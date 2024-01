Nadal, el cuerpo que no se rinde

Josemi Benítez y Dagoberto Escorcia Domingo, 14 de enero 2024 | Actualizado 15/01/2024 05:58h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

«Si juego, me siento bien y no estoy lesionado, volveré». La frase corresponde a Craig Tiley, director del Open de Australia, el mismo torneo que Rafa Nadal había apuntado en su agenda como el primer Grand Slam que jugaría después de estar un año inactivo por culpa de una lesión en el psoas y una operación en la cadera. ¿Cuándo le dijo esto Nadal a Tiley? Justo después de perder en cuartos de final del torneo de Brisbane con Jordan Thompson en tres sets y más de tres horas de juego, y de anunciar que abandonaba otra vez la temporada de pista dura porque se había dado cuenta que no estaba preparado para disputar partidos a cinco sets y que si forzaba podía romperse más. Pronto estará otra vez en las pistas, aseguran desde su entorno. La promesa de Nadal impresiona y, al mismo tiempo, ilusiona. Su cuerpo, pese a las 24 lesiones que ha sufrido, pese a los 37 años que tiene, pese a que no necesita seguir en el circuito porque lo ha ganado todo, no se rinde. Tiene un reto. Hoy la lucha no es contra otros adversarios. Hoy la pelea es contra su propio cuerpo. Y Nadal se niega a darle la razón. Puede que la mano se la dé a cualquier adversario. Pero a su cuerpo, no. Es Rafa Nadal. Persigue escribir también la última página de su leyenda con letras mayúsculas y subrayadas.

RAFA NADAL 33/06/1986, Manacor 1,85 m, 85 kg Profesional desde 2001 Partidos disputados: 1.291 Victorias: 1.070 / Derrotas: 221 Nº 1: 209 semanas (2008/10/13/17/19) 24 lesiones 2001 2024 En 2023, en Australia, se dañó el psoas ilíaco de la pierna izquierda, uno de los músculos más internos que sirve para dar estabilidad a la columna vertebral. En 2024 se ha vuelto a resentir de la misma zona. PSOAS PSOAS ILÍACO CRESTA ILÍACA SACRO Fractura en escafoides del pie izquierdo Desde Estoril 2004, la lesión congénita de su pie izquierdo fue la que le obligó a cambiar toda su forma de apoyar el cuerpo. Esta dolencia le ha acompañado toda su carrera. ESCAFOIDES En 2021 anuncia que sufre el síndrome de Müller-Weiss en pie izquierdo, debido al problema en el escafoides. 2021 Cinco meses de baja tras la final de Roland Garrós 2022 Cinco meses Es una enfermedad degenerativa en el escafoides tarsiano, una deformidad difícil de diagnosticar hasta que está muy avanzada. En el caso de Nadal, la patología se manifestó en el año 2004 en forma de lesión y unas plantillas diseñadas para él le ayudaron a seguir compitiendo. IZQUIERDA Inflamación de la vaina de la muñeca izquierda 2016 y 2019 Molestias en el hombro izquierdo 2006 Dos semanas Dolor en el brazo 2007 Fisura por estrés del tercer arco costal izquierdo 2022 Mes y medio de baja Lesión en el abdomen 2018 Rotura en el recto abdominal 2019 y 2022 Es un músculo grande y plano que se encuentra entre las costillas y el hueso pélvico. Lesión en el psoas ilíaco 2018 En el Open de Australia. Tres meses Microdesgarro muscular en el psoas ilíaco de la cadera izquierda ENERO 2024 Tendinitis en la rodilla 2009 Rotura del tendón rotuliano izquierdo 2012 Ocho meses de baja por una caida en Wimbledon Inflamación en los tendones peroneos de ambos pies 2011 Fractura en escafoides del pie izquierdo 2004 Cinco meses Síndrome de Müler-Weiss 2021 Cinco meses 2022 Cinco meses RECTO ABDOMINAL PSOAS ILIACO DERECHA Rotura del músculo