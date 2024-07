DJOKOVIC PODRÍA IGUALAR A FEDERER EN WIMBLEDON. No obstante, enfrentarse a Novak Djokovic en la Centre Court del All England Club es siempre un reto de ingentes proporciones. Aunque el serbio no llegaba a esta cita en las mejores condiciones físicas, el serbio se clasificó el viernes para su 10ª final en Wimbledon y aspira a conseguir su 8º título, una cifra a la que solo ha llegado Roger Federer a lo largo de la historia.