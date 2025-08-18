Directo | Jannik Sinner - Carlos Alcaraz
Si no nos bastaba con las finales de Roland Garros y Wimbledon, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a verse las caras en la final del un torneo tras poco más de un mes. Y es que los últimos cuatro enfrentamientos entre estos dos han sido en finales, si incluimos las de Roma este año y la de Beijing el año pasado, ambas con victorias de Alcaraz.
¡Buenas noches y bienvenidos a la gran final masculina del Masters 1000 de Cincinnati! Tendremos otra batalla de colosos: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a enfrentarse por un título.
