o Barceló Viajes— mantienen el sistema tradicional, con largas filas que se extienden por la acera desde las 7.30 de la mañana. Algunas incluso han tenido que sacar sillas para los mayores que aguardaban desde primera hora sentados en los bordillos de los parterres frente a las agencias.

Menos plazas cada año

Uno de los factores que explican la reducción de plazas es la escasa rentabilidad del programa para los hoteleros. En Canarias, donde la temporada alta se extiende de octubre a mayo, los establecimientos aseguran que alojar viajeros del Imserso supone pérdidas.

Los hoteles reciben 25 euros por plaza, una cantidad insuficiente para cubrir costes, según datos de la pasada temporada. En zonas como la Costa del Sol o Benidorm —este último ya fuera del programa este año—, los empresarios denuncian que el sistema es económicamente inviable.

A las críticas de los hoteleros se suman las de algunos usuarios, que señalan la baja calidad de los servicios y la dificultad para acceder a un destino deseado.

Una oportunidad que sigue valiendo la pena

A pesar de las dificultades, muchas personas siguen viendo en los viajes del Imserso una oportunidad única para socializar y conocer nuevos lugares a precios accesibles. Reyes Gaspar, que espera su turno con optimismo, lo resume así: «Es la primera vez que viajo con el Imserso. Sé que es complicado, pero vale la pena. Me gusta viajar y conocer gente, y este programa es ideal para eso», comentaba mientras espera en cola poder conseguir algún destino.

El nuevo plan incorpora algunas novedades, como la tarifa plana de 50 euros para quienes cobran pensiones más bajas y la posibilidad de viajar con mascotas. Sin embargo, la demanda desbordada y la disminución de plazas hacen que, una vez más, el acceso a estos viajes sea un reto para muchos jubilados, «es ganarse la lotería» comentan algunas personas en las colas este martes.

La nueva temporada de viajes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales y dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) ha comenzado esta semana en toda España con la misma ilusión de siempre, pero también con más incertidumbre que nunca. En Canarias, conseguir una plaza se ha convertido en lo que muchos califican como una «auténtica lotería». A pesar de las dificultades, todos los pensionistas coinciden en que: «el sueño de viajar sigue vivo, aunque cada vez sea más difícil alcanzarlo».