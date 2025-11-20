Munar se impone a Lehecka e iguala la eliminatoria
VICTORIA DE JAUME MUNAR !!! VICTORIA DE ESPAÑA !!!
6 - 4[ SET 2 ]
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - 15
El passing shot de Jaume Munar se va fuera
TRES BOLAS DE PARTIDO PARA MUNAR !!!
40 - 0
Ace de Jaume Munar con un saque liftado que no puede devolver Jiri Lehecka
30 - 0
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 0
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Jiri Lehecka cumple con su parte y se hace con su servicio. Jaume Munar tiene ahora la oportunidad de cerrar el partido con su saque y forzar el tercer punto de la eliminatoria, el partido de dobles.
5 - 4[ SET 2 ]
Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 40
Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 30
Jiri Lehecka no consigue superar la red con su volea
0 - 30
Remate desde la red de Jiri Lehecka que no opciones a Jaume Munar
0 - 15
Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Juego en blanco de Munar !!! Otro paso más del tenista español y roza ya la victoria. Máxima presión ahora sobre el turno de saque del jugador centroeuropeo.
5 - 3[ SET 2 ]
El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera
40 - 0
El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera
30 - 0
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 0
El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera
Sigue en el partido Jiri Lehecka !!! Se ha apreciedo claramente una mejoría en el nivel del checo en este segundo parcial, pero le está pesando como una losa el break de Munar en el inicio del set.
4 - 3[ SET 2 ]
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jiri Lehecka que supera a Jaume Munar y consigue el punto
0 - 40
Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 30
Gran volea desde media pista de Jiri Lehecka que supera a Jaume Munar y consigue el punto
0 - 15
Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red
Jaume Munar salva una delicada situación y da un paso de gigante. Ha tenido que levantar dos bolas de break en este juego y logra situarse a solo dos juegos de la victoria.
4 - 2[ SET 2 ]
Segundo servicio liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
AD - 40
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - 40
Jiri Lehecka con una volea cercana a la red consigue el punto
AD - 40
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Munar solventa las dos bolas de break en contra !!!
40 - 40
Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red
30 - 40
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Dos bolas de break para Jiri Lehecka !!! Llegan las primeras oportunidades para el jugador checo en este segundo set.
15 - 40
Remate desde el centro de la pista de Jiri Lehecka que no da opciones a Jaume Munar
15 - 30
El revés de Jaume Munar se va fuera
15 - 15
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jaume Munar que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto
0 - 15
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
El jugador de Mlada Boleslav ha enlazado dos juegos consecutivos resueltos con bastante comodidad con su saque y es su forma de seguir en el partido. No debe bajar el nivel el tenista español, consciente de que le vale con ir solventando sus servicios para llevarse la victoria en este partido a todo o nada.
0 - 15
Jiri Lehecka con una volea cercana a la red consigue el punto
3 - 2[ SET 2 ]
Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red
0 - 40
Remate desde el centro de la pista de Jiri Lehecka que no da opciones a Jaume Munar
0 - 30
Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar
0 - 15
El globo defensivo de Jaume Munar se va fuera
Sigue cabalgando con ventaja Jaume Munar y frena en seco el intento de remontada de un Jiri Lehecka algo más entonado en este segundo set.
3 - 1[ SET 2 ]
El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera
AD - 40
Revés desde el centro de la pista de Jaume Munar que supera a Jiri Lehecka
40 - 40
Jiri Lehecka con una volea cercana a la red consigue el punto
40 - 30
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 30
El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera
15 - 30
Jaume Munar estrella su golpe de derecha en la red
15 - 15
Gran resto de derecha de Jiri Lehecka que supera a Jaume Munar y consigue el punto
15 - 0
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Intenta reaccionar ahora Jiri Lehecka y consigue un juego en blanco con su turno de saque. Da la sensación de que Munar se ha tomado ahora un pequeño respiro después de unos juegos disputados con una intensidad enorme.
2 - 1[ SET 2 ]
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
0 - 40
Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 30
Gran volea desde media pista de Jiri Lehecka que supera a Jaume Munar y consigue el punto
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jiri Lehecka que supera a Jaume Munar y consigue el punto
Confirma Jaume Munar el break conseguido en el juego anterior y tiene ya la tranquilidad de contar con esa pequeña ventaja en esta segunda manga.
2 - 0[ SET 2 ]
Segundo servicio liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - 30
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 30
Segundo servicio liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 30
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
15 - 15
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 15
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
BREAK DE JAUME MUNAR !!! Le está saliendo todo al tenista español y se le despeja el camino hacia la victoria después de haber quebrado el saque de Jiri Lehecka por primera vez en el segundo parcial.
1 - 0[ SET 2 ]
Revés desde el centro de la pista de Jaume Munar que supera a Jiri Lehecka
40 - 30
Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red
DOS BOLAS DE BREAK PARA JAUME MUNAR !!!
40 - 15
El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera
30 - 15
Jiri Lehecka con una volea cercana a la red consigue el punto
30 - 0
Impresionante passing shot de Jaume Munar desde el fondo de la pista supera a Jiri Lehecka y le sirve para ganar el punto
15 - 0
Jiri Lehecka estrella su golpe de derecha en la red
Jaume Munar ha salido a la pista con una determinación enorme y gran intensidad tanto al resto como en los turnos de servicio, llevamdo siempre la iniciativa y no dejando que Jiri Lehecka se sienta cómodo en ningún momento.
ESPAÑA SE LLEVA EL PRIMER SET !!! Tremenda actuación de un Jaume Munar que se ha echado al equipo a su espalda y está ejerciendo de número 1.
6 - 3[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jaume Munar que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto
TRIPLE BOLA DE SET PARA ESPAÑA !!!
