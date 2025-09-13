Directo | Carreño-Rune abren la eliminatoria
Carlos Alcaraz, Marcel Granollers y Alejandro Davidovich son baja para esta eliminatoria por distintos motivos. Después del Carreño-Rune veremos un enfrentamiento entre Jaume Munar y Elmer Moller en el segundo punto de la serie.
Se podría decir que los nórdicos, con la baza de Holger Rune, número 11 del ranking ATP, tienen cierto favoritismo, pero España juega en casa y sobre tierra batida, lo que siempre es un plus.
Otras seis eliminatorias están ahora en juego y el España-Dinamarca, la séptima, está a punto de arrancar. El primer partido lo jugarán Pablo Carreño y Holger Rune.
Esta eliminatoria defnirá cuál de ambos países alcanza la final a ocho de Bolonia en unas semanas en la que ya espera Italia, clasificada de oficio por haber ganado el trofeo en 2024.
¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la retransmisión de la eliminatoria de Copa David entre España y Dinamarca.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.