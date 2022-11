Diversificar y formar

El turismo es y será el motor económico de Canarias en los próximos años y décadas. De eso nadie tiene duda. Sin embargo, los representantes empresariales y sindicales de Canarias desean que su peso en el producto interior bruto (PIB) de las islas se diluya a favor del crecimiento de otros sectores vinculados con las nuevas tecnologías, la digitalización y la economía circular, entre otros.

Es el sueño del archipiélago: lograr diversificar su economía para evitar lo que ocurrió en 2020, cuando la pandemia paralizó casi por completo la economía de las islas tras sufrir el primer 'cero turístico' de su historia. Sin embargo, tras muchos años escuchando legislatura tras legislatura la misma cantinela, los representantes empresariales y sindicales consideran que «no se puede seguir perdiendo el tiempo» y que hay que tomar ya acciones.

«No se puede demorar más», indica la secretaria general de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca), Laura Dapresa, en un encuentro mantenido en la sede de CANARIAS7 para analizar el futuro de la economía y en el que también participaron Esther Martín, secretaria de Acción Sindical, Mujeres y Juventud de Comisiones Obreras (CC OO) y Vicente Falcón, asociado senior de Deloitte Legal.

«Todos queremos una Canarias más diversificada pero, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo lo mismo?», se pregunta Dapresa, que considera que la parte privada está preparada pero es necesario que los representantes políticos actúen para lograr tener una cadena de valor «fuerte, cohesionada, más autosuficiente e innovadora».

En este punto, Martín muestra su preocupación por los discursos de los partidos que conforman el Gobierno de Canarias y dirigidos a seguir fomentando solo el sector turístico. «Sería un error garrafal», señala. «No es turismofobia sino la necesidad de reducir la dependencia del exterior porque dependemos de otros por completo», indica Martín, que aboga por fomentar otros sectores, como la propia construcción, ante la necesidad que hay en las islas de viviendas sociales.

Para Falcón es «desalentador» que el objetivo de la diversificación se repita como un mantra año tras año pero apenas se avance. «Gracias a Dios tenemos un sector turístico muy fuerte pero, ojo, tiene debilidades. Dependemos por completo del exterior», apunta Falcón, que indica que esa excesiva dependencia convierte a las islas en «esclavas» de otros territorios donde no intervienen en ninguna decisión. «No es recortar peso en el turismo sino abrir otros nichos con empleos de más retribución y formación. Es el momento», recalca.

En el camino hacia una economía más diversificada van a jugar un papel clave los fondos europeos que vendrán de Europa en los próximos años. Sin embargo, la lenta marcha en la gestión en estos meses desalientan. Como apunta Falcón, este dinero es una «gran oportunidad» para Canarias, que no se debería desaprovechar. «Ahora nos ponen el dinero para hacerlo. Es histórico. Los momentos de chorros abiertos no son habituales», indica.

Sin embargo, viendo la ejecución a lo largo de este año los tres participantes de este encuentro temen que ese dinero no llegue a las empresas ni a la economía y su objetivo no se cumpla. «Hasta ahora para nosotros ha sido un fiasco», asegura Dapresa, que asegura que tras dos años de planificación «no están llegando» por el mecanismo burocrático y el exceso de regulación.

«Hemos presentado proyectos al Gobierno pero están metidos en un cajón. Cuando llegue ese dinero no sé si estarán las empresas», apunta Dapresa que llama al Gobierno de Canarias a buscar fórmulas que permiten que el dinero llegue y se logre el objetivo de la diversificación y la generación de riqueza en las islas.

Tanto para Dapresa como para Falcón, es clave que las administraciones se den cuenta de la necesidad de escuchar a las empresas y trabajar de forma conjunta. «Están a espaldas a la realidad», indica Dapresa.

«Si sigues la prensa ves que se están generando muchas dudas respecto a la llegada de esos fondos. De no ejecutarse con rapidez la capacidad de modificar nuestra economía disminuirá», manifiesta Falcón.

En cualquier caso, se ejecute la totalidad de los más de 5.000 millones de euros que se prevén para Canarias, la mitad o una parte, los tres participantes en el encuentro consideran fundamental adecuar la formación que hoy se imparte en las islas, tanto en los cursos que derivan de las políticas activas de empleo como en la FP y en las universidades, para lograr que los jóvenes de Canarias estén preparados para esas nuevas empresas y trabajos que se van a crear. Temen que vuelva a suceder lo que siempre pasa y que Canarias tenga que importar mano de obra del exterior al no tener personas capacitadas para cubrir las demandas.

Hasta ahora, como apunta la secretaria de Acción Sindical de CC OO, los jóvenes más formados de Canarias se han tenido que ir porque no había empleo acorde a su cualificacion. En unos años, quizás, lo que puede pasar es que Canarias no tenga suficiente jóvenes formados para atender la demanda de su mercado laboral.

Martín asegura que las organizaciones empresariales y sindicales trabajan cada día para conseguir ese objetivo pero «falta que la administración escuche» y les tenga más en cuenta.

Dapresa recuerda que los fondos europeos Next Generation se focalizan hacia la digitalización, la transición ecológica y la transición sostenible. «Son las tres áreas en las que hay que formar y es donde están todas las carencias formativas», indica la secretaria general de Asinca. Según señala y coinciden en apunta Falcón y Martín, desde hace años se está pidiendo esta formación «pero no llega». «En el sector industrial nos llevamos digitalizando desde hace años pero lo estamos haciendo nosotros. A nivel público siempre repiten el mismo catálogo, lo mismo de hace veinte años», manifiesta. «Va todo muy despacio y el mercado va muy rápido», lamenta.

En este punto, Falcón dice que sin formación no habrá futuro para Canarias ni para la sociedad de las islas. «Es la palabra clave y en todas las palancas de los fondos Next Generation está la formación porque ese dinero busca un cambio, una transformación de la economía de Canarias», manifiesta. «Con un 20% de paro vamos a tener que importar trabajadores porque el Gobierno no está impulsando lo que pedimos los agentes económicos y sociales», lamenta Martín, que indica que lo que buscan es una Canarias que crezca «pero no solo para unos pocos sino para la mayoría social del archipiélago».

Todos insisten: las necesidades surgirán en las empresas y si no hay gente en las islas preparadas «vendrán de fuera». «Será muy triste», concluye Dapresa.