Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga Hypermotion Jornada 5 V12/09 · Árbitro: Germán Cid Camacho

Escudo Unión Deportiva Las Palmas

Las Palmas

19:30h.

Real Sociedad de Fútbol

Escudo Real Sociedad de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

LPM

[ALTERNATIVE TEXT]

RS2

Amatucci, Iván Gil, Ale García y Clemente celebrando un tanto amarillo. Cober
Directo

UD Las Palmas - Real Sociedad B, en directo: Pejiño la gran novedad en el once de Luis García

El gaditano partirá como titular al igual que Amatucci, que vuelve al centro del campo por el canterano Iñaki

Minuto a minuto

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:48

18:45

ONCE DE LA REAL SOCIEDAD B

UD Las Palmas - Real Sociedad B, en directo: Pejiño la gran novedad en el once de Luis García

Enlace copiado

18:45

Veremos como se desenvuelve el gaditano en la banda. Sorpresa muy grande la titularidad de 'Peji'.

18:44

La gran novedad en el once de Luis García es la incorporación de Pejiño como titular, y la vuelta de Amatucci al centro del campo.

18:38

YA TENEMOS ONCE DE LOS AMARILLOS

UD Las Palmas - Real Sociedad B, en directo: Pejiño la gran novedad en el once de Luis García

Enlace copiado

18:33

BUENAS TARDES. BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE LA UD LAS PALMAS - REAL SOCIEDAD B

Enlace copiado

Ver más

Alineación y estadísticas

Luis García

4-4-2

Alineación

Dinko Horkas

portero

Marvin Park

defensa

Mika Mármol

defensa

Sergio Barcia

defensa

Enrique Clemente

defensa

Manu Fuster

centrocampista

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Jonathan Viera

centrocampista

Ale García

centrocampista

Milos Lukovic

Delantero

Marc Cardona

Delantero

Jon Ansotegi

4-4-2

Alineación

Egoitz Arana

portero

Alberto Dadie

defensa

Peru Rodríguez

defensa

Kazunari Kita

defensa

Unax Agote

defensa

Lander Astiazarán

centrocampista

Gorka Gorosabel

centrocampista

Tomás Carbonell

centrocampista

Ekain Orobengoa

centrocampista

Arkaitz Mariezkurrena

Delantero

Gorka Carrera

Delantero

Estadísticas

0%

RS2

LPM

0%

RS2

RS2

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 UD Las Palmas - Real Sociedad B, en directo: Pejiño la gran novedad en el once de Luis García

UD Las Palmas - Real Sociedad B, en directo: Pejiño la gran novedad en el once de Luis García