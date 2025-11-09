Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

UD Las Palmas - Racing de Santander: Mármol y Ale García vuelven a un once en el que se mantiene Pejiño

LaLiga Hypermotion Jornada 13 D09/11 · Árbitro: Gorka Etayo Herrera

Escudo Unión Deportiva Las Palmas

Las Palmas

13:00h.

Racing

Escudo Real Racing Club
LPM

RAC

Las Palmas busca su tercera victoria seguida en casa. Cober

UD Las Palmas - Racing de Santander: partido, goles y resultado, en directo

Fútbol en directo ·

Partido entre la UD Las Palmas y el Racing de Santander de la Segunda División. Siga el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo

Minuto a minuto

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:58

12:07

Así llegan los dos equipos al duelo de hoy en Siete Palmas. La más destacado, los cinco puntos de ventaja del conjunto cántabro.

12:06

12:04

Mármol y Ale García son las grandes novedades del once de la UD, en el que se mantiene Pejiño.

12:03

12:00

Buenas tardes, aquí arranca el directo de CANARIAS7.es del partido que en un ahora enfrenta a la UD con el Racing de Santander en el Estadio de Gran Canaria.

Alineación y estadísticas

Luis García

4-4-2

Alineación

Dinko Horkas

portero

Viti Rozada

defensa

Sergio Barcia

defensa

Mika Mármol

defensa

Enrique Clemente

defensa

Francisco Jesús Crespo García

centrocampista

Enzo Loiodice

centrocampista

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Ale García

centrocampista

Milos Lukovic

Delantero

Manu Fuster

Delantero

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Clément Michelin

defensa

Pablo Ramón

defensa

Facu González

defensa

Mario García

defensa

Maguette Gueye

centrocampista

Gustavo Puerta

centrocampista

Andrés Martín

centrocampista

Jeremy Arévalo

centrocampista

Peio Canales

centrocampista

Asier Villalibre

Delantero

Estadísticas

0%

RAC

LPM

0%

RAC

RAC

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

