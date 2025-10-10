Granada - UD Las Palmas: partido, goles y resultado, en directo
FÚTBOL EN DIRECTO ·Partido entre Granada - UD Las Palmas de la Segunda División. Sigue el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 10 de octubre 2025, 18:44
19:15
La afición amarilla no entiende dicha elección y en redes sociales ha cuestionado que sea un granadino el árbitro de un Granada-UD Las Palmas.
19:15
Pase lo que pasa en Los Cármenes este viernes, la polémica estará servida. La Real Federación Española de Fútbol ha designado este jueves a Álvaro Moreno Aragón, nacido en Granada, para que sea el árbitro encargado de impartir justicia en el Granada-UD Las Palmas de esta tarde (19.30 horas).
19:14
15 minutos ya para que arranque la contienda en Los Cármenes.
19:08
Y Kirian Rodríguez, tras ganar la batalla al cáncer por segunda vez, volvió a disputar minutos ocho meses después.
19:07
Sergio Barcia fue el autor del gol de la victoria.
19:07
Recordemos que la semana pasada la UD Las Palmas ganó al Cádiz por 1-0 en el Estadio de Gran Canaria.
19:01
Siete puntos de nueve posibles. Casi nada.
19:00
La UD Las Palmas, que hoy lucirá su segunda equipación, la celeste, suma dos victorias y un empate en tierras peninsulares.
19:00
Los Cármenes empujará y la UD Las Palmas intentará seguir en racha lejos de la isla, donde todavía permanece invicta.
18:54
Es por eso que el cartel es una obra maestra. Los dos, Sergio Ruiz y Kirian, de espaldas, mirando la Alambra, y con el dorsal 20 que ambos comparten. «La Eterna Lucha». Una genialidad.
18:54
Enfrente, un Sergio Ruiz que dejó muy buen recuerdo en la UD Las Palmas, y que puso el foco en los problemas de salud mental que también sufren los futbolistas, pues sufrió depresión.
18:50
18:50
Por cierto, ¿han visto el cartel del Granada para el partido contra la UD Las Palmas? Club señor.
18:49
Llegan dos equipos en buena dinámica y con muchas ganas de seguir escalando en la tabla clasificatoria.
18:47
18:33
La gran novedad es Juanma Herzog, que entra por Álex Suárez en el eje de la zaga.
18:31
18:30
Ya tenemos alineaciones y hay varias novedades. Recordemos que Jonathan Viera es baja de última hora por unas molestias físicas.
18:29
Buenas tardes a todos y todas. Desde CANARIAS7 arrancamos con nuestro directo del partido que, desde las 19.30 horas, enfrentará al Granada y a la UD Las Palmas.
José Rojo Martin
4-3-3
Íker García
portero
Pau Casadesús
defensa
Manu Lama
defensa
Oscar Naasei Oppong
defensa
Baïla Diallo
defensa
Sergio Ruiz
centrocampista
Rubén Alcaraz
centrocampista
Pedro Alemañ
centrocampista
Alex Sola
Delantero
Jorge Pascual
Delantero
Souleymane Faye
Delantero
Luis García
4-3-3
Dinko Horkas
portero
Marvin Park
defensa
Juan Herzog
defensa
Sergio Barcia
defensa
Enrique Clemente
defensa
Enzo Loiodice
centrocampista
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Iván Gil
centrocampista
Manu Fuster
Delantero
Ale García
Delantero
Viti Rozada
Delantero
|
