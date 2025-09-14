Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pedro Martínez Portero # Jaume Munar

August Holmgren # Johannes Ingildsen

Copa Davis

Directo | Pedro Martínez y Jaume Munar - August Holmgren y Johannes Ingildsen

España está obligada a ganar los tres encuentros de este domingo, empezando por este de dobles y siguiendo con los dos individuales, para poder estar en la Final a 8 de Bolonia.

Un 2-0 que pone muy cuesta arriba la eliminatoria para España. Ahora el protagonismo recae en los dobles, partido en el que Pedro Martínez y Jaume Munar medirán sus fuerzas ante August Holmgren y Johannes Ingildsen.

El danés sorprendió al español y le doblegó a base de derechazos con un claro 6-1 en la segunda manga. Guión similar al de un tercer set que ganó Moller por 6-4.

Y es que Munar, número 37 del ranking ATP, se vio sorprendido por Moller, número 113 del mundo, en un encuentro que comenzó ganando con un 6-2 en el primer set.

Ayer todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.

Buenas tardes y bienvenidos a este tercer partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.

