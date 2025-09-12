UD Las Palmas - Real Sociedad B, en directo: Pejiño la gran novedad en el once de Luis García

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 5 V12/09 · Árbitro: Germán Cid Camacho
Las Palmas
19:30h.
Real Sociedad de Fútbol
LPM
RS2
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:48
18:45
18:45
Veremos como se desenvuelve el gaditano en la banda. Sorpresa muy grande la titularidad de 'Peji'.
18:44
La gran novedad en el once de Luis García es la incorporación de Pejiño como titular, y la vuelta de Amatucci al centro del campo.
18:38
18:33
Luis García
4-4-2
Dinko Horkas
portero
Marvin Park
defensa
Mika Mármol
defensa
Sergio Barcia
defensa
Enrique Clemente
defensa
Manu Fuster
centrocampista
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Jonathan Viera
centrocampista
Ale García
centrocampista
Milos Lukovic
Delantero
Marc Cardona
Delantero
Jon Ansotegi
4-4-2
Egoitz Arana
portero
Alberto Dadie
defensa
Peru Rodríguez
defensa
Kazunari Kita
defensa
Unax Agote
defensa
Lander Astiazarán
centrocampista
Gorka Gorosabel
centrocampista
Tomás Carbonell
centrocampista
Ekain Orobengoa
centrocampista
Arkaitz Mariezkurrena
Delantero
Gorka Carrera
Delantero
0%
LPM
0%
RS2
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
