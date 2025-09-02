«Esto es solo el comienzo de una etapa muy bonita que se viene» La central grancanaria del CV Heildelberg Volkswagen y de la selección española absoluta, Lola Hernández Van den Bosch, colecciona momentos únicos con el título de la Liga Iberdrola 2024-2025 y la reciente participación con el combinado nacional en el Mundial de Tailandia

Un motivo de orgullo para el voleibol canario. Lola Hernández Van den Bosch (Telde, 12 de julio de 2003) tocó el cielo en la temporada 2024-2025 con la conquista de su primer título de la Liga Iberdrola con el Heidelberg Volkswagen, el club de su vida. Un sueño hecho realidad para una central isleña de 1,82 metros de altura que no para de crecer. Ya está en el escaparate internacional tras brillar con España en el reciente Mundial celebrado en Tailandia.

La selección nacional absoluta femenina que dirige el extécnico del CV Hidramar Emalsa Gran Canaria, Pascual Saurín, había participado en varios Campeonatos de Europa e incluso obtuvo la medalla de bronce en la Liga Europea en los últimos años, pero no estaba en una cita mundialista desde 1982. El balance fue de un triunfo ante Bulgaria y dos derrotas frente a Turquía y Canadá, pero con la sensación de que el voleibol español pretende volver a dar guerra.

-Del patio del Colegio Heidelberg a un Mundial con una selección española absoluta que hacía 43 años que no lo disputaba. Casi nada. El sueño continúa para usted, ¿no?

-Sin duda, todavía me cuesta asimilarlo porque es algo que soñaba años atrás. Ya simplemente formar parte del equipo de la selección española es un sueño para mí y lo fue durante años. El poder cumplirlo y hacerlo realidad junto a compañeras para las que también es un sueño, ha sido algo increíble. Obviamente pasar de jugar en el patio de un colegio a un Mundial es algo que nunca me imaginé hacer, no estaba entre mis planes, pero, al final, para mí es un orgullo enorme y es un sueño que continúa. Es algo que me motiva cada día para seguir trabajando y lograr ser mi mejor versión.

-Usted anotó el primer punto de España en la cita mundialista y terminó con 12 en el debut ante Turquía, luego llegó un duelo ajustado contra Canaá y la primera victoria frente a Bulgaria. ¿Con qué se queda de todo lo vivido en Tailandia a nivel personal y deportivo?

-Me quedo con todo, no solo con la experiencia de haberlo vivido sino también con que lo hemos competido, lo hemos disfrutado y lo hemos dado todo. Al final, es un sueño compartido que se ha hecho realidad y el haberlo hecho con personas que se han convertido en amistades, la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable y preciosa. Creo es muy especial debutar en un escenario tan grande como este y haberlo hecho de la manera que lo hemos hecho porque creo que tengo la sensación de que hemos dado un paso muy grande como grupo. Este Mundial nos ha hecho crecer a todas a nivel personal, pero también como selección. Creo que hemos dado una imagen muy positiva, de que hay futuro y ojalá podamos compartir muchas más competiciones a nivel internacional y mundial y de que podamos estar ahí arriba. Esto es solo el comienzo de una etapa muy bonita que se viene.

-¿Qué significó para usted poder compartir este éxito con sus compañeras de equipo en el curso 2024-2025 y de la jeraraquía de Patricia Aranda y Ana Escamilla (firmó por el Bahcelievler turco tras el Mundial)?

-Para mí es totalmente un orgullo, siento una profunda admiración por mis compañeras, tanto por la situación personal que ha pasado Ana Escamilla, que es impresionante como pudo pasar sin estar sin tocar la pelota durante tres años a de repente estar debutando en un Mundial con el equipo. Me quedo sin palabras con Patricia Aranda porque es una persona que da igual las circunstancias y todos los obstáculos que haya por delante que ella confía en el equipo, da su máximo por el equipo y creo que ha sido y es una pieza fundamental en cualquier equipo que esté. La verdad es que para mí ha sido un orgullo totalmente el poder compartirlo en la pista con ellas y saber que han sido y forman parte del Heidelberg.

-Tiene la máxima confianza de Pascual Saurín. ¿Qué le comentó tras esta cita internacional y de cara al futuro de España?

-Pascual me transmitió confianza desde el primer día y eso es algo que valoro muchísimo. Tras el Mundial, él se queda con un orgullo enorme, no solo de que hemos participado sino cómo lo hemos hecho, hemos ido como equipo de menos a más. El irnos con una victoria nos da un refuerzo moral increíble y nos da esa fuerza para seguir construyendo un equipo para futuras competiciones. Al final, tenemos que salir de estos dos meses con un orgullo enorme de lo que hemos logrado, de cómo hemos salido como equipo a competir cada uno de los partidos y creo que ese es el mensaje con el que me quedo.

-El voleibol canario está de moda. Muchos equipos están en la élite entre la Superliga masculina y la Liga Iberdrola. ¿Cree que se le da la necesaria importancia a todos los niveles?

-Creo que el voleibol en Canarias está viviendo un momento muy bonito. Cada temporada se demuestra que hay mucho talento, los equipos canarios están en lo alto de la clasificación cada año y eso demuestra que aquí se vive mucho, pero también pienso que falta algo más de reconocimiento y de apoyo a nivel general en España, y hablo tanto de la base como en la élite. Los clubes de cantera tienen que seguir fomentando el deporte, seguir metiendo jugadoras en los equipos de nivel y de élite para que haya jugadoras de cantera en los equipo y, de ese modo, mantener un nivel en el futuro. Creo que eso es fundamental, pero de todas maneras se percibe que cada vez hay más afición, la gente se engancha mucho más al voleibol y eso es muy ilusionante también.

