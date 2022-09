13:23 Minuto 22| Primera llegada con peligro de la UD. Moleiro asiste de cabeza a Marc Cardona dentro del área y el ariete con opción de rematar, quiere volver a ceder a Moleiro y despeja la defensa. 13:20Minuto 20| Sin noticias en las áreas. La UD tiene un dominio ficticio que no se traduce en profundidad. El Alavés parece cómodo esperando atrás. 13:18Minuto 19| Moleiro, Clemente... No paran de sucederse las faltas del Alavés a quien tenga la pelota y amenace con ganar metros. 13:15Minuto16| Fuera de juego de Marc Cardona, que culminó una internada con disparo cruzado que se fue fuera. 13:14Minuto 15| Sin ocasiones ni goles. La UD mueve la pelota con paciencia, pero no encuentra huecos en la muralla del Alavés. Moleiro se ofrece, aunque sin suerte de momento. 13:09 Minuto 10| La UD comienza a hacerse con el balón y amenaza con balones en largo a Marc Cardona. El Alavés espera. Mucho respeto entre los equipos.

13:06 Minuto 6| El Alavés frena el juego de la UD con faltas.

13:03Minuto 4| No llega Cardona a un balón en profundidad de Loiodice. 13:01Minuto 1| El Alavés trata de hacerse con el control del juego. 13:00 Arranca el partido 12:59 En el Alavés no está Rober, el ex de la UD que han incorporado cedido del Betis. Tampoco Sylla, lesionado. Ojo a Jason y Salva Sevilla, dos de sus mejores hombres por calidad y experiencia 12:58 Mfulu ejerce de capitán de la UD.

12:57 ¡Ya están los jugadores en el campo!

12:56 Mañana soleada y media entrada en el recinto vitoriano. 12:55 Aficionados amarillos en las gradas de Mendizorroza. La UD nunca camina sola. 12:52 Apunto de saltar los jugadores al terreno de juego tras el preceptivo calentamiento. 12:51 Si la UD gana se pondría como líder en solitario de la clasificación en Segunda División a la espera de lo que haga el Granada, que mañana visita al Andorra. 12:46 Atentos a Moleiro, que ha empezado la campaña como un cañón. En verano estuvo a punto de irse al Barcelona y ayer mismo el presidente aseguraba que hubo una última oferta de 25 millones por el tinerfeño, si bien no especificó el club interesado. Su mejor publicidad es el fútbol que está desplegando.

12:44 Poco más de quince minutos para el inicio del encuentro. Ya se vive el partido en Mendizorroza.

12:38 Sin Viera, sin Vitolo, sin Sandro y sin Álvaro Jiménez. Tremendas las bajas que presenta la UD en este encuentro.

Florin Andone que, por cierto, no pierde el tiempo y hoy mismo ya se ha ejercitado en Barranco Seco. Será presentado el lunes pero el rumano quiere acortar los plazos de su adaptación.

12:3112:29 Marc Cardona, al que le espera una competencia enorme en el frente ofensivo, tras la llegada de Florin Andone y con Sandro pendiente de recuperarse de su lesión, llega 'on fire' a Vitoria: tres goles en las dos últimas jornadas. 12:26 El equipo de García Pimienta ofrece un registro defensivo impoluto: no ha encajado goles todavía. Y si hoy es capaz de mantener su portería a cero, batirá un récord inédito en los 73 años de vida de la entidad: el de estar las cuatro primeras jornadas de un campeonato sin recibir tantos. Nunca antes se dio esta circunstancia ahora al alcance de la mano. 12:22 La UD ha ganado dos de sus tres partidos disputados. Mismo guarismos que ofrece el Alavés. Ambos equipos llegan al cruce empatados a 7 puntos.

12:19 Así llegó la expedición hace unos minutos al estadio del Alavés.

12:1812:16 La presencia de Marvin en el lateral derecho y el regreso de Sidnei, grandes novedades en el once amarillo. Coco se cae de los elegidos en l foto inicial con respecto a la última jornada.

