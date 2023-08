Ya rueda el balón en el Gran Canaria

17:32

Ahí está el once de la UD. El primero del curso y con novedades. Sergi Cardona, que debe ser traspasado al Olympiacos, no está ni en la convocatoria, pese a que ayer Pimienta dijo que podría utilizarlo «al 100%». Entra en el lateral zurdo Sinkgraven. Y Marc Cardona desplaza a Pejiño del once. El resto, lo previsible