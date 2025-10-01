Cuadrar las cuentas, cumplir los reglamentos económicos y tener éxito sobre el césped son las claves de una presidencia exitosa
¿Eres capaz de salvar de la ruina al equipo de tu vida?
Martes, 30 de septiembre 2025, 23:32
El fútbol español vive uno de sus momentos más complicados a nivel económico. La covid-19 provocó el cierre de estadios y la caída en picado de ingresos, mientras los costes apenas se ajustaron. El agujero no ha dejado de crecer: en la temporada 23/24 los clubes de LaLiga sumaron pérdidas cercanas a los 200 millones de euros, con Barça y Sevilla como los peores alumnos. Un modelo insostenible que ha obligado a vender estrellas y a recurrir a «palancas» financieras para sobrevivir. Entonces...
¿Podrías hacer viable un equipo de fútbol?
Estarás al cargo del club y tus elecciones afectarán a su futuro
Un reto imponente
Llegas al palco presidencial de tu club de toda la vida. La pandemia ha dejado unas pérdidas de 50 millones de euros. Tu primera decisión ha sido dolorosa: dejar marchar a una estrella histórica para reducir la masa salarial.
La grada te silba, el entrenador te presiona para reforzar varias posiciones y el director financiero te avisa de que el límite salarial está excedido. Tienes que mover ficha ya.
a)Preparas un plan de recortes en el club. Negocias un ajuste salarial con la plantilla deportiva y propones un ERE en la estructura del club.
b)Le comentas al entrenador que necesita ‘tirar’ de la cantera para reforzar la plantilla. No hay dinero.
c)Un fondo estadounidense se presenta en las oficinas del club con una oferta que cuadra las cuentas del ejercicio.
d)No haces fichajes, porque hay que pagar la deuda. Explicas que será un año de transición y duro, pero se está garantizando el futuro.
En 2012, LaLiga consiguió uno de los hitos más importantes del fútbol español: el control económico para garantizar la sostenibilidad financiera de los equipos. A junio de ese año, los clubes acumulaban una deuda neta cercana a los 2.431 millones y muchos de ellos estaban instalados en pérdidas recurrentes, otros se asomaban al concurso de acreedores y la deuda con Hacienda y la Seguridad Social no se frenaba.
Un quebradero de cabeza para muchas directivas y es la línea roja que cada campaña marca la patronal del fútbol español y fija lo que cada club puede gastar en salarios, fichajes, primas, seguridad social y amortizaciones durante una temporada. Este límite incluye no solo al primer equipo, sino también a entrenadores, filiales y cantera.
El muro del límite salarial
Los cálculos de la patronal de la competición establecen que tu club tiene excedido el límite salarial y te has de regir por medidas especiales. Solo puedes gastar el 60% del salario y el 20% del beneficio por traspaso de los jugadores. Van dos jornadas de la nueva temporada y el entrenador no ha podido contar con ellos. El departamento económico te propone varias soluciones.
a)Al filo de la medianoche del último día del mercado de fichajes, cierras la cesión de dos jugadores titulares y rescindes el contrato de otro para poder inscribir a los nuevos rostros.
b)Hablas con los capitanes para que transmitan la gravedad de la situación: «Tienen que bajarse el sueldo».
c)Un grupo inversor te envía por mail una oferta de patrocinio: 100 millones de una empresa de criptomonedas para aparecer en los pantalones.
d)Te reúnes con la plantilla y pides a varios jugadores que renueven sus contratos. No tocas sus salarios, pero amplían sus años ligados al club.
En los últimos años, este límite ha tenido gran relevancia cada mercado de fichajes por las dificultades de los clubes españoles para inscribir a sus flamantes fichajes. Ahora se habla de regla 1:1 o 1:4. Normativa alejada del aficionado que sale de una fórmula sencilla. LaLiga recibe los ingresos previstos y gastos operativos de cada club de Primera y Segunda. Esto significa que si un club tiene altos gastos operativos o deudas, su margen para gastar en fichajes y salarios se reduce drásticamente.
Las ampliaciones de capital son fórmulas para mejorar la situación económica y poder mejorar el límite salarial. Es el ejemplo del Atlético de Madrid en el verano de 2024. Las amortizaciones de los precios de los fichajes y las plusvalías son otros aspectos a tener en cuenta a la hora de configurar el límite salarial.