cubital posterior de su muñeca 2014 En Wimbledon. Tres meses de baja Fisura del codo derecho por caida 2003 Un mes de baja. Se perdió aquel Roland Garrós. Bloqueo en la espalda 2014 En la final del Open de Australia. Dos semanas de baja Operación de apendicitis 2014 Rotura fibrilar en los isquiotibiales 2011 Tendón cuadriciptal 2010 Tendinitis en la rodilla derecha 2008 Dos meses 2009 Dos meses Dolor crónico en el tendón rotuliano de la rodilla derecha 2018 En el US Open. Dos semanas 2019 Tres meses de baja Artroscopia en el tobillo para extraerle un cuerpo libre intraarticular 2018 92 Títulos Tierra: 63 (474 victorias / 45 derrotas) Hierba: 4 (76 victorias /20 derrotas) Dura: 25 (518 victorias /150 derrotas) 22 Grand Slams Australia 2 (2009, 2022) Roland Garros 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022) Wimbledon 2 (2008, 2010) EE. UU. 4 (2010, 2013, 2017, 2019) 36 ATP 1000 AÑO EN EL QUE JUGÓ MÁS Partidos en 2008 Ganó 82 y perdió 11. Obtuvo 8 títulos (Roland Garros y Wimbledon). 93 AÑOS EN EL QUE JUGÓ MENOS Partidos en 2003 1 victoria/3derrotas. Operación de cadera y lesión del psoas. 4 Partidos en 2021 2 títulos (24 victorias/5 derrotas). Dolores en la espalda a primeros de año y en agosto anuncia que sufre el síndrome de Müller-Weiss en pie izquierdo 29 PARTIDOS POR AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 47 89 71 85 93 80 81 84 49 82 59 81 53 80 49 65 34 29 47 4 3 Salvo la lesión en el escafoides, todas las demás (abductores, abdominales, hombro...) han sido fruto de su estilo de juego. Con los años, los problemas físicos provocados por su brutal desgaste han favorecido su adaptación a un estilo de juego diferente donde ha ido optimizando su esfuerzo. SAQUE Debido a la lesión de abdomen tuvo que reducir la velocidad de saque y los movimientos. El recto abdominal es el encargado de flexionar la columna vertebral y el tronco. Con el nuevo saque desde 2022, la pelota patina más sin perder velocidad. DRIVE Nadal es muy propenso a lesiones de muñeca por su golpe de derecha. Rotura del músculo cubital posterior de su muñeca 2014 Inflamación de la vaina de la muñeca izquierda 2016 y 2019 RAFA NADAL 33/06/1986, Manacor 1,85 m, 85 kg Profesional desde 2001 Partidos disputados: 1.291 Victorias: 1.070 / Derrotas: 221 Nº 1: 209 semanas (2008/10/13/17/19) 24 lesiones 2001 2024 En 2023, en Australia, se dañó el psoas ilíaco de la pierna izquierda, uno de los músculos más internos que sirve para dar estabilidad a la columna vertebral. En 2024 se ha vuelto a resentir de la misma zona. PSOAS PSOAS ILÍACO CRESTA ILÍACA SACRO Fractura en escafoides del pie izquierdo Desde Estoril 2004, la lesión congénita de su pie izquierdo fue la que le obligó a cambiar toda su forma de apoyar el cuerpo. Esta dolencia le ha acompañado toda su carrera. ESCAFOIDES En 2021 anuncia que sufre el síndrome de Müller-Weiss en pie izquierdo, debido al problema en el escafoides. 2021 Cinco meses de baja tras la final de Roland Garrós 2022 Cinco meses Es una enfermedad degenerativa en el escafoides tarsiano, una deformidad difícil de diagnosticar hasta que está muy avanzada. En el caso de Nadal, la patología se manifestó en el año 2004 en forma de lesión y unas plantillas diseñadas para él le ayudaron a seguir compitiendo. IZQUIERDA Inflamación de la vaina de la muñeca izquierda 2016 y 2019 Molestias en el hombro izquierdo 2006 Dos semanas Dolor en el brazo 2007 Fisura por estrés del tercer arco costal izquierdo 2022 Mes y medio de baja Lesión en el abdomen 2018 Rotura en el recto abdominal 