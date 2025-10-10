Granada - UD Las Palmas: partido, goles y resultado, en directo

19:15

Pase lo que pasa en Los Cármenes este viernes, la polémica estará servida. La Real Federación Española de Fútbol ha designado este jueves a Álvaro Moreno Aragón, nacido en Granada, para que sea el árbitro encargado de impartir justicia en el Granada-UD Las Palmas de esta tarde (19.30 horas).