Directo | Rinderknech - Alcaraz

Arthur Rinderknech ocupa en estos momentos el 82º puesto del ranking ATP. El tenista de Gassin no ha conseguido levantar ningún título a lo largo de su trayectoria y esta temporada logró su mejor resultado al alcanzar las semifinales en el ATP 250 de Kitzbuhel y los cuartos de final en Queen´s, siendo eliminado precisamente a manos de Carlos Alcaraz.