El Guía CDV UFPC, a por un hueco en la élite

Óscar Hernández Romano Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 23 de abril 2025, 13:04 | Actualizado 13:53h. Comenta Compartir

El pabellón Juan Ríos Tejera (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife) acoge desde este jueves y hasta el domingo la Fase Final de Superliga Femenina 2 donde, entre los seis equipos clasificados, el Guía CDV Universidad Fernando Pessoa Canarias buscará hacerse un hueco en la máxima categoría nacional, la Liga Iberdrola.

El torneo divide a los aspirantes en dos grupos, donde el conjunto grancanario queda encuadrado en el A junto al Kuik Voleibol Sant Just (Barcelona) y el Fedes Ascensores La Laguna (Tenerife). Mientras, en el Grupo B, se verán las caras Santa Cruz Cuesta Piedra (Tenerife), FEEL Alcobendas (Madrid) y CV Melilla. Los dos grupos disputarán, entre este jueves y el viernes, una liguilla a una vuelta para conformar la clasificación que definirá las semifinales que se jugarán el sábado y que definirá la gran final del domingo, cuya presencia ya asegura la plaza de ascenso a la deseada Liga Iberdrola.

El Guía CDV UFPC se presenta en Tenerife tras firmar una fase regular notable, donde firmó un subcampeonato tanto en su grupo, donde solo fue superado (por tres puntos) por el Santa Cruz Cuesta Piedra, como en la Copa de La Princesa, donde cayó por la mínima (3-2) ante el UC3M Voleibol Leganés en un duelo igualado.

Daniel Gallardo es el máximo responsable técnico de las norteñas. El experimentado preparador hispano-argentino afirma que su equipo «llega en buenas condiciones, hemos hecho una fase regular bastante buena y estamos muy motivados».

«A pesar del parón, que resta ritmo de juego, llegamos bien. Hemos hecho una fase regular bastante buena, estamos muy motivados y vamos con mucha confianza» Daniel Gallardo

Añade el entrenador jefe que «nos ha fastidiado un poco, como a todos, este parón de competición tan largo al final de la segunda vuelta y esperar casi un mes para competir, ya que nos falta un poquito de ritmo de juego, que es lo que queremos en estos últimos dos días para tratar de alcanzar el que teníamos cuando terminó la liga regular. Sin embargo, las jugadoras están bastante motivadas, el club ha apostado por llegar aquí y estamos con muchas ansias de ascender, así que solo percibo positivismo por todos lados».

«Vamos a esperar que no tengamos ningún inconveniente de última hora y que las jugadoras puedan desarrollar todo lo que hemos trabajado en la temporada. Vamos con mucha confianza, mucha actitud y muy confiados de que nos puede salir un buen resultado y, si sale bien, poder llevar a Guía a tener un equipo de Superliga 1, que sería un hito importante para un club que está creciendo temporada tras temporada y eso es lo que queremos demostrar ahora», asevera un Daniel Gallardo convencido de que sus jugadoras lo darán todo, y un poquito más, en esta fase final.

Ampliar Jordan Suárez

Rivales complicados

En cuanto a los rivales con los que se topará en Tenerife el Guía, tiene muy claro Gallardo que «sabemos que va a ser complicado porque hay equipo favorito, que es el caso del Cuesta Piedra, ya que viene de jugar en Superliga 1 y han mantenido casi el equipo de entonces. Ellas se presentan, en principio, como el equipo más fuerte. Luego también está el organizador, Aguere, que tiene una plantilla muy completa; si bien no empezaron muy fuerte la temporada, la terminaron muy bien y sabemos que será un equipo bastante complicado, y lo vamos a tener en nuestro grupo junto con Sant Just de Barcelona, al que no conocemos mucho pero hemos visto vídeos y sabemos que son un equipo competitivo y viene con muchas ganas también, por comentarios de su entrenador y las jugadoras que nos han llegado de que están muy motivados, como todos en general».

«En el otro grupo, tanto Alcobendas como Melilla, con el que tuvimos la posibilidad de jugar en la Copa Princesa y pudimos ganar un partido que estaba para cualquiera, son equipos bastante potentes», finaliza el preparador de las norteñas.