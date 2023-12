Athletic - UD Las Palmas, en directo

"Yo sé el problema que tengo con el entrenador, pero no sé el problema que tiene el entrenador conmigo"

"En Villarreal no pasó nada. No hubo puñetazos ni patadas"

"Yo di la cara en los peores momentos del entrenador. Esperaba que él me preguntara, en mi peor momento, cómo estaba mi mujer. No lo hizo"

"No puedo venir aquí y fingir que no me duele irme así"