La duración de los contratos de los futbolistas ha ido aumentando con el paso de los años. Aunque puede ser una forma de ‘atar’ a sus estrellas, muchos clubes lo utilizan también para ajustar el límite salarial. No obstante, desde 2023, la UEFA introdujo una norma para evitar contratos «excesivamente largos» solo con fines contables: solo se puede repartir el coste de un traspaso en un máximo de 5 años a efectos de Fair Play Financiero, aunque el contrato con el jugador pueda ser más largo.
¿Algo más puede salir mal?
Suena el teléfono: es tu director financiero. «Presi, las previsiones se hunden. El presupuesto no se va a cumplir y los números rojos acechan». Desde la pandemia, llevas años con las cuotas de socios y los abonos congelados. Te reúnes con tu equipo más cercano: hay que decidir si recortar secciones históricas o buscar ingresos estables.
a)Después de tener congelados los abonos y las cuotas de los socios desde la llegada de la pandemia presentas un plan de actualización de los precios con subidas de los mismos.
b)Te reúnes con tu equipo más cercano y sobre la mesa debatís varias opciones. La más efectiva, aunque dolorosa es poner fin a la trayectoria del equipo femenino de fútbol y cerrar la sección de baloncesto.
Se dice que «el fútbol es para los aficionados», aunque con el paso de los años se ha convertido en casi un negocio más de una industria -la del entretenimiento- que genera miles de millones. Los clubes tienen millones de aficionados por todo el planeta, pero una cosa son los aficionados o seguidores de un club y otra muy distinta son los socios y abonados, que ayudan al club a financiarse con sus cuotas y el pago por abonos.
Las campañas de abonados son muy diferentes en todas las ciudades, en todos los equipos. Los socios abonados constituyen uno de los activos más importantes para cualquier club, ya que garantizan ingresos previsibles por adelantado, fortalecen el sentido de pertenencia entre los aficionados, aseguran su presencia en los encuentros y actividades del estadio, y permiten obtener información clave sobre los seguidores que facilita la planificación, el marketing y la comercialización de productos y servicios.
Revisión del plan estratégico
Te llega un mail de la consultora que contrataste a principio de tu mandato para revisar el plan estratégico del club. Lo lees con detenimiento y observas que te proponen profundos cambios para garantizar la supervivencia de la entidad.
a)Hipotecar el 40% de los ingresos televisivos de los próximos 20 años para obtener liquidez inmediata.
b) Reestructurar la deuda bancaria negociando periodos de carencia y refinanciación a 10 años, combinándolo con un plan de profesionalización del área comercial para crecer en ingresos estables.
c) Aceptar un patrocinador «cripto» que ofrece adelanto en tokens sin garantías bancarias.
d) Recortar un 50% la inversión en cantera y cerrar el filial para ahorrar costes.
Cuadrar los números y que el beneficio neto quede en positivo es el gran quebradero de cabeza de los dirigentes actuales del mundo del fútbol. Al hablar de cifras en el balompié hay que hacerlo en seis y en algunos casos siete cifras. El Real Madrid es el primer club de España y de Europa en sobrepasar los 1.000 millones de euros en ingresos. Pero a la vez que esta partida ha crecido, también lo ha hecho la de gastos.
Para sobrevivir, los directivos recurren a fórmulas cada vez más imaginativas: vender espacios en las camisetas de entrenamiento, ponerle apellido al estadio, hipotecar asientos VIP a décadas vista o recurrir al recurso más sencillo —y doloroso—: traspasar su activo más valioso, las estrellas del equipo. En los últimos años, el término «palanca» se ha popularizado por las maniobras de Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, para conseguir oxígeno financiero. Realmente se trata de una estrategia financiera apoyada en venta de activos del club y en la virtual hipoteca de una serie de futuros ingresos para poder contar con dinero en la actualidad.
La UEFA nos avisa
Es 15 de enero. Para mantener la licencia europea, el club debe certificar que no tiene deudas vencidas con jugadores, otros clubes ni Hacienda.
El director financiero entra en tu despacho con cara de alarma: «Presi, con la caja actual no llegamos a cubrirlo todo. Si no actuamos en las próximas horas, podemos quedarnos fuera de Europa aunque el equipo se clasifique en el campo».
a)Decides retrasar el pago a Hacienda y priorizar salarios.
b) Firmas un préstamo puente con un fondo a un interés abusivo, poniendo como garantía los abonos de la próxima temporada.
c) Hablas con el entrenador para que te dé una lista de jugadores que se puedan vender. Lo traspasas a un precio justo y destinas todo el ingreso a saldar la deuda.