2019 y 2022 Es un músculo grande y plano que se encuentra entre las costillas y el hueso pélvico. Lesión en el psoas ilíaco 2018 En el Open de Australia. Tres meses Microdesgarro muscular en el psoas ilíaco de la cadera izquierda ENERO 2024 Tendinitis en la rodilla 2009 Rotura del tendón rotuliano izquierdo 2012 Ocho meses de baja por una caida en Wimbledon Inflamación en los tendones peroneos de ambos pies 2011 Fractura en escafoides del pie izquierdo 2004 Cinco meses de baja. Se perdió aquel Roland Garrós. Síndrome de Müler-Weiss en el pie izquierdo 2021 Cinco meses de baja tras la final de Roland Garrós 2022 Cinco meses RECTO ABDOMINAL PSOAS ILIACO DERECHA Rotura del músculo cubital posterior de su muñeca 2014 En Wimbledon. Tres meses de baja Fisura del codo derecho por caida 2003 Un mes de baja. Se perdió aquel Roland Garrós. Bloqueo en la espalda 2014 En la final del Open de Australia. Dos semanas de baja Operación de apendicitis 2014 Rotura fibrilar en los isquiotibiales 2011 Tendón cuadriciptal 2010 Tendinitis en la rodilla derecha 2008 Dos meses 2009 Dos meses Dolor crónico en el tendón rotuliano de la rodilla derecha 2018 En el US Open. Dos semanas 2019 Tres meses de baja Artroscopia en el tobillo para extraerle un cuerpo libre intraarticular 2018 92 Títulos Tierra: 63 (474 victorias / 45 derrotas) Hierba: 4 (76 victorias /20 derrotas) Dura: 25 (518 victorias /150 derrotas) 22 Grand Slams Australia 2 (2009, 2022) Roland Garros 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022) Wimbledon 2 (2008, 2010) EE. UU. 4 (2010, 2013, 2017, 2019) 36 ATP 1000 AÑO EN EL QUE JUGÓ MÁS Partidos en 2008 Ganó 82 y perdió 11. Obtuvo 8 títulos (Roland Garros y Wimbledon). 93 AÑOS EN EL QUE JUGÓ MENOS Partidos en 2003 1 victoria/3derrotas. Operación de cadera y lesión del psoas. 4 Partidos en 2021 2 títulos (24 victorias/5 derrotas). Dolores en la espalda a primeros de año y en agosto anuncia que sufre el síndrome de Müller-Weiss en pie izquierdo 29 PARTIDOS POR AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 47 89 71 85 93 80 81 84 49 82 59 81 53 80 49 65 34 29 47 4 3 Salvo la lesión en el escafoides, todas las demás (abductores, abdominales, hombro...) han sido fruto de su estilo de juego. Con los años, los problemas físicos provocados por su brutal desgaste han favorecido su adaptación a un estilo de juego diferente donde ha ido optimizando su esfuerzo. SAQUE Debido a la lesión de abdomen tuvo que reducir la velocidad de saque y los movimientos. El recto abdominal es el encargado de flexionar la columna vertebral y el tronco. Con el nuevo saque desde 2022, la pelota patina más sin perder velocidad. DRIVE Nadal es muy propenso a lesiones de muñeca por su golpe de derecha. Rotura del músculo cubital posterior de su muñeca 2014 Inflamación de la vaina de la muñeca izquierda 2016 y 2019 RAFA NADAL 33/06/1986, Manacor 1,85 m, 85 kg Profesional desde 2001 Partidos disputados: 1.291 Victorias: 1.070 / Derrotas: 221 Nº 1: 209 semanas (2008/10/13/17/19) 24 lesiones 2001 2024 En 2023, en Australia, se dañó el psoas ilíaco de la pierna izquierda, uno de los músculos más internos que sirve para dar estabilidad a la columna vertebral. En 2024 se ha vuelto a resentir de la misma zona. Fractura en escafoides del pie izquierdo Desde Estoril 2004, la lesión congénita de su pie izquierdo fue la que le obligó a cambiar toda su forma de apoyar el cuerpo. Esta dolencia le ha acompañado toda su carrera. Síndrome de Müler-Weiss 2021 Cinco meses de baja tras la final de Roland Garrós 2022 Cinco meses