40 - 0
Ace de Jaume Munar con un saque liftado que no puede devolver Jiri Lehecka
30 - 0
El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera
15 - 0
Segundo servicio liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Resiste con su saque Jiri Lehecka, pero está muy impreciso el tenista checo. Tiene el set en sus manos Jaume Munar y ahora lo puede cerrar con su turno de saque.
5 - 3[ SET 1 ]
Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red
30 - 40
Jiri Lehecka estrella su golpe de derecha en la red
15 - 40
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
15 - 30
Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar
15 - 15
El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera
0 - 15
Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar
Munar confirma el break !!! Gran partido hasta el momento del tenista español y ahora da dado un importante paso de gigante de cara a poder embolsarse el primer set del partido.
5 - 2[ SET 1 ]
Ace de Jaume Munar con un saque liftado que no puede devolver Jiri Lehecka
40 - 15
Jiri Lehecka con una volea cercana a la red consigue el punto
40 - 0
Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red
30 - 0
Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
Jiri Lehecka estrella su golpe de derecha en la red
BREAK DE ESPAÑA !!! Golpe sobre la mesa de un Jaume Munar que ha salido a por todas en este partido, consciente de todo lo que se juega.
4 - 2[ SET 1 ]
Jiri Lehecka falla su segundo servicio, doble falta
Segunda bola de break para Jaume Munar !!!
AD - 40
Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red
40 - 40
El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera
40 - AD
Jiri Lehecka con una volea cercana a la red consigue el punto
40 - 40
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jiri Lehecka que supera a Jaume Munar y consigue el punto
BOLA DE BREAK PARA MUNAR !!! La primera del partido...
15 - 40
Jaume Munar no consigue superar la red con su volea
15 - 30
Remate desde la red de Jiri Lehecka que no opciones a Jaume Munar
0 - 30
El revés de Jaume Munar se va fuera
0 - 15
Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Sigue caminando con paso firme con su saque Jaume Munar. Ha salido con mucha determinación a pista el español y habrá que ver si puede comenzar a amenazar el servicio de su rival desde la zona de resto.
3 - 2[ SET 1 ]
Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red
40 - 15
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
40 - 0
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 0
Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
El revés de Jiri Lehecka se va fuera
2 - 2[ SET 1 ]
Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar
15 - 40
Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 30
Jiri Lehecka estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30
Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar
0 - 15
El revés de Jaume Munar se va fuera
Buena noticia para Jaume Munar y es que apenas está sufriendo con sus turnos de saque. Bastante cómodo hasta el momento el tenista balear.
2 - 1[ SET 1 ]
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - 15
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
40 - 0
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jaume Munar que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto
30 - 0
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 0
El remate de Jiri Lehecka se va fuera
Buenas prestaciones también con su saque por parte de Jiri Lehecka en su primer turno de servicio del partido.
1 - 1[ SET 1 ]
Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar
15 - 40
La volea de Jiri Lehecka se va fuera
0 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jiri Lehecka que supera a Jaume Munar y consigue el punto
0 - 30
Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 15
Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar
Sólido Jaume Munar en su primer turno de saque del partido !!! Ha comenzado muy bien el tenista balear y, ovbiamente, la papeleta que tiene no es sencilla.
1 - 0[ SET 1 ]
Ace de Jaume Munar con un saque liftado que no puede devolver Jiri Lehecka
40 - 15
El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera
30 - 15
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 15
Ace de Jaume Munar con un saque liftado que no puede devolver Jiri Lehecka
0 - 15
Impresionante passing shot de Jiri Lehecka desde el fondo de la pista supera a Jaume Munar y le sirve para ganar el punto
El último duelo entre ambos combinados nacionales fue en 2024, con cara victoria de España por 3-0 en el round robin de la fase final.
Recordemos que este es el 10º enfrentamiento entre España y la República Checa en la Copa Davis y la ‘Armada’ manda de momento en el ‘cara a cara’ con cinco victorias y cuatro derrotas.
Jaume Munar y Jiri Lehecka se han enfrentado en dos ocasiones previas en partido oficial y el checo ha ganado esos dos duelos. Ambos fueron en 2024, en el torneo de Amberes y en el Masters 1000 de Shanghai, y en esos dos partidos el español no pudo conseguir ningún set.
Jiri Lehecka, por su parte, llega a este partido como número 17 del ranking ATP. El tenista de Mlada Boleslav ha conseguido dos torneos ATP a lo largo de su trayectoria, el último de ellos en este 2025, en Brisbane.
Jaume Munar ha participado en dos partidos de individuales a lo largo de su trayectoria en Copa Davis y ha caído en los dos. Hoy, por lo tanto, busca su primera victoria en esta modalidad en el torneo.
Jaume Munar ha estado presente en las dos series que ha disputado España en la Copa Davis en este 2025 contra Suiza y Dinamarca, teniendo un papel destacado especialmente en el dobles, logrando ganar sus dos encuentros disputados en esta modalidad.
Jaume Munar, la mejor raqueta española en esta eliminatoria, ocupa el 36º puesto en el ranking ATP. El balear ha disputado esta temporada las semifinales de los ATP 500 de Dallas y Basilea, siendo estos sus mejores resultados del curso.
Jaume Munar juega sin red de seguridad y está obligado a ganar en este partido para que España continúe con opciones en esta complicada serie después de que Pablo Carreño perdiera en el primer duelo contra Jakub Mensik.
Buenos días!!! Bienvenidos a la retransmisión del segundo partido de la eliminatoria entre España y la República Checa entre Jaume Munar y Jiri Lehecka. ¿Preparados? Comenzamos…
