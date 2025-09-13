Directo | Munar-Moeller se juegan el segundo punto de la eliminatoria
15 - 15
La contradejada de Jaume Munar se estrella en la red
15 - 0
Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto
0 - 2[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
15 - 30
Saque plano de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera
0 - 30
Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
0 - 1[ SET 1 ]
Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
40 - AD
Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red
40 - 40
Jaume Munar estrella su golpe de derecha en la red
AD - 40
El revés de Elmer Moeller se va fuera
40 - 40
Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto
Ambos están ya sobre la arcilla peloteando y dirimiendo quien es el primero en servir en el segundo partido de la tarde.
¡Hola de nuevo! En breve arranca el segundo punto de la eliminatoria entre España y Dinamarca. Jugarán Jaume Munar y Elmer Moller.
