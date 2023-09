Aceite, papas, aguacates... La subida de los alimentos obliga a retocar cartas y subir precios

La época dorada en el sector de la hostelería parece estar llegando a su fin. En los últimos años, los ciudadanos han mostrado un gran anhelo por salir a las calles, comer en su restaurante favorito, tomarse una buena cerveza o disfrutar de unas noches de hotel, pero dicen que todo lo bueno se acaba. La subida de precios está empezando a afectar a un sector que para garantizar su supervivencia, no ha igualado los precios de sus cartas a estos incrementos.

El presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de Las Palmas (AEBCRYO), Fermín Sánchez, fue tajante al afirmar que «no podemos repercutir de la misma manera las subidas en los precios de la materia prima en nuestras cartas» porque de hacerlo, «nos quedamos sin clientes, tendríamos que cerrar».

Sánchez resaltó que la gente se está quedando sin el dinero ahorrado en pandemia y ya no piden préstamos para irse de vacaciones. «Se vienen tiempos duros. Según el Banco de España se viene una subida del 4% en los precios de los alimentos para 2024», añadió.

«Estamos resistiendo todo lo posible pero no creo que podamos aguantar más, lo estamos pasando muy mal económicamente»

Sánchez volvió a insistir en que ha sido « especialmente imposible» equiparar el precio de los menús en sus restaurantes con las recientes subidas de alimentos como el aguacate, las papas y el aceite de oliva. «Lo que estamos haciendo es tratar de evitarlos en los menús, pero es muy difícil, porque al fin y al cabo, son parte de nuestra dieta». En los menús del día, donde por ejemplo las papas suelen estar muy presentes, Sánchez señaló que los sustituyen por otros como «verduras o arroz».

El presidente de AEBCRYO indicó que para hacer frente a la subida de precios, la carta de sus restaurantes se ha incrementado en «aproximadamente un 10%, lejos del 25-30%» que han subido la mayoría de las materias primas, algo «inasumible para las rentas medias». Sánchez subrayó que «no existe» una línea general para subsistir y que cada restaurante «va saliendo del paso como puede. Si nos damos una vuelta por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, vemos muchas persianas bajadas, tanto de comercios como de restauración. Ese es el termómetro perfecto para ver como funciona el consumo y el mercado. Además, afirmó que «las cifras de ventas están subiendo y compensando algo», pero que aun así, «se ha recortado mucho el beneficio».

Otro factor que preocupa mucho a Sánchez es la «abismal» diferencia de precios entre los productos locales que se comercializan en la península mucho más baratos que en Canarias, de donde provienen. «Nadie me ha explicado todavía si son productores, intermediarios o gobiernos los causantes de que el plátano de Canarias se venda 40 céntimos por kilo más caro aquí que allí».

Resistiendo

Braulio García es dueño del restaurante Hermanos García en Las Palmas de Gran Canaria, uno de los pocos locales que resiste a la subida de precios que afecta al sector. «No hemos subido nada las cartas, estamos resistiendo. El mes pasado lo pasamos muy mal y no creo que podamos aguantar más».

En cuanto a los malabares que tiene que realizar para seguir incluyendo algunos alimentos, García confesó que en algunos productos como las papas ha tirado de producto congelado. «Ante el desabastecimiento que ha habido, no nos ha quedado otra». En cuanto a la posible subida de precios en la carta, explicó que cree que no le va afectar tanto «porque la gente ya tiene asumido, lo ven a diario sus cestas de la compra. Vivimos de la gente obrera».

En relación al sobrecoste de los productos locales, considera que «hay que valorar más lo nuestro y no lo de fuera. Si los agricultores tienen sueldos tan irrisorios se ven abocados a no plantar porque no cubren costes».