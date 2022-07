1 euro = 1 dólar Quién gana y quién pierde con la debilidad de la moneda única

A grandes rasgos, se puede decir que el paso por detrás del BCE respecto a la Fed se debe, en gran medida, a la mayor incertidumbre económica en el Viejo Continente, más golpeada por el impacto de la guerra en Ucrania y, por lo tanto, por el encarecimiento de la energía y las materias primas. «El euro está débil porque el mercado se está dando cuenta de que quien paga la factura de las sanciones a Rusia es Europa, no EEUU», resume Víctor Alvargonzález, director de estrategia y socio fundador de Nextep Finance. «Las probabilidades de entrar en recesión son cada vez mayores en Europa y, en todo caso, si ambos entran en recesión, la del Viejo Continente será más profunda y duradera».El miedo a la recesión ante ese escenario, agravado con el pánico a un corte de suministro de gas ruso a Europa, y el ‘efecto refugio’ del dólar han provocado que la moneda única se hunda un 11% desde el estallido de la guerra. Y es que aunque la inflación está disparada a ambos lados del Atlántico (8,1% en la zona euro frente al 8,4% en EE UU), las perspectivas para ambas economías son muy dispares, con la zona euro más afectada por las consecuencias del conflicto. Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad de la Abogacía, señala que “en medio de la desaceleración global, EE UU va muy por delante en el ciclo monetario”, asegurando que “en Europa nos enfrentamos a una realidad bastante más compleja, con problemas tanto por el lado de la posible fragmentación de deuda periférica como por el mayor impacto en el crecimiento de la inestabilidad del precio de la energía”.El gran temor de los inversores y que se refleja en la debilidad del euro, es que la escalada de los precios del gas y del petróleo afecte mucho más a la zona euro que a EE UU por su mayor dependencia de las importaciones. Y que eso avive aún más las tensiones inflacionistas en la región. «Si no tuviéramos el problema inflacionista, un euro débil no sería tan grave, puesto que ayuda a vender mejor en el exterior. Pero con el IPC disparado -al 10,2% en junio en España- un euro débil es inflacionista, porque todo lo que compramos fuera nos sale más caro», explica Alvargonzález. Y fuera compramos, sobre todo, energía. Según datos de la Agencia Tributaria, los productos energéticos representaron el 22,2% del total de las importaciones en el país en abril (últimos datos disponibles). Es decir, son los productos que más importamos, por delante de los bienes de equipo y los productos químicos. La presión inflacionista por la debilidad del euro puede llegar, además, porque, a mayores costes de importación para producir el mismo servicio/producto, muchas empresas europeas podrían verse obligadas a elevar precios, generando los temidos efectos de segunda ronda. Frente al encarecimiento de las importaciones, especialmente las energéticas, la caída del euro podría tener un impacto positivo sobre la competitividad exterior vía precios. Es decir, los productos de la zona euro pueden ser más atractivas en el exterior, impulsando las exportaciones. Javier Molina, portavoz de eToro en España, indica que la caída del cruce entre el euro y el dólar incluso por debajo de 1 unidades, “sería un seguro de crecimiento” importante para muchos grandes exportadores, desde Airbus hasta ASM. “Más del 50% de las ventas corporativas europeas provienen del extranjero, frente a sólo el 30% de las empresas estadounidenses”, indica.La debilidad del euro también puede resultar positivo para el turismo. Pero depende de cómo se mire. Si un viajero europeo quiere ir a EE UU, tendrá menor capacidad de gasto, pues le darán menos dólares por cada uno de sus euros. Pero los países de la zona euro, y especialmente los más dependientes del sector servicios como España, se verían beneficiados, pues sus dólares servirán para comprar muchas más cosas que antes. Y eso vendrá bien al sector hotelero, ocio, restauración, etc. Viajeros que pueden llegar con la maleta vacía para llevársela llena. Fuentes de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) coinciden que la paridad entre el dólar y el euro “es positivo para el turismo de largo radio porque se recupera un sector como el americano, muy relevante para España”. El problema es la paridad dólar-libra, que se está devaluando en mayor proporción que el euro, por lo que para un británico será más caro venir a España que hace unos meses.“Aún así, sabemos que el turista británico siempre ha sido muy fiel a sus vacaciones en España, con más de 18 millones de turistas al año antes de la pandemia que ahora volverán a confiar”, indican desde la patronal.La gran pregunta es qué pasará a partir de ahora. ¿Es posible que el euro siga cayendo en su cruce con el dólar más allá de la paridad? Todo dependerá de tres cosas: si finalmente hay o no recesión, el ritmo de subidas de tipos de interés del BCE y la incertidumbre que los inversores mantengan -o no- sobre esas perspectivas. José Manuel Villamor, director de Wealth Management de A&G indica que el cruce se mantendrá débil mientras no se aclare el conflicto bélico o caigan los precios de la energía. "El dólar está fuerte en general y creemos que contra otras divisas sí pueden tener una corrección, pero entendemos que el euro es el gran perjudicado por la situación actual, al ser de las mayores deficitarias en producción energética, tener que abonar cada vez mayor cantidad de dólares para satisfacer su demanda y no poder elevar los tipos de interés al mismo ritmo que otras economías a pesar de su elevada inflación por su mayor riesgo de recesión y elevado endeudamiento gubernamental". Hernán Cortés, socio de Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral considera que "la zona de confort del BCE y de la Fed debería estar a corto plazo entre 1,07 y 1,12, equilibrando de nuevo los objetivos de crecimiento versus inflación". Aun así, indica que el dólar continuaría sobrevalorado, ya que su paridad de poder adquisitivo frente al euro está por encima de 1,20 dólares por euro. Por su parte, desde eToro Javier Molina advierte que, en este entorno, los políticos europeos están atrapados entre la espada y la pared, y es probable que no hagan más que intervenir verbalmente si el euro cae por debajo de la paridad. "El euro está lejos de estar sobrevendido. El nivel ajustado a la inflación del euro frente a una cesta de las principales monedas mundiales muestra que está solo un 10% más barato que la media de largo plazo", indica. Es decir, hay espacio para mayores caídas.