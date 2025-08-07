Unos ojos que brillan más por ilusión y solidaridad que por los éxitos

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 7 de agosto 2025, 13:34 Comenta Compartir

La mirada nunca miente. Los ojos de Rafael Lesmes (Las Palmas de Gran Canaria, 1959), a sus 66 años de edad, exhiben la sonrisa de un niño con juguetes nuevos. El piloto grancanario, actual bicampeón del Dakar Classic en camiones, no puede esconder la «ilusión» por un cambio que considera necesario para poder seguir siendo feliz. Lesmes dejará atrás su colosal Elefante Rosa con el que hizo historia para adentrarse en una nueva aventura que, desde ya, le eriza la piel.

Porque para Lesmes, pese a su dilatada e impecable trayectoria, los títulos, trofeos y piropos quedan en un segundo plano. Aél le va la marcha. La aventura. Ese gusanillo que recorre todo el cuerpo. Y, además, el lado humano. Porque el rosa tiene un significado tan valioso como altruista: la lucha contra el cáncer de mama que abandera desde hace años. No solo en mujeres, sino también en hombres —el gran desconocido para la población—.

El piloto grancanario, que en 2024 y 2025 se coronó como campeón del Dakar Classic en la categoría de camiones, consideraba necesario un nuevo reto. «Quería salir de esa zona de confort. Con el camión estaba muy bien porque todo ha salido de maravilla, pero ya no me merecía la pena ese esfuerzo», relata Rafa Lesmes mientras dibuja todo lo que tiene por delante. Eso sí, apostilla —porque en este caso el matiz es grande—, que «hablar de confort y el Dakar es un poquito antítesis».

«Podría haber pensado: todo el mundo me aplaude. Pero, ¿hacer lo mismo otra vez? Surgió este nuevo desafío y me ilusioné. Sé que es otra vez complicarme la vida. Abandono algo que ya domino muy bien para meterme en un nuevo embolado en el que no sé cómo va a salir», ahonda el experimentado piloto isleño.

Este nuevo reto no debería suponerle una presión extra, puesto que ahí compiten los mejores, pero Lesmes tiene ese gen competitivo. «Nos van a dar hostias por todos lados», avisa el grancanario. Pero, a pesar de ser un proyecto de dos años, Rafael quiere «hacerlo lo mejor posible» y para ello receta «mucha humildad». «Queremos ser competitivos y para eso también está mi experiencia de tantos años», deja claro el conductor. «La presión me la meto yo solo. O Tabatha, que la tengo al lado y me machaca», bromea Lesmes.

Eso sí, los éxitos quedan a un lado cuando se puede ayudar a otras personas. «Deportivamente nos ha ido muy bien, pero el mayor trofeo que me podrán dar jamás es que una enferma o un enfermo de cáncer vengan a darme un beso y me digan: gracias. Eso hace que se me salten las lágrimas. Me emociona», confiesa Lesmes con la voz quebrada.

Así pues, Lesmes y su Zorro Rosa seguirán corriendo por una buena causa: concienciar a las personas de que la detección precoz del cáncer de mama en hombres y mujeres salva vidas. Con el respaldo institucional y de las marcas colaboradoras, el proyecto de responsabilidad social ha crecido de manera exponencial. «Yo recuerdo que, cuando empecé, estaba sentado en la Baja España con otros nueve pilotos. Ninguno sabía que un hombre podía sufrir cáncer de mama», recapitula el conductor insular.

El último informe de marzo de este mismo año estima más de 30 millones de impactos en los diferentes soportes, eventos y pruebas deportivas, lo que ayuda a la concienciación y visibilización de la enfermedad y de cómo prevenirla. Es por ello que Lesmes, de cara al Dakar 2026, volverá a lucir el rosa en su vehículo, que esta vez no será un camión. «Estamos felices y orgullosos de ser embajadores de la Fundación Canaria Carrera por la Vida y de la Asociación de Hombres de Cáncer de Mama», confiesa Rafael.

Otra forma de pilotar

Con el cambio del camión por un Toyota Land Cruiser, Lesmes podrá ir más rápido. «El camión no nos permitía improvisar. Al final, vas con 10.000 kilos encima», afirma, a la vez que señala que en la edición pasada volcaron tres camiones. Ahora, con el Zorro Rosa, la historia será otra.

«Ahora tendremos esa capacidad para salirnos de un atolladero en el que nos metamos por voluntad propia —ríe—. Nos divertiremos más. El camión era como un toro bravo que espera al mínimo fallo para tirarte. Los jóvenes irán locos, pero muchas veces llegaremos antes a la meta por no cometer errores», concluye.

Próxima parada, África Lesmes disputará el Rally Classics África, del 12 al 17 de septiembre de 2025, que permitirá poner a prueba al Zorro Rosa en la regularidad off-road en Marruecos. El itinerario total es de aproximadamente 1.000 kilómetros entre Erfoud y Merzouga. La combinación de zonas de regularidad y zonas de navegación en dunas es la mejor opción para preparar la prueba más exigente del motor.