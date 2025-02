Colaboraciones con gastroinfluencers, ¿merecen la pena?

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de febrero 2025, 22:41 Comenta Compartir

Los gastroinfluencers o influencers gastronómicos han revolucionado la forma de dar a conocer la gastronomía canaria, especialmente entre la juventud.

Tal y como sucede con las reseñas escritas, surge la duda de si estas reseñas, casi siempre en formato vídeo a través de Instagram, Tiktok o Youtube, cumplen con el nivel de objetividad que cabe esperar, o si, por el contrario, sufren el sesgo de ser una colaboración pagada por el restaurante.

Fuentes cercanas a CANARIAS7, tienen claro que esta es la nueva forma de hacer publicidad, asegurando que su impacto es casi inmediato. «Hemos colaborado con influencers y se nota cuando hay publicaciones de ese tipo como la gente ve las reacciones viene y quiere probar los platos que han aparecido en Instagram».

Sobre quién da el primer paso en esta colaboración, todo se suele reducir a la cantidad de seguidores. Suelen ser colaboraciones pagadas, «no es gratis y es real, no es falso. No engañamos con platos diferentes, sino platos que tienes todos los días en la carta. Es una manera de garantizar que vas a llegar a un volumen alto de personas».

Los precios de estas colaboraciones suelen oscilar en una horquilla entre los 100 euros y los 500-600 euros. «Más dudo que pague nadie».

También existen muchos casos de influencers no necesariamente gastronómicos que contactan con los negocios para comer gratis y si no acceden, proceden a publicar cosas negativas. «Sabemos que muchos lo hacen, pero afortunadamente no se nos ha dado el caso». Otra fuente ha recibido multitud de mensajes de participantes del reality La Isla de las Tentaciones con el mismo propósito pero nunca recibió reseñas negativas. «No invitamos nunca a la comida, puede que algún postre o consumición pero nunca a todo».

Hay otro sector de la restauración que sigue optando por el boca a boca y se aleja de este tipo de publicidad, que a menudo atrae un cliente de menos gasto. Opinan que este formato es más aconsejable para nuevos negocios que todavía no se hayan consolidado.