ESCAFOIDES PSOAS PSOAS ILÍACO CRESTA ILÍACA Es una enfermedad degenerativa en el escafoides tarsiano, una deformidad difícil de diagnosticar hasta que está muy avanzada. En el caso de Nadal, la patología se manifestó en el año 2004 en forma de lesión y unas plantillas diseñadas para él le ayudaron a seguir compitiendo. SACRO TODAS SUS LESIONES IMPORTANTES Inflamación de la vaina de la muñeca izquierda 2016 y 2019 Molestias en el hombro izquierdo 2006 Dos semanas Rotura del músculo cubital posterior de su muñeca 2014 En Wimbledon. Tres meses de baja Fisura del codo derecho por caida 2003 Un mes de baja. Se perdió aquel Roland Garrós. Bloqueo en la espalda 2014 En la final del Open de Australia. Dos semanas de baja Operación de apendicitis 2014 Rotura fibrilar en los isquiotibiales 2011 Tendón cuadriciptal 2010 Tendinitis en la rodilla derecha 2008 Dos meses 2009 Dos meses Dolor crónico en el tendón rotuliano de la rodilla derecha 2018 En el US Open. Dos semanas 2019 Tres meses de baja Artroscopia en el tobillo para extraerle un cuerpo libre intraarticular 2018 Dolor en el brazo 2007 Fisura por estrés del tercer arco costal izquierdo 2022 Mes y medio de baja Lesión en el abdomen 2018 Rotura en el recto abdominal 2019 y 2022 Es un músculo grande y plano que se encuentra entre las costillas y el hueso pélvico. Lesión en el psoas ilíaco 2018 En el Open de Australia. Tres meses Microdesgarro muscular en el psoas ilíaco de la cadera izquierda ENERO 2024 Tendinitis en la rodilla 2009 Rotura del tendón rotuliano izquierdo 2012 Ocho meses de baja por una caida en Wimbledon Inflamación en los tendones peroneos de ambos pies 2011 Fractura en escafoides del pie izquierdo 2004 Cinco meses de baja. Se perdió aquel Roland Garrós. Síndrome de Müler-Weiss en el pie izquierdo 2021 Cinco meses de baja tras la final de Roland Garrós 2022 Cinco meses RECTO ABDOMINAL PSOAS ILIACO 22 92 Grand Slams Títulos Australia 2 (2009, 2022) Roland Garros 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022) Wimbledon 2 (2008, 2010) EE. UU. 4 (2010, 2013, 2017, 2019) Tierra: 63 (474 victorias / 45 derrotas) Hierba: 4 (76 victorias /20 derrotas) Dura: 25 (518 victorias /150 derrotas) 36 ATP 1000 AÑO EN EL QUE JUGÓ MÁS Partidos en 2008 Ganó 82 y perdió 11. Obtuvo 8 títulos (Roland Garros y Wimbledon). PARTIDOS POR AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 47 89 71 85 93 80 81 84 49 82 59 81 53 80 49 65 34 29 47 4 3 93 AÑOS EN EL QUE JUGÓ MENOS Partidos en 2003 1 victoria/3derrotas. Operación de cadera y lesión del psoas. 4 Partidos en 2021 2 títulos (24 victorias/5 derrotas). Dolores en la espalda a primeros de año y en agosto anuncia que sufre el síndrome de Müller-Weiss en pie izquierdo 29 Salvo la lesión en el escafoides, todas las demás (abductores, abdominales, hombro...) han sido fruto de su estilo de juego. Con los años, los problemas físicos provocados por su brutal desgaste han favorecido su adaptación a un estilo de juego diferente donde ha ido optimizando su esfuerzo. SAQUE Debido a la lesión de abdomen tuvo que reducir la velocidad de saque y los movimientos. El recto abdominal es el encargado de flexionar la columna vertebral y el tronco. Con el nuevo saque desde 2022, la pelota patina más sin perder velocidad. DRIVE Nadal es muy propenso a lesiones de muñeca por su golpe de derecha. Rotura del músculo cubital posterior de su muñeca 2014 Inflamación de la vaina de la muñeca izquierda 2016 y 2019 RAFA NADAL 33/06/1986, Manacor 1,85 m, 85 kg Profesional desde 2001 Partidos disputados: 1.291 