Desde hace unas temporadas, el fútbol español es más exportador de talento que importador. El balance total al final de cada mercado de fichajes ha pasado de estar en números rojos a estar en positivo. Los equipos españoles venden mucho y compran más barato.
El campeonato nacional atraviesa un momento de debilidad económica que se refleja en dos cifras reveladoras: el desembolso de la Premier League quintuplica al de LaLiga y, además, solo cuatro de las cincuenta operaciones más costosas del reciente mercado estival tuvieron como destino clubes españoles.
La liga inglesa reafirma así su posición como la más potente de Europa, con un gasto total que superó los 4.000 millones de euros durante el verano. Durante este mercado se han alzado voces del fútbol español señalando la preocupación por la pérdida de talento.
Modernizar el estadio
Tu consejo directivo pone sobre la mesa un proyecto ambicioso: modernizar el estadio para aumentar ingresos de matchday, restauración y eventos. La afición sueña con un campo moderno, pero no hay liquidez y el coste es enorme. Debes decidir cómo actuar.
a) Financiar la obra con un crédito bancario a 25 años.
b) Aliarte con un inversor privado cediéndole el 30% de los ingresos de explotación durante 20 años.
c) Aplazar la obra un año y lanzar un plan de 'naming rights' y preventa de palcos para financiarla parcialmente.
Los planos generales de televisión en los partidos de LaLiga revelan que las grúas han tomado posiciones en los estadios de fútbol. Gradas tapadas con lonas, excavadoras moviendo tierra en los fondos y obreros con cascos. Esta es la fotografía de las casas de los equipos españoles que se preparan para actualizar sus instalaciones gracias a los millones de CVC Partners.
El acuerdo con este fondo de inversión británico puso sobre la mesa un préstamo cercano a los 2.100 millones de euros sin intereses, a cambio del valor del 9% de los derechos audiovisuales generados por la competición durante los próximos 50 años. Un balón de oxígeno para muchos clubes y que contó con el rechazo de Real Madrid, Barcelona y Athletic Club. Lluvia de millones a cambio eso sí de una serie de condiciones como que el 70% tiene que estar destinado a infraestructuras, el 15% a reducción de deuda y solo el 15% restante a fichajes, siempre y cuando se recupere el dinero invertido en fichar en los siguiente cuatro años. Por eso muchas instalaciones tienen un lavado de cara.
La fuga del patrocinador principal
Un mail inesperado sacude tus planes: tu sponsor de camiseta, que aporta 20 millones anuales, rescinde el contrato antes de tiempo. El logo desaparecerá a final de temporada. La afición se alarma y los ingresos se desploman de golpe. Necesitas reaccionar para no quedarte sin pulmón financiero.
a) Aceptar la propuesta de una casa de apuestas que ofrece un contrato inmediato y millonario.
b) Firmar con una empresa de criptomonedas que promete 25 millones… pero paga en tokens.
c) Negociar con una marca local fuerte (energía, banca o alimentación) por un contrato más bajo, pero estable.
El frontal de las camisetas de los equipos españoles es el gran escaparate para las marcas. Cada fin de semana se disputan 10 encuentros en Primera División, a los que también hay que sumar los partidos de competiciones continentales (Champions League, Europa League y Conference). Un ‘tablón’ jugoso que con el paso de las campañas ha ido cambiando de nombres.
El negocio comercial de los 42 conjuntos que forman parte del balompié nacional ya supera los 1.200 millones de euros por temporada, según el estudio anual de LaLiga Commercial Report. Más de la mitad de los conjuntos de Primera -concretamente 11- tienen un sponsor principal extranjero. Los acuerdos institucionales con las administraciones públicas son los más frecuentes en el fútbol patrio junto con el sector de las telecomunicaciones. La publicidad cervera y las aerolíneas toman posiciones. Los clásicos, como las inmobiliarias y la automoción, siguen estando presentes en los estadios españoles.
La tentación de la Superliga
En tu despacho recibes una llamada inesperada. Los grandes clubes europeos reactivan el proyecto de la Superliga y te ofrecen unirte como socio fundador. La propuesta: ingresos garantizados de 50 millones por temporada.
