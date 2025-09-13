Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Jaume Munar

15

Elmer Moeller

15
Copa Davis

Directo | Munar-Moeller se juegan el segundo punto de la eliminatoria

Icono15 - 15

La contradejada de Jaume Munar se estrella en la red

Icono15 - 0

Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

Icono0 - 2

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono15 - 30

Saque plano de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera

Icono0 - 30

Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono40 - AD

Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - 40

Jaume Munar estrella su golpe de derecha en la red

IconoAD - 40

El revés de Elmer Moeller se va fuera

Icono40 - 40

Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

Icono

Ambos están ya sobre la arcilla peloteando y dirimiendo quien es el primero en servir en el segundo partido de la tarde.

Icono

¡Hola de nuevo! En breve arranca el segundo punto de la eliminatoria entre España y Dinamarca. Jugarán Jaume Munar y Elmer Moller.

