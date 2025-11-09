UD Las Palmas - Racing de Santander: partido, goles y resultado, en directo
Fútbol en directo ·Partido entre la UD Las Palmas y el Racing de Santander de la Segunda División. Siga el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:58
12:07
Así llegan los dos equipos al duelo de hoy en Siete Palmas. La más destacado, los cinco puntos de ventaja del conjunto cántabro.
12:06
12:04
Mármol y Ale García son las grandes novedades del once de la UD, en el que se mantiene Pejiño.
12:03
12:00
Buenas tardes, aquí arranca el directo de CANARIAS7.es del partido que en un ahora enfrenta a la UD con el Racing de Santander en el Estadio de Gran Canaria.
Luis García
4-4-2
Dinko Horkas
portero
Viti Rozada
defensa
Sergio Barcia
defensa
Mika Mármol
defensa
Enrique Clemente
defensa
Francisco Jesús Crespo García
centrocampista
Enzo Loiodice
centrocampista
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Ale García
centrocampista
Milos Lukovic
Delantero
Manu Fuster
Delantero
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Clément Michelin
defensa
Pablo Ramón
defensa
Facu González
defensa
Mario García
defensa
Maguette Gueye
centrocampista
Gustavo Puerta
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Jeremy Arévalo
centrocampista
Peio Canales
centrocampista
Asier Villalibre
Delantero
0%
LPM
0%
RAC
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