El problema: LaLiga y la UEFA ya han advertido de que sancionarán a los clubes que participen. Los socios de tu club están divididos entre el dinero y la tradición.
a) Rechazar la oferta y comprometerte públicamente con LaLiga y la UEFA.
b) Firmar de inmediato y anunciar tu adhesión a la Superliga.
Tras años de especulaciones, en abril de 2021 el mundo del fútbol europeo saltó por los aires. Doce clubes, que luego fueron abandonando el proyecto, abanderaron la Superliga para plantar cara a la UEFA, a la Champions League y también a su modelo económico. Los equipos fundadores recibirían 3.500 millones en conjunto, a los que sumarían 240 millones por temporada junto con otras sumas por ingresos de marketing y derechos de televisión.
Junto con la venta de jugadores, los derechos de televisión es una de las principales fuentes de ingresos de los equipos españoles. La UEFA tras la aparición de la Superliga actualizó el dinero que da a los conjuntos por participar en la máxima competición continental. La pasada temporada UEFA revolucionó su formato e incrementó en un 21% (400 millones más) el dinero a repartir. En esta campaña, el montante total a distribuir sube ligeramente de 2.437 a 2.470 millones, mientras que esta vez son la Europa League (de 465 a 565 millones) y la Conference (de 235 a 285) las competiciones que experimentan un notable aumento en sus premios.
En el campeonato doméstico, el reparto por los derechos televisivos se distribuye en función de la posición final de cada equipo. Contando con un reparto similar a los 1.351 euros de la campaña 2023-24, en la 2024-25 el 50% se divide en partes de aproximadamente 33,77 millones para cada conjunto. Otro 25% de esa misma cantidad global se distribuye según el puesto obtenido en las cinco últimas temporadas. El 25% restante es de implantación social, ya en función a las taquillas, las audiencias de televisión y las acciones voluntarias.
¿Quién manda en el club?
La situación financiera es límite. El consejo del club debate si dar un paso histórico: convertirse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) para abrir capital a inversores o bien aceptar la entrada de un fondo extranjero que compra una parte mayoritaria del club a cambio de inyectar dinero inmediato.
Los socios están divididos entre la tradición y la necesidad de sobrevivir.
a) Aceptar la oferta de un fondo extranjero que compra la mayoría del club.
b) Rechazar las ventas apresuradas y lanzar un plan de capitalización interna.
c) Aprobar la conversión en SAD y abrir el capital a pequeños accionistas.
En 1990, el mundo del fútbol español cambió. Con la llegada de la última década del S.XX, el Gobierno de España buscaba «establecer un modelo de responsabilidad jurídica y económica para los clubes deportivos que desarrollan actividades de carácter profesional». El objetivo era mejorar la transparencia económica y jurídica de los clubes y facilitar posibles salidas a bolsa. Para ello apareció la figura de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD).
Dos años después de este planteamiento, la amplia mayoría de equipos del fútbol pasaron a ser SAD, salvo el FC Barcelona, el Osasuna, el Athletic de Bilbao y el Real Madrid. Una transformación en la que los aficionados tuvieron preferencia en la suscripción de acciones y beneficios como el descuento en la contratación de abonos. Sin embargo, este modelo terminó siendo un fracaso y los clubes acumularon deudas con la Administración.
La asamblea final
Tras varias temporadas de decisiones difíciles, llega el día de la asamblea de socios. En el orden del día: aprobar tu gestión y decidir si continúas como presidente. Todas tus elecciones previas han dejado huella: cuentas más o menos saneadas, títulos ganados o perdidos, deuda acumulada o patrimonio vendido. Ahora, los socios votan con la memoria fresca.
a) Defender tu gestión económica aunque el equipo no haya ganado nada.
b) Presentar un plan equilibrado: cuentas saneadas, cantera reforzada y resultados deportivos dignos.
c) Presumir de fichajes y títulos, aunque las cuentas estén en rojo.
d) Aceptar una oferta de venta y anunciar tu dimisión para dejar paso a un inversor.
Cuando el murmullo en la grada se apaga y se cierran las puertas del estadio, solo queda tu legado. ¿Eres el dirigente que salvó las cuentas a costa de títulos? ¿El que vendió el futuro para comprar victorias inmediatas? ¿O el que supo equilibrar pasión y sostenibilidad para que el club siga latiendo dentro de veinte años?
Los focos se apagan, los números quedan escritos y la afición guarda memoria. En el fútbol, como en la vida, cada decisión tiene su precio.
