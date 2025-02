Frenar al virtuoso Pedri y tumbar de nuevo al Barça para volver a sobrevivir

La UD Las Palmas busca ganarle este sábado (20.00 horas) al Barça dos veces en una misma temporada, cosa que no ha hecho nunca en sus 75 años. Un triunfo podría ser clave para la pelea por la permanencia

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de febrero 2025, 19:32 Comenta Compartir

Nunca antes en su vida fue capaz la UD Las Palmas de ganar, en una misma temporada, dos veces al todopoderoso FC Barcelona. Y, ahora, tras asaltar el Olímpico en la primera vuelta, quiere cambiar la historia. La gloria está ahí. Sin miedos ni temores. Sin incertidumbres ni cadenas. La mala racha que atesoran los amarillos en lo que va de 2025, donde todavía no han vencido ni un mísero partido, aprieta el cuello de un equipo que quiere dar la sorpresa contra el líder para así dar un paso adelante en su pelea por la salvación.

No va a ser fácil. Al contrario. La cita llega en el peor momento para la UDy, probablemente, en el mejor para el Barça. Los amarillos están en pleno receso, mientras que los azulgranas vuelan alto. En tres encuentros recortaron siete puntos al Real Madrid para quitarle el liderato de la Primera División. Con Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal sedientos. Con un tal Pedri González, viejo conocido en Gran Canaria, a los mandos de toda la maquinaria de fútbol culé. Ycon un Hansi Flick que ha sabido dotar a los suyos de un carácter ganador que se echaba de menos en tierras catalanas.

Pero en la UD no hay vértigo. Es más, la confianza, pese a las exhibiciones de despropósitos recientes, con solo un punto sumado de los 18 posibles en lo que va de año, sigue intacta. Ya en la primera vuelta fue capaz Las Palmas, con Diego Martínez, de asaltar el feudo azulgrana. ¿Por qué no volver a dar otro mazazo?

No ha ganado nunca Las Palmas al FC Barcelona en el Estadio de Gran Canaria. Sí lo hizo en el viejo Insular. Cabe destacar que el último triunfo amarillo en la isla se produjo precisamente en el desaparecido recinto de Ciudad Jardín, y fue un contundente 3-0 en la temporada 1985-1986, con goles de Narciso y de los chilenos Koke Contreras y Fernando Santis.

Para la batalla, Diego Martínez recupera a dos de sus pesos pesados: Dário Essugo y Sandro Ramírez. Y, salvo sorpresa, no podrá contar con Fábio Silva, que ha acortado plazos en su recuperación pero no se quiere correr ningún riesgo con él. Es por ello que el preparador gallego moverá poco su once. Saldrá con Cillessen, Viti, Álex Suárez, Mika Mármol y Álex Muñoz atrás. En el medio mezclarán Essugo, Bajcetic y Javi Muñoz. Arriba amenazarán Moleiro, Sandro y McBurnie, que buscará su gol perdido.

Para ganar, Pedri tendrá que pasar desapercibido. Si no, será complicado. Todo pasa por él.

Alineaciones probables

UD Las Palmas: Cillessen; Viti, Álex Suárez, Mika Mármol, Álex Muñoz; Bajcetic, Essugo, Javi Muñoz; Sandro, Moleiro y McBurnie.

FC Barcelona: Szczęsny; Koundé, Araujo, Íñigo Martínez, Gerard Martín; Casadó, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Lewandowski.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité de Cantabria).

Estadio de Gran Canaria, 20.00 horas, Movistar.