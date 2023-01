17:15 VICTORIA

17:14 SALUDOSSSS DE LIDER! 17:13 Hasta aquí el directo del partido. El siguiente choque de los amarillos será en el Estadio de Gran Canaria el próximo viernes a las 20.00 horas frente al Mirandés. 17:12 Los tantos de Viera y Sandro, ambos en la segunda mitad, dieron el triunfo con remontada incluida. 17:10FINAAAAAAAAAAL (1-2). LA UD LAS PALMAS VUELVE AL LIDERATO.17:10 A punto de hacer el empate el PORTEROOOOO de cabeza. Mal en la marca Viera.

17:09 93 ´ Sufre la UD. Achucha el Ibiza desde la esquina.

17:064 minutos de añadido en Can Misses. El partido se alargará hasta el 94. 17:05 Entra Sidnei, sale del terreno de juego Pejiño. Y ojo porque hay córner para el Ibiza. 17:0588´ Compases del choque en el que no pasa absolutamente nada, excepto el tiempo. Se está pendiente a ver cuántos minutos de añadido decreta el colegiado. 16:5983´ Va quedando menos en Can Misses, la UD de momento gana 1-2 gracias a los tantos de Sandro y Viera.

16:58 Ocasión de gol de Pape Diop para el Ibiza

16:5680´ Ocasión de Viera con la zurda, buen tiro pero blandito a las manos del meta del Ibiza. 16:5477´ La UD se hace dueño y claro dominador del balón y duerme el partido. Eso sí, sin crear demasiado peligro sobre el marco de Fuzato. 16:4973´ Por momentos el partido se rompe. El Ibiza quiere ir al ataque pero con mucho miedo por las posibles contras de la UD. 16:4969´ La UD se gusta y mantiene el resultado. 16:4365´ Paradón de Domínguez. Gran intervención del catalán a remate de Ekain.

16:38 Minuto 60 de partido, la UD le da la vuelta al marcador!!!!!! Gol del capitán Jonathan Viera que robó un balón en área rival y finalizó magníficamente. Remonta así la UD Las Palmas.

16:37 GOOOOOOOOOOOOOOOL 16:3357´ Falta y tarjeta rigurosa para Saúl Coco. El central primero tocó balón. 16:32 El delantero recibió escorado en el vértice del área y con un chut fuerte al segundo palo marca un auténtico golazo. Segundo gol de la temporada para el grancanario. 16:3155´ Golaaaaaaaaaaazo de Saaaaaaaandrooooooo 16:2852´ Que los futbolistas amarillos saquen garra y den su mejor versión para empatar, en primer lugar.

16:27 Ahora es el momento de remar todos juntos hacia la remontada.

16:2650´ Tarjeta roja Escobar por un codazo a Pejiño. El lateral vio la segunda amarilla y deja a su equipo en inferioridad numérica. 16:2448´ Vaya jugada de la UD. Remate de Sandro, paradón de Fuzato. 16:20 Arranca la segunda mitad!!! La UD a por el empate!!! 16:20 Doble cambio en la UD. Entra Lemos y Marc Cardona. Salen Suárez y Enzo. 16:06 Enzo vio la amarilla en la primera mitad, se perderá el próximo partido. Entrará en acción el nuevo fichaje, Kaptoum.

16:04 Descanso en Can Misses. De momento sucumbe la UD en el campo del Ibiza con el tanto de Bogusz (1-0).

16:03 Irreconocible el primer tiempo del equipo grancanario. Mal en defensa e inofensivo en ataque. 16:0144´ Viera se precipita en una jugada que podía haber tenido más calma. Hoy no está el Mago de La Feria. 16:0043´ Tiro dentro del área de Nolito. A punto de hacer el segundo el Ibiza. 15:5639´ La UD va a tener que llamar a Desatascos Jumbo si quiere salir de esta antes del descanso. 15:54 Con este fallo, Pimienta tendrá que valorar si devuelve al once en el próximo partido a Álvaro Valles.

15:52 35 ´ Tarjeta amarilla para Escobar, la segunda para el Ibiza. La primera la vio Marcos Mauro.

15:4932´ Buen tiro de Fabio desde fuera del área. El balón fue bajando, a punto de empatar la UD. 15:4427´ El Ibiza no quiere dejar de apretar y sigue presionando cada vez que la tiene la UD 15:4124´ Falta favorable a los amarillos, que despiertan tras el mazazo. 15:39 Se le escapa entre las manos al guardameta cuando se disponía a atajarla, el delantero aprovecha y anota plácidamente. 15:3821´ Cantada de Álex Domínguez... gol del Ibiza.

15:36 19´ Alberto Moleiro filtra un pase de gol que Sandro, con su pierna mala, la manda alta.

15:3418´ Primera semiocasión de la UD. Tiro mordido de Viera. 15:3216´ Ocasión clara de gol para Cristian Herrera. El delantero dispara con una volea plástica y el balón se va rozando el palo... Otra más para el Ibiza. 15:3013´ No tiene el balón y sabemos lo que ocasiona. Peligro rival, pierde su esencia sin él. 15:2911´ La UD se mete atrás tras las últimas subidas de los laterales locales. Las Palmas pierde el sitio por momentos. Coco, con una gran intervención evita el primero. 15:25 Domínguez salva a la UD.

15:24 7´ Pejiño prueba desde lejos y reacciona el Ibizas. Acaba de tener un mano a mano Ekain con Domínguez, con paradón del portero catalán.