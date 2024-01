Carriles VAO inteligentes y reversibles, la nueva movilidad que busca Canarias

Durante años, las grandes organizaciones internacionales como la Unión Europea vienen insistiendo en que los diferentes territorios vayan adaptando sus ciudades a una nueva forma de movilidad. El Gobierno de Canarias busca, con su Ley de Movilidad Sostenible cumplir con ese propósito, el de una movilidad sostenible pero también cómoda, rápida y efectiva. Así lo defiende la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, quien considera que esta ley permitirá desatascar las carreteras canarias que sufren día tras día colas interminables.

Fernández expresó que todas las políticas que se marquen como hitos a conseguir, la administración tiene que acompañar con recursos, no solo para que las empresas «puedan actualizarse y llegar sin un coste personal de morir por el camino sino también dirigidas a la ciudadanía e implantar políticas para renovar un parque de vehículos totalmente envejecido».

Fernández indicó que «no se trata solo de cambiar un vehículo por otro sino de retirar vehículos viejos de la circulación. Hay que ir más allá porque en un territorio «finito» como el canario es «insostenible» que haya casi tres coches por unidad familiar, que sumada a la vejez de esos vehículos, es una gran cantidad de emisiones de CO2 que hay que evitar. A su vez, insistió en que «hay que propiciar que la gente tenga un plan b porque de lo contrario, se consigue el rechazo de la ciudadanía. Ya no basta con que las guaguas sean gratis, tienen que ser más rápidas, darle prioridad en las grandes vías. La gente tiene que ver que la guagua es una opción muchísimo mejor y más cómoda para poder dejar el vehículo privado».

Para ello, considera necesario construir carriles BUS-VAO, con prioridad semafórica para el transporte de alta ocupación, carriles reversibles y tecnología del Sistema Inteligente de Transporte (ITS).

Fernández valoró que se trata de una iniciativa muy «ambiciosa», que está en una fase «muy embrionaria» pero en la que ya se han puesto manos a la obra para un proyecto que revolucione la movilidad de las islas en los próximos 20-30 años.

Asimismo, señaló que pese a que la competencia es de cabildos y ayuntamientos, tienen que acompañarles para aglutinar todas esas propuestas que han tenido un buen impacto, ordenarlas y maximizarlas en un proyecto de ley. «Va a ser una ley orientada más al ciudadano, que tenga al transporte como un derecho, elemento de cohesión social y de conciliación laboral. Va a ser una ley paraguas que va a contemplar más al ciudadano que al sector profesional, al que también le impactará pero muy de refilón».

Aprovechar los espacios

La directora general de Transportes resaltó la importancia de utilizar los espacios ya existentes y no seguir implementando redes viarias que «nos cuestan miles de millones y que nos acompañan 60-70 años y no puede ser que solamente sirvan para que un coche pase por encima». A su vez, subrayó que tienen que tener un multipropósito y establecer vías verdes que sean autosuficientes. Además, insistió en que la tecnología que se empiece a utilizar tiene que estar preparada para hacer más cosas. «Vías preparadas para recoger el agua de lluvias y que cuando las guaguas estén estacionada puedan recargarse inalámbricamente. Aprovechar esas vías que cuestan mucho dinero para mucho más».

Desconfianza «La experiencia es que estos planes tienen más de intención que de una valoración de la realidad» José Ángel Hernández Secretario General de la FET

Imposible a corto plazo

El secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes, (FET), José Ángel Hernández indicó que al sector todavía no se le ha presentado formalmente esta iniciativa. «Hemos tenido reuniones con la Directora General, pero no se trataron estos asuntos. Lo están lanzando a la opinión pública antes de lanzarlo a mesa del transporte. De esta forma, señaló que lo que hasta ahora han visto del Gobierno, no refiriéndose particularmente al actual es que «han pecado de implantar una serie de planificaciones alejada de la realidad», como el cambio de motorización de toda la flota del transporte o modificar las energías en Canarias. «Es imposible cambiar una Comunidad Autónoma en un periodo tan corto de tiempo».

Para poder adaptarse a una movilidad sostenible, Hernández consideró que las administraciones tienen que cambiar. «Suelen tener una tendencia a solucionar el tráfico construyendo más carreteras. Hemos presentado propuestas de carriles BUS-VAO, carriles reversibles para los puntos críticos de entradas y salidas a los puntos más concurridos de las islas. La manera de incentivar que la gente use el transporte público es que vea que mientras haya atasco del vehículo privado, éste siga operando con normalidad. Sobre la electrificación del transporte público, señaló que a corto plazo es imposible por muchos motivos. «Canarias no tiene infraestructuras para suministrar una energía que no sea diésel», tal y como lo demuestran los ceros energéticos que vienen sucediendo en los últimos meses.

Hernández se cuestiona donde está la energía eléctrica para enchufar los casi 30.000 vehículos de transporte público. «Por mucho que las leyes planteen lo que quieran el primer paso es hacer una ley de infraestructura energética». En segundo lugar, asegura que no existe capacidad de los fabricantes de vehículos para generar en el corto plazo esas cantidades de vehículos, sumado al aspecto económico, que supondría según un estudio del sector una inversión de cinco mil millones de euros. «Un dinero que no tenemos pero aún teniéndolo no se podría cambiar de la noche a la mañana. Tal es la situación que la UE ya ha anulado la fecha de su agenda 2030 ya que no es posible asumir ese calendario. Hay que ser prudentes con este tipo de normativas para no incurrir en falsas realidades».