Victorias: 1.070 / Derrotas: 221 Nº 1: 209 semanas (2008/10/13/17/19) 24 lesiones 2001 2024 En 2023, en Australia, se dañó el psoas ilíaco de la pierna izquierda, uno de los músculos más internos que sirve para dar estabilidad a la columna vertebral. En 2024 se ha vuelto a resentir de la misma zona. Fractura en escafoides del pie izquierdo Desde Estoril 2004, la lesión congénita de su pie izquierdo fue la que le obligó a cambiar toda su forma de apoyar el cuerpo. Esta dolencia le ha acompañado toda su carrera. ESCAFOIDES PSOAS PSOAS ILÍACO Síndrome de Müler-Weiss 2021 Cinco meses de baja tras la final de Roland Garrós 2022 Cinco meses CRESTA ILÍACA Es una enfermedad degenerativa en el escafoides tarsiano, una deformidad difícil de diagnosticar hasta que está muy avanzada. En el caso de Nadal, la patología se manifestó en el año 2004 en forma de lesión y unas plantillas diseñadas para él le ayudaron a seguir compitiendo. SACRO TODAS SUS LESIONES IMPORTANTES Rotura del músculo cubital posterior de su muñeca 2014 En Wimbledon. Tres meses de baja Inflamación de la vaina de la muñeca izquierda 2016 y 2019 Molestias en el hombro izquierdo 2006 Dos semanas Fisura del codo derecho por caida 2003 Un mes de baja. Se perdió aquel Roland Garrós. Bloqueo en la espalda 2014 En la final del Open de Australia. Dos semanas de baja Operación de apendicitis 2014 Rotura fibrilar en los isquiotibiales 2011 Tendón cuadriciptal 2010 Tendinitis en la rodilla derecha 2008 Dos meses 2009 Dos meses Dolor crónico en el tendón rotuliano de la rodilla derecha 2018 En el US Open. Dos semanas 2019 Tres meses de baja Artroscopia en el tobillo para extraerle un cuerpo libre intraarticular 2018 Dolor en el brazo 2007 Fisura por estrés del tercer arco costal izquierdo 2022 Mes y medio de baja Lesión en el abdomen 2018 Rotura en el recto abdominal 2019 y 2022 Es un músculo grande y plano que se encuentra entre las costillas y el hueso pélvico. Lesión en el psoas ilíaco 2018 En el Open de Australia. Tres meses Microdesgarro muscular en el psoas ilíaco de la cadera izquierda ENERO 2024 Rotura del tendón rotuliano izquierdo 2012 Ocho meses de baja por una caida en Wimbledon Tendinitis en la rodilla 2009 Inflamación en los tendones peroneos de ambos pies 2011 Fractura en escafoides del pie izquierdo 2004 Cinco meses de baja. Se perdió aquel Roland Garrós. Síndrome de Müler-Weiss en el pie izquierdo 2021 Cinco meses de baja tras la final de Roland Garrós 2022 Cinco meses RECTO ABDOMINAL CADERA PSOAS ILIACO 92 PARTIDOS POR AÑOS AÑO EN EL QUE JUGÓ MÁS Partidos en 2008 Ganó 82 y perdió 11. Obtuvo 8 títulos (Roland Garros y Wimbledon). 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 47 89 71 85 93 80 81 84 49 82 59 81 53 80 49 65 34 29 47 4 3 Títulos 93 Tierra: 63 (474 victorias / 45 derrotas) Hierba: 4 (76 victorias /20 derrotas) Dura: 25 (518 victorias /150 derrotas) 22 AÑOS EN EL QUE JUGÓ MENOS Partidos en 2003 1 victoria/3derrotas. Operación de cadera y lesión del psoas. Grand Slams Australia 2 (2009, 2022) Roland Garros 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022) Wimbledon 2 (2008, 2010) EE. UU. 4 (2010, 2013, 2017, 2019) 4 Partidos en 2021 2 títulos (24 victorias/5 derrotas). Dolores en la espalda a primeros de año y en agosto anuncia que sufre el síndrome de Müller-Weiss en pie izquierdo 29 36 ATP 1000 Salvo la lesión en el escafoides, todas las demás (abductores, abdominales, hombro...) han sido fruto de su estilo de juego. Con los años, los problemas físicos provocados por su brutal desgaste han