-¿Qué valoración hace de la plantilla confeccionada por el Heidelberg para esta temporada 2025-2026 en la que defenderá del título de la Liga Iberdrola?

-La verdad es que estoy muy ilusionada con el equipo que se ha formado, tengo muchas ganas de ver a mis compañeras y empezar a trabajar con ellas ya. Creo que va a ser un año muy ilusionante. Con respecto al equipo, creo que se ha mantenido una base de jugadoras que ya saben cómo es la Liga, cómo se trabaja en el Heidelberg y conocen un poco lo que significa defender al Heidelberg también. Además, hemos incorporado a nuevas jugadoras que nos van a dar mucha versatilidad en la cancha, tienen mucha calidad y van reforzar mucho a este nuevo equipo, dando frescura y mucha ambición también. Creo que es una plantilla bastante completa, en la que hay también jugadoras con mucha experiencia, jugadoras con mucha juventud y, en general, creo que tenemos un muy buen equipo y tenemos muchas ganas de empezar.

Ampliar Lola Hernández remata con contundencia. RFEVB

-¿Qué destaca de su entrenador Santi Guerra?

-Santi es una persona que conozco desde hace muchos años, ha ido de la mano conmigo en cada logro que hemos hecho como equipo en el Heidelberg, desde cadete hasta estar en la Liga Iberdrola. Es un entrenador muy cercano, muy exigente consigo mismo y con el equipo, da lo mejor para el equipo y escucha. Es una persona que tiene muchas ganas de seguir teniendo esa ambición de mejorar, de perfeccionarse como entrenador y de intentar que en los entrenos se de el máximo. Tiene una visión muy clara de cómo quiere que se juegue y transmite mucha seguridad en ese sentido.

-Más allá de intentar conquistar la Liga Iberdrola, la Copa de la Reina y la Supercopa, la CEV Zeren Group Champions League es la gran ilusión por su trascendencia. ¿Qué opciones ve de superar las dos primeras rondas para clasificarse para la fase de grupos?

-La Champions es un reto enorme a nivel personal y colectivo. Es una ilusión muy grande que tenemos todas para esta temporada y creo que para el club es algo histórico estar en esa clasificación para la fase de grupos. Lo afrontamos con muchísima ambición, pero sabiendo el equipo que tenemos delante (el Benfica portugués será el rival del cuadro capitalino en la primera ronda). Sabemos que si trabajamos duro, llegamos en nuestras mejores condiciones como equipo y logramos tener una consolidación de equipo, creo que podemos lograr plantarles cara, hacer un buen partido y llevarnos esas victorias, pero hay que trabajar mucho para ello también. Obviamente si estamos en la fase de grupos ya sería algo histórico para el voleibol canario y para el club.

-Continuará en el club de su vida una temporada más. Con apenas 22 años, ¿qué objetivos se marca a corto y medio plazo?

-Me gusta vivir estas experiencias en el día a día y no pienso más allá. Creo que hay que disfrutar de cada etapa que venga. Va a ser una temporada muy ilusionante, creo que si consolidamos el equipo y logramos ser equipo, podemos hacer cosas muy bonitas esta temporada, revalidar el título de la Liga no es fácil, pero vamos a por ello. Creo que tenemos muchos títulos en juego que, si todas tenemos la misma ambición y vamos a por el mismo objetivo, se van a poder lograr. Ahora mismo lo único que pienso es en disfrutar de esta temporada, en dar lo máximo de mí y en dejarme todo lo que tenga por y para el equipo. Creo que eso es lo que va a hacer que tengamos una gran temporada.

-Una parte más personal. ¿Con qué edad empezó a jugar al voleibol y por qué?

-Empecé a jugar al voleibol con 11 o 12 años más o menos cuando estaba cursando sexto de Primaria. Mi grupo de amigas se había apuntado como actividad extraescolar en el colegio y yo quería estar con ellas también y practicar deporte después del colegio, así que fue por ese motivo un poco.

-¿Cuándo se dio cuenta de que podía ser profesional de este deporte? ¿Era un objetivo que tenía?

-Creo que mi caso fue un proceso de poco a poco, en el que me fui familiarizando con la liga a medida que el equipo iba creciendo. Al final, el hecho de haber estado siempre en un club de colegio a mí tampoco me abría los ojos de mirar más allá en el sentido de que había una liga española a nivel profesional y de que existían más ligas aparte de la española. Fui un poco descubriendo todo ese mundo a medida de que el club fue logrando cosas, como el ascenso a la Superliga 2, el mantenerse en un buen nivel durante un año en esa categoría y luego ascender a la Superliga 1. En esa etapa ya me había marcado más o menos como objetivo obviamente con el club ir a la Superliga 1 y ya ahí consolidar el equipo y lograr también títulos.

-¿Qué hace Lola Hernández en sus ratos libres? ¿Qué estudios está cursando y a qué le gustaría dedicarse cuando deje el voleibol?

-Me encanta pasar tiempo con mi familia y con mis amigos. Tengo la suerte de vivir en donde he nacido y me he criado, por lo que estoy roedada de mucha gente. La verdad es que me encanta pasar tiempo en la playa. Ahora mismo estoy cursando de manera online el grado de Educación Primaria y me queda únicamente este año y, si todo va bien, después de mi carrera deportiva me encantaría ser maestra de Primaria.