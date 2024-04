Un canario forjado en JP Morgan a la vanguardia de la tecnología financiera

Hace apenas unos días su empresa saltó a la palestra de los medios nacionales especializados en el universo de las finanzas tras cerrar una ronda denominada como 'Serie A' de 15 millones de euros, una de las más relevantes del sector fintech -tecnología financiera- en España de los últimos años. Con ello, la startup Embat ha multiplicado su facturación por cuatro en 2023, lo que supone todo un récord para esta sociedad fundada, entre otros, por el canario Carlos Serrano García-Lisón, un emprendedor forjado en las entrañas de JP Morgan -donde estuvo más de cinco años- y que ahora enarbola la bandera de la digitalización para impulsar la expansión internacional de dicha sociedad.

Junto con Antonio Berga y Tomás Gil fundó Embat en 2021, El Saas -software como servicio- de gestión de tesorería que ha levantado más de 20 millones de euros desde sus inicios ya cuenta con un equipo de 70 personas y más de 150 clientes corporativos entre los que se encuentran Cabify, Playtomic, Wallapop, Hoff, Cementos Molins o Vicio, operando en hasta 15 países, tres de ellos de manera activa como son España, Reino Unido y Alemania.

El horizonte parecía bien distinto cuando Serrano estudió ingeniería industrial en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, tal y como él mismo reconoce. «Sería ya en Alemania, cuando me fui a la Technische Universität de Berlín cuando se me abrió el horizonte de lo que realmente quería hacer. De allí me fui a Londres donde trabajé en empresas financieras como TowerBrook Capital Partners y finalmente en JP Morgan, donde conocí a Antonio Berga».

Imagen de la plantilla de Embat, la fintech española fundada por el canario Carlos Serrano junto con Antonio Berga y Tomás Gil. Embat

Según Carlos, «el ADN y la filosofía de la genuina empresa -el banco más grande de Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo- dejan una huella indeleble, resaltando valores como el compañerismo, la humildad, la sana ambición laboral y el trabajo en equipo. Una serie de valores que ahora intentamos potenciar en Embat.

A la hora explicar la génesis de esta idea, Serrano lo explica con total nitidez: «Lo que nos impulsó fue que había mucha complejidad a la hora de traducir todo lo que ocurre a nivel bancario que diera sentido a un negocio o un equipo financiero», explica.

Apoyándose en el movimiento tecnológico del OpenBanking encontraron una oportunidad para simplificar todo ese proceso.

Imagen de los tres fundadores de Embat. En el centro, el canario Carlos Serrano. Embat

Toni y Carlos propusieron embarcarse en Embat a Tomás Gil, ex Director de tecnología en Fintonic, el cual se unió como tercer socio del proyecto. A partir de ahí, Embat comenzó a imprimir su sello como unas de las fintechs españolas de moda, permitiendo a equipos financieros de empresas de mediano y gran tamaño gestionar toda su tesorería de forma integral y en tiempo real a través de medios digitales y el uso de nuevas tecnologías. El objetivo es construir la plataforma financiera más innovadora y eficiente para maximizar el potencial financiero de todas las empresas.

De esta manera, Embat ofrece un proceso de implementación muy rápido y una tecnología innovadora en la nube para centralizar todos los procesos de gestión de cobros, pagos y tesorería, además de dar visibilidad de caja, posiciones de liquidez y endeudamiento, monitorizar previsiones de tesorería de manera automática, así como la automatización de la contabilidad de cobros y pagos. Esto se traduce en un ahorro de hasta un 75% del tiempo que dedican los equipos financieros a estas tareas.

Con 'mucho arraigo' a Canarias

A pesar de llevar varios años instalado en Madrid, Serrano no pierde ni un ápice a la hora de reseñar su profundo arraigo a Canarias. «Siempre lo tengo muy presente aunque esté haciendo mi vida aquí. Creo que en las islas disfrutamos de una excelentes generaciones de canarios y canarias formadas en la universidad a las que hay propiciar las sinergias idóneas para impulsar su capacidad emprendedora en distintos sectores».

En su opinión, «a esta cada vez mayor formación académica le insistiría la preparación práctica, la que te dan las empresas. Sería importante que los jóvenes pudieran tener más oportunidades para tener experiencia y así tener un inventario profesional cada vez más completo, no solo en el ámbito de la banca y la inversión sino también en otros ámbitos laborales».

Asimismo, Serrano García-Lisón dio su particular análisis del panorama económico del archipiélago: «Todo tipo de actividad económica, en estos últimos años, está sesgada o influida por el incremento de las tensiones geopolíticas en distintos países como la guerra de Ucrania o Gaza. Sin embargo, y con el ejemplo reciente del Covid, la situación macroeconómica, vimos que el panorama económico no fue tan malo poco después. En el caso de Canarias, con un mercado enfocado al sector servicios, se dibuja un panorama más volátil, pero si nos aislamos del ruido mediático, la situación no es tan dramática como algunos pintan».