favorecido su adaptación a un estilo de juego diferente donde ha ido optimizando su esfuerzo. Al golpear el revés con los dos brazos, el desgaste en las piernas es enorme. SAQUE Debido a la lesión de abdomen tuvo que reducir la velocidad de saque y los movimientos. El recto abdominal es el encargado de flexionar la columna vertebral y el tronco. Con el nuevo saque desde 2022, la pelota patina más sin perder velocidad. DRIVE Nadal es muy propenso a lesiones de muñeca por su golpe de derecha. Rotura del músculo cubital posterior de su muñeca 2014 Inflamación de la vaina de la muñeca izquierda 2016 y 2019 Nadal recibe un masaje en la espalda tras lesionarse en el calentamiento de la final del Abierto de Australia 2014. Todo el equipo de Nadal es optimista sobre su continuidad en el circuito. Solo John McEnroe se atreve a decir que si no puede jugar Roland Garros ni los Juegos Olímpicos de París dirá adiós a su carrera. Su entorno, siempre tan fiel, opina lo contrario. «Ha pasado por momentos muchos peores, esta es una lesión leve». «Solo ha tenido una leve lesión en Brisbane». «Seguirá compitiendo». «Él va a intentar jugar Roland Garros. Tiene ganas de jugar. Pero lo que puede pasar no lo sabe nadie. Solo él». Son frases que se escuchan del equipo técnico del mejor deportista español de todas las épocas. Hace un año, cuando anunció que paraba y dejaba de competir, fueron muchos los que imaginaron que Nadal no volvería a las pistas. Pero la mayoría siempre soñó con su regreso. Nadie se habría atrevido a pensar en que Nadal marcharía del tenis sin despedirse de sus fans, sin decir adiós a los grandes escenarios que lo ovacionaron, y especialmente de los torneos de Grand Slam, esos que lo tienen en el Olimpo del tenis. Nadal no es de esos que abandona porque sí. Siempre ha sido un luchador nato. No se arrastrará por las pistas, pero tampoco se doblegará por unos dolores en el cuerpo. Si tiene que perder que sea en una superficie de tenis, pero entonces tendrá la satisfacción de haber sido fiel a sus ideas, a su idiosincrasia, a su manera de entender lo que es ser un deportista comprometido con su trabajo y con su público. Desde el 2004, en Estoril, descubrió que, además de los rivales, tendría otro enemigo. El físico. Su cuerpo. El mismo que lo haría pasar como un toro ante los ojos del mundo y, al mismo tiempo, lo obligaría a perderse muchos torneos, a jugar más de los 1.291 partidos que ha disputado, a ser el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia, a superar el récord de los 14 títulos de Roland Garros que resulta difícil imaginar que haya otro como él en superficies de tierra. O a ganar más de 2 Wimbledon, 2 Open de Australia y 4 US Open, y 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Nadal saluda al público australiano tras ser eliminado en enero de 2024 en Brisbane. Una lesión congénita en el pie izquierdo obligó a aquel joven que quería y se comió el mundo a modificar todas sus formas de apoyo e, incluso, a cambiar el sentido de las plantillas de sus zapatillas. Después comenzarían aparecer las típicas lesiones de tenis, el hombro, abdominales, musculares, fracturas, etc. Siempre elogió a Roger Federer porque con una hora de entrenamiento tenía suficiente y, en cambio, él necesitaba más. Y lo mismo pasaba en los partidos. Rafa Nadal abandonó pocas veces un partido. En su carrera hay contabilizados solo 16 abandonos. Desde que se hizo profesional (2001), cuando apenas tenía 15 años, siempre intentó luchar hasta el final. Igual que ahora, con 37.

Temas

Rafa Nadal