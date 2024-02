Las claves para entender la temporada 2024 de F1

El circuito de Baréin supone el pistoletazo de salida para la 75ª temporada del campeonato del mundo de Fórmula 1, en la que Max Verstappen defenderá su triple reinado y en el que Red Bull se juega la continuidad de su dominio. Con Lewis Hamilton, Charles Leclerc o Fernando Alonso entre los candidatos, este año estará marcado por la labor de contención que pueda realizar el resto frente a 'Mad Max', que ya en 2023 rompió todos los moldes con una campaña casi perfecta. La estabilidad normativa no ha impedido que muchos coches lleguen con novedades, incluido el nuevo Red Bull, por lo que las miradas están puestas en una campaña que puede ser, o no, histórica.

Verstappen, el gran favorito

Hay un piloto sobre el resto: Max Verstappen. El caníbal de Hasselt lleva reinando tres temporadas consecutivas, y todo apunta a que puede hacerlo una cuarta, salvo que sus rivales directos le metan mano. De la capacidad de Aston Martin, Mercedes y Ferrari para darle armas a sus respectivos pilotos dependerá de que Fernando Alonso, Lewis Hamilton o Charles Leclerc puedan batirle, con los Sergio Pérez, George Russell y un Carlos Sainz en plena búsqueda activa de coche para 2025 en un segundo plano como alternativas.

Un año con 24 Grandes Premios

La temporada 2024 será, tras varias intentonas, la más extensa de la historia, con la friolera de 24 Grandes Premios. Por medir, el polémico 2007 tuvo 17. La expansión del Mundial obligará a regular fuerzas, tanto para los pilotos como para los mecánicos, en un año en el que vuelve China al calendario desde 2019, se mueve Japón al inicio de la temporada, se visitará tres veces Estados Unidos de nuevo (Miami, Austin y Las Vegas) y dos Italia (Imola y Monza) o reingresa Catar como principales novedades.

Uno de los cambios que los aficionados tendrán que tener en cuenta es que las dos primeras carreras del año, en Baréin y Arabia Saudí, se disputarán en sábado y no domingo debido al comienzo del Ramadán el 10 de marzo. Como las carreras deben estar separadas por una semana por cuestiones logísticas, y dado que Arabia es un país eminentemente musulmán, Baréin ha aceptado adelantar un día el inicio del campeonato al 2 de marzo.

Las fechas claves

Además del 29 de febrero, cuando arranca oficialmente el campeonato con el día de entrenamientos libres de Baréin, y el 8 de diciembre, cuando se disputa el GP de Abu Dabi que cerrará el año, hay varias citas clave. Por ejemplo, los seis GPs con formato al sprint (China, Miami, Austria, Austin, Brasil y Catar) que además tendrán novedades en su formato. También se deben apuntar los GPs de Mónaco, como siempre el último fin de semana de mayo (24-26) o el de España, el 21-23 de junio. Este año habrá dos parones largos, el tradicional de verano entre los GPs de Bélgica (28 de julio) y de Países Bajos (25 de agosto) y uno inesperado a finales de septiembre, con tres semanas entre el GP Singapur (22 de septiembre) y el de Estados Unidos en Austin (20 de octubre), que encadenará dos tripletes consecutivos.

Las novedades de la temporada

Pese a que la normativa no ha permitido muchos cambios, sí se ha visto que varios coches han estrenado novedades. Una de las más comentadas es la apuesta de Red Bull por reducir sus pontones al mínimo, parecido a lo que hizo Ferrari en 2023 y avanzando por otra vía el camino que abrió Mercedes, o el retoque de buena parte de su monoplaza en el Aston Martin para, en palabras de los jefes técnicos del equipo de Alonso y Stroll, contar con un coche «todoterreno». Por lo demás, esta es la primera temporada en la historia de la Fórmula 1 en la que arrancan el año los mismos pilotos que finalizaron el anterior.

El último baile con Mercedes

La bomba del invierno llegó con la incorporación del piloto con más Mundiales (empatado con Michael Schumacher), más victorias, más poles y más podios de la historia al equipo más exitoso. En 2025 arrancará lo totalmente inesperado hace no tanto, la era de Hamilton en Ferrari, por lo que muchos quieren ver cómo será su despedida de Mercedes, el equipo y motorista (Hamilton nunca ha rodado con otros motores, ya los llevaba en McLaren) que le han convertido en leyenda. Elegir a su sustituto no será sencillo tampoco para Toto Wolff, aunque no le faltan candidatos.

El destino de Fernando Alonso

El 28 de julio, Fernando Alonso cumplirá 43 años. Salvo excepciones, muchos deportistas a esa edad ya están más que retirados, pero estando en un nivel competitivo como el que está, puede continuar… si así lo desea. Alonso debe plantearse qué puertas se le abren, que pasan desde seguir con el proyecto de Aston Martin, donde ha catado de nuevo los podios, llamar a las puertas de otros equipos con la oportunidad de Mercedes para darle un coche hipotéticamente campeón o retirarse y dejar que su legado fluya por los ríos de la historia. La decisión es totalmente suya.

El mercado de fichajes

Este 2024 marca el final de muchos contratos de pilotos en la Fórmula 1. Aunque algunos ya se han garantizado el futuro, caso de Hamilton con Ferrari junto a Leclerc, otros tienen que verlo. Prácticamente todos tienen abierto su futuro a negociaciones, con Carlos Sainz en el alambre porque tiene que buscar un destino firme después de la patada que le han dado en Maranello. Su futuro y el de otros muchos pilotos será el 'run-run' constante en el paddock.