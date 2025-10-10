Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

LaLiga Hypermotion Jornada 9 V10/10 · Árbitro: Álvaro Moreno Aragón

Escudo Granada Club de Fútbol

Granada

19:30h.

Las Palmas

Escudo Unión Deportiva Las Palmas
GRA

LPM

Granada - UD Las Palmas: partido, goles y resultado, en directo

FÚTBOL EN DIRECTO ·

Partido entre Granada - UD Las Palmas de la Segunda División. Sigue el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo

Minuto a minuto

Kevin Fontecha Pérez

Kevin Fontecha Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:44

19:15

La afición amarilla no entiende dicha elección y en redes sociales ha cuestionado que sea un granadino el árbitro de un Granada-UD Las Palmas.

19:15

Pase lo que pasa en Los Cármenes este viernes, la polémica estará servida. La Real Federación Española de Fútbol ha designado este jueves a Álvaro Moreno Aragón, nacido en Granada, para que sea el árbitro encargado de impartir justicia en el Granada-UD Las Palmas de esta tarde (19.30 horas).

19:14

15 minutos ya para que arranque la contienda en Los Cármenes.

19:08

Y Kirian Rodríguez, tras ganar la batalla al cáncer por segunda vez, volvió a disputar minutos ocho meses después.

19:07

Sergio Barcia fue el autor del gol de la victoria.

19:07

Recordemos que la semana pasada la UD Las Palmas ganó al Cádiz por 1-0 en el Estadio de Gran Canaria.

19:01

Siete puntos de nueve posibles. Casi nada.

19:00

La UD Las Palmas, que hoy lucirá su segunda equipación, la celeste, suma dos victorias y un empate en tierras peninsulares.

19:00

Los Cármenes empujará y la UD Las Palmas intentará seguir en racha lejos de la isla, donde todavía permanece invicta.

18:54

Es por eso que el cartel es una obra maestra. Los dos, Sergio Ruiz y Kirian, de espaldas, mirando la Alambra, y con el dorsal 20 que ambos comparten. «La Eterna Lucha». Una genialidad.

18:54

Enfrente, un Sergio Ruiz que dejó muy buen recuerdo en la UD Las Palmas, y que puso el foco en los problemas de salud mental que también sufren los futbolistas, pues sufrió depresión.

18:50

Emotivo cartel del Granada

Granada - UD Las Palmas: partido, goles y resultado, en directo

18:50

Por cierto, ¿han visto el cartel del Granada para el partido contra la UD Las Palmas? Club señor.

18:49

Llegan dos equipos en buena dinámica y con muchas ganas de seguir escalando en la tabla clasificatoria.

18:47

El Granada sale con estos onces

Granada - UD Las Palmas: partido, goles y resultado, en directo

18:33

La gran novedad es Juanma Herzog, que entra por Álex Suárez en el eje de la zaga.

18:31

Con esto sale la UD

Granada - UD Las Palmas: partido, goles y resultado, en directo

18:30

Ya tenemos alineaciones y hay varias novedades. Recordemos que Jonathan Viera es baja de última hora por unas molestias físicas.

18:29

Buenas tardes a todos y todas. Desde CANARIAS7 arrancamos con nuestro directo del partido que, desde las 19.30 horas, enfrentará al Granada y a la UD Las Palmas.

Alineación y estadísticas

José Rojo Martin

4-3-3

Alineación

Íker García

portero

Pau Casadesús

defensa

Manu Lama

defensa

Oscar Naasei Oppong

defensa

Baïla Diallo

defensa

Sergio Ruiz

centrocampista

Rubén Alcaraz

centrocampista

Pedro Alemañ

centrocampista

Alex Sola

Delantero

Jorge Pascual

Delantero

Souleymane Faye

Delantero

Luis García

4-3-3

Alineación

Dinko Horkas

portero

Marvin Park

defensa

Juan Herzog

defensa

Sergio Barcia

defensa

Enrique Clemente

defensa

Enzo Loiodice

centrocampista

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Iván Gil

centrocampista

Manu Fuster

Delantero

Ale García

Delantero

Viti Rozada

Delantero

Estadísticas

0%

LPM

GRA

0%

LPM

LPM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Granada - UD Las Palmas: partido, goles y resultado, en directo

Granada - UD Las Palmas: partido, goles y resultado, en directo